Wie Drugovich weiterhin auf eine Zukunft in der Formel 1 hinarbeitet

Felipe Drugovich geht 2024 in seine zweite Saison als Formel-1-Reservefahrer für das Aston-Martin Team, und wie schon im aktuellen Jahr stehen auch diesmal keine Rennen auf dem Programm des Brasilianers.

Der Formel-2-Champion von 2022 wird sich stattdessen mit Simulationsläufen und einem privaten Testprogramm mit einem zwei Jahre alten Auto beschäftigen. Es wurde von dem AMR21, den er in dieser Saison benutzt hat, auf das Modell von 2022 aufgerüstet.

Damit ist er besser dran als einige Reservisten, die nur bei den seltenen Gelegenheiten, bei denen das aktuelle Auto zur Verfügung steht, auf die Strecke gehen können - im Wesentlichen bei den gelegentlichen FT1-Sessions für Rookies.

Es ist jedoch ein anderer Ansatz als der von Sauber, die hoffen, Theo Pourchaire in der Super Formula unterzubringen, und Alpine, die ein WEC-Programm für Jack Doohan ins Auge fassen. Und in beiden Fällen kommen die Fahrer aus einer Formel-2-Saison und haben nicht wie Drugovich bereits ein Jahr ohne Rennen hinter sich.

Die Herausforderung für ihn besteht darin, dass es nur wenige Möglichkeiten gibt, in die Formel 1 aufzusteigen, selbst wenn man, wie er, über ein gutes Sponsoringpaket verfügt. Für 2024 sieht es so aus, als gäbe es keine Änderungen in der Fahrerbesetzung - vorausgesetzt, Logan Sargeant bleibt bei Williams.

Drugovich war einer der Fahrer, die ein Auge auf den Sitz des Amerikaners geworfen haben. Die Tatsache, dass seine Bestätigung bei Aston relativ früh kam, zeigt aber, dass sein Management akzeptiert hat, dass ein Wechsel nach Grove keine Option ist.

Warum Drugovich Aston als beste Option ansieht

Bei Aston befindet sich der Brasilianer in der ungewöhnlichen Situation, dass ein Fahrersitz auf absehbare Zeit mit Lance Stroll besetzt sein wird, während der andere für einen etablierten Spitzenfahrer vorgesehen ist, sei es Fernando Alonso oder wer auch immer dem Spanier eines Tages auf seinem Platz folgen wird.

Von außen betrachtet ist es schwer, eine natürliche Entwicklung für ihn im Silverstone-Team zu erkennen. Dennoch ist er froh, dort zu bleiben, wo er ist.

"Ich denke, ich habe mich im Team sehr wohl gefühlt, sie waren sehr hilfreich für mich und haben versucht, mich so gut wie möglich vorzubereiten", sagt er. "Natürlich haben wir darauf gewartet, andere Möglichkeiten in der Formel 1 zu sehen."

"Aber ich denke, im Moment ist es die beste Option für mich, hier zu bleiben. Sie kümmern sich wirklich um mich. Eines der Dinge, die ich mag, ist, dass ich mich hier entwickeln und versuchen kann, mich auf der und abseits der Strecke ständig zu verbessern, auch bei privaten Tests. Ich fühle mich also wirklich bereit."

Hatte er das Gefühl, dass er kurz davor war, einen Platz bei Williams oder anderswo zu bekommen? "Das ist schwer zu sagen", meint er. "Ich war nahe dran, aber wahrscheinlich waren auch zehn andere nahe dran. Ich weiß also nicht, wie nah wir dran waren."

"Ich weiß nicht genau, was mit anderen Fahrern oder dem Fahrermarkt passiert ist. Ich dachte nur, dass das Beste, was ich im Moment bekommen kann, hier ist. Und das Hauptziel für den Moment ist einfach, in dieser Position gut zu sein", sagt Drugovich.

Drugovich vermisst das Rennfahren

Es stellt sich aber auch die Frage, ob er von seinen Pflichten entbunden wird, um eine andere Aufgabe zu übernehmen, sollte bis 2024 doch noch eine frei werden.

"Das hängt ganz vom Team ab", sagt der 23-Jährige. "Ich denke, kein Team würde dich halten, wenn sich eine Gelegenheit ergibt, und dir einen Abgang woanders hin ermöglichen. Aber ich denke, ich fühle mich dort, wo ich jetzt bin, sehr wohl."

"Es ist ein guter Platz für mich und ich genieße es. Zu Beginn des Jahres war es etwas schwierig, es zu genießen, wenn man keine Rennen fährt, aber man lernt es."

"Auch wenn ich keine Rennen fahre, fühle ich mich bereit, dies zu tun, wann immer ich kann - dank der Tests und all der Entwicklungsarbeit, die ich mit dem Team mache."

"Ich habe mein ganzes Leben darauf hingearbeitet, hier zu sein und in der Formel 1 zu fahren. Selbst in diesem Jahr hatte ich die Möglichkeit, in anderen Kategorien zu fahren, gute Gelegenheiten, gute Kontakte und so weiter", verrät er.

"Ich würde nicht sagen, dass ich sie abgelehnt habe. Ich habe nur gesagt, dass die Formel 1 mein Hauptziel ist und ich damit warten muss. Ich möchte hier sein. Wahrscheinlich ist das nicht das Beste für die Karriere außerhalb der Formel 1. Aber ich bin gewillt, noch mehr als das zu tun, nur um eines Tages einen Platz zu haben."

Bekommt er eine Chance im Hypercar-Projekt?

