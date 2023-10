Wie die MotoGP die neueste TV-Innovation der Formel 1 inspiriert hat

Die Formel-1-Teams stehen nie still, wenn es um Innovationen geht, und das gilt auch für die Fernsehtechnik, die in diesem Sport zum Einsatz kommt. Die Macher der Übertragungen sind immer auf der Suche nach neuen Kameraperspektiven, um uns zu unterhalten, und die jüngste ist der MotoGP zu verdanken.

Die Gyroskop-Kamera, die erstmals in der Formel 1 an der Nase von Carlos Sainz' Ferrari in Zandvoort im vergangenen Jahr getestet wurde und beim Großen Preis von Japan erneut am Mercedes von Lewis Hamilton zum Einsatz kam, hält den Horizont konstant und vermittelt einen klaren Eindruck vom Winkel des Autos in schrägen oder überhöhten Kurven.

Die Technologie stammt direkt aus der MotoGP, wo ähnliche Kameras die Schräglage der Fahrer in den Kurven ausgleichen.

"Unsere Philosophie ist es, so schnell wie möglich etwas Neues einzuführen", sagt Steve Smith, langjähriger Leiter der Onboard-Abteilung in der Formel 1. "Wir wollen die Dinge einfach ein bisschen spannender machen, einen anderen Blickwinkel, eine andere Perspektive bieten."

"Wir suchen immer nach Möglichkeiten, etwas Neues zu bringen, aber nach 30 Jahren ist es sehr schwierig, neue Positionen zu finden", sagt er.

Die von Sony entwickelte gyroskopische Kamera ist ein Beispiel für diese Suche nach neuen Ideen. "Dieses Projekt begann ursprünglich wegen Zandvoort und der Steilkurve", sagt Smith. "Wir wollten den Winkel der Überhöhung zeigen."

Aufnahmen aus MotoGP bekannt

"In der MotoGP wird eine Kamera verwendet, bei der sich der Fahrer zur Seite neigt, während der Horizont horizontal bleibt. Wir haben eine enge Beziehung zur MotoGP und tauschen technische Projekte und Informationen aus, um den Sport sowohl für die Formel 1 als auch für die MotoGP zu verbessern", so Smith.

"Letztes Jahr haben wir die MotoGP gebeten, uns ein paar Kameras zu leihen. Und wir haben eine an der Ferrari-Nase in Zandvoort eingesetzt, und sie war ein durchschlagender Erfolg und wurde gut angenommen."

"Sie ist gyroskopisch, aber nicht kardanisch aufgehängt wie die meisten Gyroskopkameras. Wenn man das Auto auf der Strecke sieht, bewegt es sich nicht, es bleibt statisch", erklärt er. "Der Sensor ist viel größer als das Objektiv, sodass es sich um den Sensor herum bewegt, anstatt sich physisch zu bewegen. Das ist ein echter Trick."

Nach einiger Entwicklungsarbeit kehrte die Kamera zum diesjährigen Grand Prix der Niederlande zurück, auch wenn die Bilder wieder nicht an die Öffentlichkeit gelangten.

"Wir haben dann zwei weitere Geräte gekauft und sie intern entwickelt", sagt Smith. "Wir haben versucht, sie in Zandvoort einzusetzen, aber wegen des Wetters und anderer widriger Umstände wurden die Bilder nie live übertragen."

"Sony nahm einige Modifikationen an der Kamera vor, von denen eine am Donnerstagmittag in Suzuka eintraf. Am Freitagmorgen haben wir die Kamera montiert und in Lewis' Auto eingebaut", sagt er.

Ein bisschen wie Marmite ...

Die Kamera wurde neben der Airbox von Hamiltons Mercedes montiert und nicht wie bei Sainz im vergangenen Jahr auf der Nase. Die Aufnahmen kamen gut an: "Um ehrlich zu sein, hatten wir im ersten Training ein paar Kinderkrankheiten", gibt Smith zu. "Aber wir haben die Probleme gelöst, und im zweiten Training war alles live."

"Auch wenn die Strecke nicht überhöht war, wollten wir sie testen. Was wir in Japan erreicht haben, war also eher ein Zufallsprodukt, denn das war nicht unser Ziel. Wir wollten das Gerät einfach testen", meint er.

"Er ist rausgefahren und in den Kurven hat es sich ein bisschen bewegt. Und mein Telefon und meine E-Mails standen nicht still. Meine Leute, die für die sozialen Medien zuständig sind, meinten, es ging im Internet durch die Decke."

