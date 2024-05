Wie der Las-Vegas-Grand-Prix aus den Erfahrungen von 2023 gelernt hat

Der Grand Prix von Las Vegas wird ein neues Angebot an günstigen Eintrittskarten einführen, um mehr und vor allem jüngeren Fans die Möglichkeit zu geben, das Rennen zu besuchen.

In einem Interview mit dem Podcast JA on F1 auf Autosport, einem Schwesterportal von Motorsport-Total.com im Motorsport Network, räumte Renee Willm, CEO des Las-Vegas-Grand-Prix, ein, dass für das Rennen deutlich günstigere Tickets geben muss, als dies beim Eröffnungsrennen 2023 der Fall war.

"Wir haben unsere Produktpalette in diesem Jahr stark verändert. Wir haben viel mehr allgemeine Eintrittskarten mit verschiedenen Themen geschaffen", sagt sie. "Unser allgemeiner Eintritt zur Sphere ist sehr auf Talente ausgerichtet. Wir haben eine tolle Auswahl an Talenten, eine dreitägige Party. Wenn man ein Ticket für die Veranstaltung hat, kann man diese Konzerte genießen."

"Wir haben auch eine neue Flamingo-Zone, unser günstigstes Ticket, das auch eine Sitzbank für die Fans beinhaltet. Das ist deutlich günstiger als letztes Jahr. Und wir werden noch eine dritte Zone in der Nähe der Grand-Prix-Plaza einrichten, damit die Fans das Rennen zu einem wesentlich günstigeren Preis erleben können."

"Wir haben gelernt, dass wir unser Angebot wirklich erweitern müssen, um neue Fans zu gewinnen. In den letzten fünf Jahren war jeder zweite US-Fan ein Neuling.

Willm war im vergangenen Jahr als CEO dafür verantwortlich, das ehrgeizigste Rennen der Formel 1 in nur 18 Monaten nach der ersten Ankündigung auf die Beine zu stellen. Die Stadtverwaltung von Las Vegas berichtete kürzlich, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen des Rennens auf die Stadt 1,5 Milliarden Dollar betrugen, mehr als doppelt so viel wie der Super Bowl, der drei Monate später stattfand.

Es gab aber auch einige Probleme: Von Anwohnern, die über Straßensperrungen verärgert waren und nicht verkaufte Hospitality-Einheiten bis hin zu einem Gullydeckel, der sich während des Trainings hob und den Ferrari von Carlos Sainz beschädigte. Dennoch war es ein spektakuläres Rennen, das Willm ein Notizbuch voller Ideen für die Verbesserung der Veranstaltung im zweiten Jahr bescherte.

"Ich will nicht sagen, dass es nicht schwierig war, aber es war eine große Herausforderung", sagt Willm. "Wir hatten keinen Zeitplan. Wir hatten eineinhalb Jahre Zeit, um das Projekt von der Ankündigung bis zum Start fertigzustellen. Wir bauten ein 300.000 Quadratmeter großes Gebäude in nur 11 Monaten und verwandelten den berühmten Las Vegas Strip in eine Rennstrecke. Im Nachhinein weiß ich nicht, was wir uns dabei gedacht haben, aber es war unglaublich."

"Es war die absolute Leidenschaft für die Formel 1, die wir bei Liberty haben, die uns dazu gebracht hat, ein Team von Leuten, mich eingeschlossen, zusammenzustellen und eine große Investition zu tätigen: 650 Millionen Dollar, um das Land zu kaufen und dieses unglaubliche Gebäude zu bauen, das wir bald ganzjährig in Betrieb nehmen wollen. Aber es war wirklich die Hingabe, die wir in die Formel 1 gesteckt haben und die Selbstvermarktung eines Rennens zum ersten Mal."

Einzigartig in der Formel 1 ist, dass Willm ein von Frauen dominiertes Führungsteam beim Las-Vegas-GP leitet und sich dafür einsetzt, Frauen im gesamten Sport Chancen zu eröffnen.

"Ich hatte das große Glück, für zwei Seniorpartner zu arbeiten, die mich immer im Raum hatten und nach meiner Meinung fragten. Ich war bei jedem Telefonat und jedem Meeting dabei. Das hat mir viel bedeutet, als ich in die Berufswelt hineingewachsen bin, und das wollte ich zurückgeben."

"Natürlich liebe ich es, junge Frauen zu fördern und zu sehen, wie sie die Karriereleiter erklimmen. Wenn wir auf das Managementteam zurückblicken, das wir für den Grand Prix in Las Vegas zusammengestellt haben, dann war es eine von Frauen geführte Organisation. Wir wollten nicht, dass es von Frauen geführt wird. Es ging wirklich darum, die besten Leute für jede Position auszuwählen."

"Wir wollen Frauen die Möglichkeit geben, in jede Rolle hineinzuwachsen, die sie anstreben - sei es als Ingenieurin, Mechanikerin, Managerin, Teamchefin oder Formel-1-Fahrerin. Wir freuen uns auf die F1-Academy und alles, was dieses Programm bringen wird."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.