Wie die FIA schon 2008 von "Crashgate" erfuhr, aber nicht handeln konnte

Audio-Player laden

Die Enthüllung von Felipe Massa, er wolle prüfen, ob es rechtliche Möglichkeiten gibt, das Ergebnis der Formel-1-Weltmeisterschaft 2008 anzufechten, hat die Intrigen um die "Crashgate"-Kontroverse in jenem Jahr neu entfacht.

Auslöser für Massas Handeln sind die jüngsten Äußerungen des ehemaligen Formel-1-Chefs Bernie Ecclestone zu den Folgen des absichtlichen Crashs von Nelson Piquet jun. beim Großen Preis von Singapur 2008, der seinem Renault-Team zum Sieg verhalf.

Ecclestone deutete an, dass sowohl er als auch der damalige FIA-Präsident Max Mosley während der Saison 2008 von dem berüchtigten Vorfall wussten - und somit Zeit hatten, zu reagieren, bevor der Weltmeistertitel vergeben wurde.

Warum Massa den Titel anfechten will

In einem Interview mit der Website F1-Insider, das letzten Monat veröffentlicht wurde, sagte Ecclestone: "Wir wollten den Sport schützen und ihn vor einem großen Skandal bewahren. Aber wir hatten rechtzeitig genug Informationen, um die Angelegenheit zu untersuchen. Nach den Statuten hätten wir das Rennen in Singapur unter diesen Umständen annullieren müssen."

Ecclestones Äußerungen deuten auf eine mögliche Vertuschung hin, um die Formel 1 vor negativen Schlagzeilen zu schützen - und reichen Massa, um die Angelegenheit weiter zu verfolgen. Denn der Brasilianer hätte allen Grund, sich gekränkt zu fühlen: Wenn die FIA 2008 davon wusste, als die Ergebnisse der Saison hätten verändert werden können, warum wurde es dann nicht sofort untersucht?

Ein Großteil der Antwort auf diese Frage tauchte vor einigen Jahren auf, als Mosley und der ehemalige Formel-1-Rennleiter Charlie Whiting für den Dokumentarfilm "Mosley: It's Complicated" interviewt wurden, der 2021 veröffentlicht wurde.

Während viele ihrer Worte es nicht in die endgültige Fassung des Films geschafft haben, hat 'Motorsport.com' die Interviews damals in voller Länge gesehen - und sie bestätigen, wann die FIA zum ersten Mal von der Angelegenheit wusste und warum damals nichts unternommen wurde.

Geständnis beim Grand Prix von Brasilien 2008

Die Enthüllung, dass Nelson Piquet jun. beim Großen Preis von Singapur 2008 absichtlich einen Unfall baute, wurde Whiting zum ersten Mal beim Brasilien-Grand-Prix erzählt - dem Schauplatz des Titelkampfes zwischen Massa und Lewis Hamilton und das letzte Rennen der Saison.

Wie Whiting, der 2019 verstarb, erklärte: "Nach dem Rennen gab es ein paar Verschwörungstheorien, aber nichts Substanzielles. Aber es war in Brasilien, und ich habe mit Nelson Piquet [Sr.] gesprochen. Ich war einige Jahre lang sein Mechaniker, und wir sind gute Freunde geblieben. Er kam zu mir in mein Büro und wir unterhielten uns. Und dann schloss er plötzlich die Tür."

"Er hielt seinen Fuß gegen die Tür, damit niemand hereinkommen konnte, und erzählte mir dann, was in Singapur passiert war. Es war gegen Flavio [Briatore] gerichtet, denn im Grunde genommen war das, was er sagte, Folgendes: 'Flavio hat meinen Jungen zum Absturz gebracht.'"

"Ich sagte: 'Wow, das ist eine ziemlich ernste Sache'. Ich weiß nicht, wem er sonst noch davon erzählt hat, aber er sagte nur: 'Behalte es für dich'. Dabei hätte er gewusst, dass ich es Max erzählen würde."