Dennoch räumt Drugovich ein, dass Astons eigenes Hypercar-Projekt längerfristig eine interessante Gelegenheit sein könnte, einige Rennkilometer zu sammeln.

"Natürlich nur, wenn ich sehe, dass die Formel 1 nicht möglich ist", sagt er. "Wenn ich über das nächste Jahr nachdenke, wo ich hier in der Reserve bin, würde ich gerne noch etwas anderes fahren. Wenn es ein Hypercar ist, wäre das cool."

"Natürlich wird das Team nächstes Jahr keine Rennen fahren. Aber ab 2025, wenn ich dann immer noch nicht in der Formel 1 bin, wäre das ein cooler Ort. Wir haben noch nicht darüber gesprochen. Darüber gibt es noch nicht viel zu sagen. Aber ja, ich werde dem Team sehr gerne helfen. Und ich denke, es ist ein cooles Auto, ein V12."

Drugovich fuhr den aktuellen AMR23 bei den Tests in Bahrain, nachdem sich Stroll verletzt hatte, und im FT1 in Monza. Am Freitag in Abu Dhabi wird er wieder dabei sein.

Zweimal pilotierte Felipe Drugovich den aktuellen Aston Martin bisher Foto: Motorsport Images

"Es ist manchmal schwierig, Vergleiche anzustellen, denn die Demoreifen sind ganz anders", sagt er. "Auch die Strecke ist nicht immer gleich und der Motor ist nicht derselbe. Aber in diesem Jahr war ich wirklich beeindruckt. Schon beim zweiten oder dritten Test waren wir auf dem Niveau der Quali-Rundenzeiten von vor zwei Jahren."

"Ich durfte zwar schon das aktuelle Auto fahren, aber das 21er-Auto oder die Autos der vorherigen Generation sind wirklich beeindruckend. Es ist also immer ein großes Vergnügen, sie zu fahren und sich damit am Limit zu bewegen", so der Aston-Reservist.

Wenig Möglichkeiten für junge Fahrtalente

Die privaten Testfahrten sind ein nützlicher Teil seiner Ausbildung, aber Drugovich gibt zu, dass es frustrierend ist, dass die Gelegenheiten, das aktuelle Auto zu fahren, so selten sind, verglichen mit den Tagen, als es noch uneingeschränkte Testmöglichkeiten gab.

"Ja, denn die Gelegenheiten, die sich uns bieten, sind normalerweise recht kurz", sagt er. "Dann ist es so, dass man auf Anhieb schnell sein muss, aber mit dem Auto keinen Unfall bauen darf. Als Fahrer fühlt man sich also offensichtlich etwas eingeschränkt."

"Heutzutage bekommen wir ein FT1, und sie erwarten, dass man alles zeigt, also ist es ziemlich hart. Aber gleichzeitig denke ich, dass sich auch der Fokus der Formel-1-Teams ein wenig verändert hat. Wenn man früher etwas gewonnen hat, wussten sie normalerweise, dass man schnell ist", zieht Drugovich den Vergleich.

"Aber wenn man diese Gelegenheiten heutzutage bekommt, ist es normalerweise wichtiger zu zeigen, dass man ein sehr konstanter Fahrer ist, dass man weiß, wie man mit einem Team arbeitet, und dass man reif genug ist, um hier dabei zu sein."

Das größte Problem für Drugovich ist, dass es sehr leicht ist, das Momentum zu verlieren. Es gibt immer einen anderen jungen Fahrer, der sich auf dem Weg nach oben befindet, und mit seinen 23 Jahren hat er nun potenzielle jüngere Konkurrenz durch die 18-jährigen Oliver Bearman und Zak O'Sullivan.

Konkurrenz aus dem eigenen Land

Das FT1 in Mexiko gab einen Vorgeschmack darauf, wie viel Talent es da draußen gibt, und in Abu Dhabi werden noch mehr Rookies auf der Strecke sein. Im Moment gibt es aber für keinen von ihnen eine Möglichkeit, dauerhaft in der Formel 1 zu fahren.

"Natürlich ist es für einen aufstrebenden Fahrer frustrierend, dass es keinen Platz gibt", sagt Drugovich. "Viele Fahrer haben entweder das Gleiche oder weniger getan als du und bekommen die Chance oder haben sie in der Vergangenheit bekommen, und du nicht. Aber es ist, wie es ist, wir können es nicht ändern."

"Ich denke, ich muss einfach so viel wie möglich arbeiten, um zu zeigen, dass ich es kann. Und vielleicht bin ich eines Tages ein richtiger Formel-1-Fahrer für ein ganzes Jahr."

In den vergangenen Jahren galt Drugovich als Brasiliens größte Hoffnung, wieder einen Fahrer in die Formel 1 zu bringen. Selbst dieser Status könnte jetzt wackeln, da Formel-3-Champion Gabriel Bortoleto in das Nachwuchsprogramm von McLaren aufgenommen wurde. Dennoch fühlt er sich von seinen Landsleuten gut unterstützt.

"Es gibt einen Druck, aber ich denke, es ist ein guter Druck", sagt er. "Es ist nichts, was stört. Sie wollen einfach, dass jemand da ist. Und das sehen sie bei mir. Ich denke, das ist eine gute Sache. Es war einfach ein guter Druck, also sehe ich das als etwas Positives."

"Es ist auch eine Art Erleichterung, denn sie wollen wirklich einen Fahrer in der Formel 1 haben. Ein weiteres Jahr als Reservist anzukündigen, würde vielen Leuten wohl nicht gefallen. Aber ich denke, sie unterstützen mich nach wie vor, sie setzen sich wirklich für mich ein und wollen, dass ich eines Tages dabei bin."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.