Wie die Formel-1-Teams trotz Verbot einen "Outwash"-Effekt erzeugen wollen

Die Ausarbeitung des Formel-1-Reglements für 2022 hat viel Zeit in Anspruch genommen, da die Serie einen echten Versuch unternommen hat, die Fähigkeit der Verfolger zu verbessern, einem anderen Auto zu folgen. Als Faktoren, die dies in der Vergangenheit einschränkten, wurden der vom Frontflügel erzeugte "Outwash" sowie die verschiedenen Tricks mit den vorderen Bremskanälen angesehen.

Aus diesem Grund haben die Formel-1-Chefs und die FIA große Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass das Reglement in diesen Bereichen ziemlich robust ist.

Eine sanfte Einführung dieser Ideen wurde 2019 als Übergangsmaßnahme durchgeführt, wobei einige der komplexeren Oberflächengeometrien, Kaskaden und Flügelteile aus dem äußeren Teil des Frontflügels entfernt wurden. Und obwohl die Regeländerungen für 2022 einige Schritte weiter gingen, werden die Teams die Macht, die sie in diesen Bereichen hatten, einfach nicht aufgeben.

Mercedes bereits in Miami 2022 mit cleverer Idee

Außerdem ist die Absicht des Reglements, den Rennsport zu verbessern, zwar gut, aber die Teams sind nicht verpflichtet, sich daran zu halten. Stattdessen ist es ihre Aufgabe, die Leistung ihrer Autos zu steigern, ohne dabei die Grenzen des Reglements zu überschreiten.

Ein Beispiel dafür war die Einführung eines neuen Konzepts durch Mercedes beim Großen Preis von Miami 2022. Die Silberpfeile hatten sich das Reglement angeschaut und erkannt, dass es eine Möglichkeit gab, die hintere untere Hälfte der Frontflügelendplatte freizulegen, wenn man den Spitzenbereich des Frontflügels verformte.

Um dies zu erreichen, wurden die beiden oberen Flaps auf sich selbst zurückgewinkelt und schlossen viel weiter vorne an die Endplatte an, als in den Vorschriften vorgesehen war. Natürlich ist die Lösung im Vergleich zu den Konstruktionen vor 2022 vielleicht nicht so wirkungsvoll, aber es ist sicherlich etwas, das für die Teams wertvoll ist, wenn man damit einen größeren "Outwash"-Effekt erzeugen kann.

Das sind die Änderungen am W14-Frontflügel

Deshalb wird dieser Effekt immer noch angestrebt, auch wenn er durch die Regeländerungen abgeschwächt worden ist. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Mercedes einen Weg gefunden hat, die von der FIA vorgenommenen Änderungen am diesjährigen Reglement zu umgehen, denn der W14 verfügt über ein ähnliches Konzept.

Die Flügelspitzen der Flaps sind nicht mehr auf sich selbst zurückgewinkelt, sondern bis auf ein paar schmale Metallklammern von der Endplatte abgetrennt. Dadurch kann der Spitzenbereich jedes Flaps, zu dem jetzt auch der vordere Flap gehört, mit einer präziseren aerodynamischen Absicht geformt werden, da von jeder dieser Flächen ein Strom von Wirbeln ausgeht.

Der Frontflügel des Mercedes W14 für 2023 Foto: Giorgio Piola

Auch Haas und Red Bull loten Grauzonen aus

Mercedes ist in dieser Saison nicht das einzige Team, das Flügelteile im unteren hinteren Quadranten der Frontflügelendplatte einsetzt, denn sowohl Haas als auch Red Bull haben ihre eigenen Lösungen, die mehr Aufmerksamkeit verdienen.

Es ist auch erwähnenswert, dass sich die Flügelteile nicht nur in ihrem Aufbau, sondern auch in ihrer Ausrichtung unterscheiden, da sie auf die aerodynamischen Eigenschaften ihres Spitzenabschnitts und der Endplattenverbindung abgestimmt sein müssen.

Der Frontflügel des Haas VF-23 für 2023 Foto: Giorgio Piola

Der Frontflügel des Red Bull RB19 für 2023 Foto: Giorgio Piola

Aston Martin mit anderer interessanter Lösung

Allerdings ist beim AMR23 eine "Outwash"-Lösung im Spiel, die es wert ist, im gleichen Atemzug mit den anderen erwähnt zu werden. Im Fall von Aston Martin hat man sich auf die Verbindung zwischen dem obersten Flap und der Endplatte konzentriert, wobei der Flap im Verhältnis zur Endplatte schräg gestellt ist, wodurch mehrere Wirbelabweisungsflächen entstehen, an denen sich die Wirbel ausbreiten können.

Der Frontflügel des Aston Martin AMR23 für 2023 Foto: Giorgio Piola

Ironischerweise hat es den Anschein, als hätten die Änderungen am Reglement für 2023 ungewollt die Tür für wirksamere Lösungen in dieser Saison geöffnet. Das bedeutet, dass wir im Laufe der Saison mit weiteren Entwicklungen in diesem Bereich rechnen können, da die Teams versuchen werden, den "Outwash"-Effekt so weit wie möglich auszunutzen.

Mit Bildmaterial von Giorgio Piola.