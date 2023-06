Wie der Neuzugang von Red Bull McLarens Ambitionen untermauert

Die Nachricht, dass McLaren den Red-Bull-Star Rob Marshall als neuen Technikdirektor für die Formel 1 verpflichtet hat, ist das bisher deutlichste Zeichen dafür, dass das Team aus Woking die Dinge nun anders angehen will.

Denn nach Jahren, in denen McLaren den Glauben an eine Trendwende in der Formel 1 auf verbesserte Einrichtungen und überarbeitete Managementstrukturen gesetzt hatte, ist es klar, dass man sich nicht mehr einfach zurücklehnen und auf das Beste hoffen kann.

Stattdessen haben McLaren-CEO Zak Brown und der neu ernannte Teamchef Andrea Stella die Ellbogen ausgefahren und akzeptiert, dass die Mannschaft ihre Ziele niemals erreichen wird, wenn man nicht handelt und einen völlig neuen Kurs einschlägt.

Stella: "Haben in letzten Jahren keinen Aufwärtstrend gezeigt"

Wie Stella diese Woche bemerkte: "Wir sind ein Team mit dem Ehrgeiz, um Meisterschaften zu kämpfen, aber in den letzten paar Jahren haben wir keinen stetigen Aufwärtstrend gezeigt, was die Wettbewerbsfähigkeit auf der Strecke angeht."

Der erste Schritt war ein interner Umbruch: Anfang des Jahres wurde eine neue technische Struktur eingeführt, nachdem man sich von dem bisherigen Technikdirektor James Key getrennt hatte.

So wurde der Ferrari-Designchef David Sanchez in das neue "F1-Technical-Executive-Team" berufen, wo er zusammen mit dem Aerodynamikchef Peter Prodromou und dem Leiter für Technik und Design Neil Houldey arbeiten wird.

Brown und Stella wussten jedoch, dass sie an der Personalfront noch mehr tun müssen, wenn sie die Vorteile eines neuen Windkanals und eines Simulators, die in diesem Jahr in Betrieb genommen werden, voll ausschöpfen wollen.

Aston Martin zeigt's: Fortschritte nach Rekrutierungen

Mit der Verpflichtung des Aston-Martin-Aerodynamikers Mariano Alperin ist McLaren ein großer Wurf gelungen, doch der jüngste Coup, den ehemaligen Red-Bull-Chefdesigner Marshall zu verpflichten, ist wohl der bisher größte Erfolg. Für McLaren ergibt sich aus der Verpflichtung von Spitzenkräften von Rivalen ein Vorteil.

Das Team profitiert davon, dass man von den Konkurrenten das bestmögliche Wissen über Autokonzepte und darüber, was bei der aktuellen Generation von Autos funktioniert und was nicht, absorbiert.

Wenn man sich die Leistungsgeheimnisse der aktuellen Fahrzeuggeneration zu Nutze macht - und es ist klar, dass Red Bull etwas Besonderes gefunden hat, das die Konkurrenz noch nicht entdeckt hat -, dann kann das den Fortschritt auf der Strecke enorm beschleunigen.

Szafnauer: Man muss den Mann an der Spitze abwerben

Wie Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer kürzlich über das Abwerben von Mitarbeitern von Spitzenteams wie Red Bull sagte: "Man will den Prozess abkürzen. Red Bull hat ein Aerodynamik-Team von 50 Leuten, das ist nicht einer. Aber der Mann, der an der Spitze der 50 sitzt, hat alle Ideen. Wenn man ihn also ablöst, ist sein Gehirn voll mit all diesen Erkenntnissen."

Es dauerte mehr als ein Jahr, bis Aston Martin in vollem Umfang von Fallows' und Blandins Input profitiert hat. Aber was es bewirkt, und das ist vielleicht der zweite wichtige Faktor, ist, dass es McLaren für die Zukunft die Zuversicht gibt, dass definitiv gute Dinge kommen werden.

McLaren weiß, dass die Verpflichtung von Marshall, der sich mit dem Red Bull-Konzept bestens auskennt, Vorteile mit sich bringen wird, sodass McLarens Hoffnungen auf Fortschritte auf Tatsachen beruhen und nicht nur auf einer Laune und einem Gebet.

Kann McLaren mit Neuzugängen die Gunst von Norris bewahren?

Dieser Glaube, dass es vorwärts geht, ist auch entscheidend für das Team, um Lando Norris zu halten, der, obwohl er öffentlich ein tapferes Gesicht zu den Fortschritten von McLaren in diesem Jahr gemacht hat, sicherlich begonnen hat, sich zu fragen, ob er seine Titelträume in Woking jemals verwirklichen kann oder nicht.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass Stella bei der Bekanntgabe der Ernennung von Marshall diese als: "Einer der grundlegenden Schritte und eine natürliche Ergänzung, um das Team auf seinem Weg zurück zum Erfolg zu unterstützen."

Warum McLaren einen neuen Weg gehen musste

Aston Martins dramatischer Fortschritt in diesem Jahr hat die Konkurrenz vielleicht wachgerüttelt, dass man, wenn man in der Formel 1 solche Erfolge erzielen will, sich an die Spitze setzen und große Veränderungen vornehmen muss - und nicht nur erwarten kann, dass ein bisschen um die Ecke denken dabei hilft, einen Fünfjahresplan des Fortschritts umzusetzen.

Als McLaren feststellte, dass der MCL60 weit von dem entfernt war, was man erreichen wollte, war die Entscheidung ziemlich klar: entweder so weitermachen wie bisher und auf ein anderes Ergebnis hoffen oder an den Wurzeln rütteln und aggressiv werden.

Die erste Option wäre die einfachste gewesen, hätte McLaren aber mit ziemlicher Sicherheit auf lange Sicht ins Mittelfeld verbannt und das Risiko, Norris zu verlieren, in die Höhe getrieben. Nun aber, da die neue Einstellung Früchte getragen hat, ist man bei McLaren davon überzeugt, dass das Unternehmen wieder auf dem richtigen Weg ist, um an die Spitze der Formel 1 zurückzukehren.

