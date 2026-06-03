Wie bei GTA: Lewis Hamilton sorgt mit irrem Lowrider-Video für Lacher

Wer glaubt, dass ein siebenmaliger Formel-1-Weltmeister nach weit über 300 Grand Prix alles gesehen hat, was vier Räder und einen Motor besitzt, der irrt sich gewaltig. Ausgerechnet Lewis Hamilton, der auf den Rennstrecken dieser Welt die technologische Speerspitze des Motorsports gewohnt ist, sorgt abseits des Fahrerlagers für Aufsehen.

In einem auf YouTube veröffentlichten Clip tauscht der Brite das gewohnte Cockpit gegen ein US-Kultfahrzeug der 1980er-Jahre - und zeigt sich dabei so emotional und fasziniert wie ein kleiner Junge am Weihnachtsmorgen.

Schauplatz der ungewöhnlichen Begegnung ist Los Angeles. Hamilton trifft sich dort mit einem Protagonisten der lokalen Grassroots-Szene, um eine Lücke in seiner automobilen Vita zu schließen. "Ich habe noch nie einen echten Lowrider aus der Nähe gesehen. Ich kenne das alles nur aus dem Internet und dem Fernsehen", gesteht der Ferrari-Pilot unumwunden.

Vor ihm steht ein tiefgreifend modifizierter Buick Regal, Baujahr 1984. Zweitlackierung, Candy-Optik - der klassische Stolz der Chicano-Kultur an der US-Westküste.

Der Besitzer des Wagens erklärt dem prominenten Gast die Philosophie hinter den hüpfenden Boliden: Es gehe um eine Mischung aus optischem Wettbewerb, der besten Lackierung, aber vor allem um das eingebaute Hydrauliksystem. "Es ist ein Lifestyle", bringt es der Schrauber auf den Punkt.

Als Hamilton auf dem Fahrersitz Platz nimmt und die Fernbedienung für die Hydraulik - die sogenannte Schalterbox - in die Hand gedrückt bekommt, weicht die professionelle Gelassenheit des Rennfahrers purer Verblüffung. Ein Knopfdruck, und das Heck des Buick sackt abrupt ab, während sich die Front in den Himmel streckt. Hamilton bricht in ungläubiges Lachen aus: "Das ist total verrückt! Das ist absolut irre!"

Cruisen zu Snoop Dogg: F1-Weltmeister im GTA-Modus

Dass es bei diesen Fahrzeugen nicht um Rundenzeiten oder aerodynamische Effizienz geht, stört den 41-Jährigen keineswegs. Im Gegenteil. Auf die Frage des Besitzers, ob er eine Runde drehen wolle, zögert Hamilton keine Sekunde: "Ich bin absolut bereit für eine Spritztour."

Untermalt von den klassischen Westcoast-Klängen des Rappers Snoop Dogg steuert das Formel-1-As den Oldtimer sichtlich genussvoll durch den kalifornischen Straßenverkehr.

"Ich will immer mehr über die verschiedenen Autokulturen auf der ganzen Welt lernen. Diese Szene stand schon extrem lange auf meiner Liste", bilanzierte Hamilton das Treffen später auf seinen Social-Media-Kanälen. Es sei eine großartige Erfahrung gewesen, Zeit mit Menschen zu verbringen, die diese Tradition ehren und am Leben erhalten.

Stimmungsbild: Fan-Vergleiche mit "GTA San Andreas"

Das skurrile Aufeinandertreffen zweier völlig gegensätzlicher Autowelten spiegelt sich auch im Feedback der Community wider. In den sozialen Netzwerken und Kommentarspalten erntet der Brite für seinen Ausflug viel Sympathie. Zahlreiche Fans ziehen amüsierte Vergleiche zu legendären Videospielen.

"Lewis Hamilton sieht einfach aus wie CJ aus GTA San Andreas, der gerade seine erste Mission für die Grove Street Families erledigt", scherzt ein Nutzer unter dem Video. Andere loben den Weltmeister dafür, dass er trotz seiner Erfolge bodenständig geblieben sei und echtes, ehrliches Interesse für die Arbeit der Schrauber an der Basis zeige, statt nur teure Supersportwagen zu sammeln.

Nach Ausflügen in die Tuning-Szenen von Tokio und Miami hat Hamilton jedenfalls bewiesen, dass seine automobile Leidenschaft weit über die Grenzen der Formel 1 hinausgeht.