"Für mich persönlich ist es ein bisschen wie mit Marmite", zieht er einen Vergleich zu einer bekannten Würzpaste (ähnlich dem "Vegemite"), über deren Geschmack sich immer wieder gestritten wird. "Entweder man liebt es oder man hasst es."

"Ich habe wahrscheinlich mit 100 Leuten im Fahrerlager gesprochen und ich würde sagen, 80 Prozent mögen es. Aber es gibt auch ein paar Leute, die sagen, dass ihnen dabei schlecht wird ..."

Nächster Gyro-Einsatz schon bald?

Obwohl die Gyroskop-Kamera ursprünglich für Zandvoort vorgesehen war, müssen wir nicht unbedingt bis zum Großen Preis der Niederlande im nächsten Jahr warten, um sie wieder zu sehen, denn Suzuka hat gezeigt, dass sie auch auf anderen Strecken nützlich sein kann.

"Wir werden es auf verschiedene Weise und an verschiedenen Stellen weiterentwickeln", sagt Smith. "Zum Beispiel am Überrollbügel, an der Seite der Nase, an der Seite des Chassis, vielleicht sogar in der Rückwärtsansicht, nur um zu schauen."

"Bei unseren Tests in Zandvoort in diesem Jahr haben wir es am Überrollbügel ausprobiert, und der Effekt war ziemlich gut. Leider war der Standard nicht gut genug, um es zu übertragen. Aber darauf schauen wir", sagt er.

"Es ist eine sehr subjektive Sache, nicht wahr? Was Ihnen gefällt und was mir gefällt, sind zwei verschiedene Dinge. Wenn es also positives Feedback gibt und wir denken, dass es sich lohnt, weiterzumachen, dann werden wir das tun."

"Es gibt noch keinen endgültigen Plan. Aber die Idee ist, es so zu entwickeln, dass wir, wenn wir nächstes Jahr wieder nach Zandvoort kommen, etwas haben, das wir an mehreren Autos einsetzen können. Ich gehe davon aus, dass wir bis dahin mehr als zwei davon haben werden! Aber wir werden das Feld nicht mit allen Autos überschwemmen."

Kamera unter dem Rücklicht

Smith und sein Team sind auch in anderen Bereichen innovativ, und in Suzuka gab es eine weitere Neuerung - zumindest eine, die es seit mehr als drei Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat.

"Im ersten Training haben wir eine Kamera unter dem Rücklicht der Crashstruktur an Fernando Alonsos Auto angebracht", sagt er. "So hatten wir Alonsos Hauptkamera für den Überrollbügel, aber auch eine Bild-in-Bild-Ansicht der Rückansicht."

"Das letzte Mal, dass wir eine Rückfahrkamera so weit unten angebracht haben, war am Benetton von Nelson Piquet in Mexiko-Stadt. Ich weiß das so genau, weil ich sie gebaut habe!"

Smith und sein Team arbeiten weiter an der Pedalkamera, deren neueste Version an diesem Wochenende in Katar getestet wird: "In Silverstone hat man sie kurz gesehen, aber sie kommt wieder, die Pedalkamera, das hoffen wir", sagt Smith.

Pedal- und Thermoaufnahmen sollen wiederkommen

"Letztes Jahr hatten wir ein Bild, auf dem die Pedale von hinten zu sehen waren. Wir mussten es in dieser Position machen, weil ein Bild von hinten nicht gegen die FIA-Regeln verstößt."

"Es gibt eine Schablone, die ins Auto passt und die zur Sicherheit des Fahrers nichts berühren darf. Und die Kamera, die wir da hatten, ist zunächst mit der Schablone kollidiert. Jetzt haben wir sie so gebaut, dass sie viel flacher ist und von vorne auf die Füße des Fahrers schaut", sagt er.

"Und unser Plan ist es, das als eigenständige Aufnahme zu verwenden und langfristig diese Pedalaufnahme über das Chassis zu legen, sodass man die Bewegung des Fahrers in Relation zu seiner Fahrt auf der Strecke setzen kann".

Und was ist noch in der Pipeline? "Wir würden gerne Thermoaufnahmen wieder einführen", sagt Smith. "Aber es gibt viele Vorschriften für Wärmebildkameras. Sie gelten als militärische Spezialausrüstung, und einige Länder lassen sie nicht zu. Das macht es sehr schwierig, sie in die ganze Welt zu verschicken."

"Aber ja, wir haben es schon einmal gemacht und würden es gerne wieder tun. Es ist vor allem die Bürokratie, die uns davon abhält."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.