Whitings Version der Ereignisse wurde von Piquet Sr. selbst bestätigt, der den Ermittlern 2009 bestätigte, wann er Whiting zum ersten Mal informierte: "In Brasilien habe ich mit Charlie geredet", wurde Piquet mit den Worten zitiert. "Ich habe ihn gefragt, was mit Nelson passieren könnte, wenn ich das anspreche. Und ich hatte Angst, die Karriere von Nelson zu versauen."

Das Fehlen von Beweisen

Whiting erzählte Mosley zwar, was Piquet gesagt hatte, aber die FIA verzichtete darauf, sofort eine offizielle Untersuchung einzuleiten. Über die Gründe dafür sagte Mosley, ein ehemaliger Anwalt, dass die FIA trotz der Aussage von Piquet Sr. keine Anklage erheben konnte, weil es keine konkreten Beweise dafür gab, dass Piquet aufgefordert worden war, absichtlich einen Unfall zu bauen.

"Dies [Piquets Gespräch mit Whiting] bestätigte, was ich vermutete, und es bestätigte auch, was viele andere Leute vermuteten", sagte Mosley den Filmemachern. "Aber natürlich habe ich zu niemandem etwas gesagt. Es gab keine Beweise."

"Dann wurde Nelson jun. vom Team gefeuert [im Sommer 2009]. Nelson Sr. kam zu mir nach Monaco und erzählte mir die Geschichte. Ich habe nicht gesagt, dass ich das schon wusste, ich habe nur gesagt, dass das schrecklich ist."

Mosley erklärte, dass er dann hochrangige Ermittler rekrutierte, um Piquet jun. für eine formelle Stellungnahme zu den Geschehnissen zu befragen. Aber selbst das reichte seiner Meinung nach nicht aus, um Maßnahmen zu ergreifen.

"Wir hatten die Erklärung, die unterschriebene Erklärung von ihm", fügte Mosley hinzu. "Aber natürlich war das nicht annähernd genug, denn ich wusste, dass, selbst wenn ich diese Erklärung mit der ganzen Geschichte vorlegen würde und Nelson jun. aussagen würde, die Verteidigung lauten würde: 'Wir haben ihn gerade gefeuert. Er ist nur boshaft. Er versucht nur, Ärger zu machen.'"

Befragungen in Spa

Mosley sagte, erst nachdem die FIA die Ermittler und Anwälte zum Großen Preis von Belgien 2009 geschickt hatte, um Vertreter des Renault-Teams zu befragen, habe der Dachverband endlich genug zu tun gehabt.

Er fügte hinzu: "[Sie wurden] ins Fahrerlager geschmuggelt, weil ich wusste, dass niemand, nicht einmal Bernie, wissen durfte, dass sie dort waren. Denn wenn Flavio es herausgefunden hätte, hätte er die ganze Sache abblasen können."

Renault-Teamchef Flavio Briatore mit seinen beiden Piloten für 2008: Nelson Piquet jun. und Fernando Alonso Foto: Renault

Mosley überzeugt: Alonso wusste nichts von "Crashgate"

Wie Mosley sagte: "Die erste Person, die sie vorgeladen haben, war Alonso, und er stritt ab, von den Vorfällen gewusst zu haben. Viele Leute denken wahrscheinlich, dass Alonso Bescheid wusste, aber es ist interessant, dass der Hauptkommissar, der enorme Erfahrung im Verhören von Leuten hatte, mir sagte, er sei überzeugt, dass Alonso die Wahrheit sagte. Das war also in Ordnung."

"Aber der nächste, den sie vorluden, war Pat Symonds, weil er einer der vier Beteiligten war. Und Pat ist natürlich ein absolut ehrlicher Mensch. Als ihm also die offensichtliche Frage gestellt wurde, sagte er: 'Diese Frage kann ich nicht beantworten.'"

"In dem Moment, als er das sagte, war das natürlich so gut wie ein Geständnis. Also haben wir Flavio vor den Weltrat geladen und der Rest ist Geschichte. Sie wurden verbannt und so weiter."

Während es klar ist, dass die FIA sichergehen wollte, dass sie alle Beweise hat, die sie braucht, bevor sie Maßnahmen ergreift, ist für Massa die eigentliche Frage, ob er glaubt, dass der Motorsportverband früher hätte handeln können, als er von den Vorfällen Wind bekam.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.