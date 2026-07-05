Wie ein nervöser Antonelli seine Nerven und Leclerc in den Griff bekam

Kimi Antonelli trotzte den Angriffen seines Mercedes-Teamkollegen George Russell sowie den Ferraris von Charles Leclerc und Lewis Hamilton - und das an einem Tag, an dem der wechselhafte, über den ehemaligen Flugplatz von Silverstone fegende Wind die Ergebnisse völlig unvorhersehbar machte.

Am Freitag hatte Hamilton Antonelli zur Freude des Heimpublikums die Poleposition für das Sprintrennen noch um mickrige 0,011 Sekunden weggeschnappt. Doch die leicht überlegene Rennpace des Mercedes machte sich bezahlt, sobald das "Jo-Jo-Racing" am Samstagmittag ein Ende fand.

Als der Wind am Nachmittag böiger wurde und unberechenbarer die Richtung wechselte, sorgte dies für ein nervenaufreibendes Qualifying für den Grand Prix selbst - in dem sich jedoch ein leicht überraschender Pole-Anwärter herauskristallisierte.

Charles Leclerc stand zuletzt etwas im Schatten des erstarkten Hamilton, und dieser Trend schien sich fortzusetzen, als er den Sprint als Fünfter beendete - fast zehn Sekunden hinter dem anderen Ferrari.

Doch zwischen den Sessions fand er etwas, das ihm half, sein Momentum wiederzufinden. Er passte seinen Höhepunkt perfekt ab und fand zwischen seinem ersten und zweiten Run in Q3 einen riesigen Batzen Zeit.

Leclercs erste Q3-Runde von 1:28.620 Minuten wurde schnell von Hamilton (1:28.591), dann von Antonelli (1:28.385) und Russell (1:28.481) unterboten. Die provisorische Poleposition mit einem so knappen Vorsprung war angesichts der sich am Ende von Q3 rapide verbessernden Streckenbedingungen immer anfällig.

Allerdings war der Wind ein unberechenbarer Faktor - ebenso wie die vertrauensmindernde Eigenart des Mercedes, gelegentlich die Vorderräder zu blockieren.

Seltsames Verhalten der Mercedes-Piloten

Das wahre Bild des Abstands zwischen Mercedes und Ferrari wurde zudem durch eine seltsame Marotte getrübt, die im Sprint-Qualifying beobachtet wurde: Beide Mercedes-Fahrer gingen kurz vor der Zeitnahmelinie leicht vom Gas.

Antonelli hatte damals angedeutet, "ein bisschen was liegengelassen" zu haben. Angesichts der Art und Weise, wie sich die Balance im Laufe der Runde aufgrund unterschiedlicher elektrischer Energiestrategien verschob, liegen diese 0,011 Sekunden absolut im Bereich des Rauschens, das durch ein kurzes Lupfen entsteht.

Aber warum überhaupt vom Gas gehen? Die Gründe sind kompliziert und hängen mit einer Änderung des absurd verschachtelten Reglements zusammen. Dieses regelt, wie schnell die elektrische Leistung am Ende einer Qualifying-Runde heruntergefahren werden muss.

Zu Beginn der Saison nutzten Mercedes und Red Bull ein Schlupfloch, das es ihnen erlaubte, länger mit voller Leistung zu fahren. Dieses wurde jedoch mit dem nach dem Großen Preis von Japan eingeführten Änderungspaket geschlossen.

In Silverstone ist der Abstand zwischen Club, der letzten Kurve, und der Zeitnahmelinie relativ kurz. Es ist also von Vorteil, sich nicht in der Phase zu befinden, in der die Leistung mit 50 Kilowatt pro Sekunde heruntergeregelt wird.

Der aktuelle Wortlaut des Reglements erlaubt es den Fahrern, mit voller Leistung durch die letzten Kurven zu fahren, sofern sie vom Gas gehen, bevor die Batterie vollständig entladen ist.

In diesem Fall ist es eine reine Rechensache, um sicherzustellen, dass der Kompromiss zwischen der gewonnenen Zeit unter Volllast und der verlorenen Zeit durch das Lupfen zu den eigenen Gunsten ausfällt. Da nun auch andere Teams diesen Trick durchschaut haben, gab es erst recht allen Grund, im letzten Q3-Run alles auf eine Karte zu setzen.

Vielleicht mit diesem Gedanken im Hinterkopf schickte Mercedes Antonelli als Ersten auf die Strecke.

Antonelli im ersten Sektor langsamer

Leclerc holte sich im ersten Sektor der Runde die Oberhand - auf eine Weise, die auf die scheinbare Überlegenheit des Ferrari in langsamen und mittelschnellen Kurven hindeutet. Es war ein kleiner Vorsprung, 28,292 Sekunden im Vergleich zu Antonellis 28,348 Sekunden, aber eine deutlichere Steigerung gegenüber seinem ersten Run (28,325 Sekunden) als bei Kimi (28,398 Sekunden).

Es ist ein etwas kniffliger Sektor, in dem die schnellen Kurven Abbey und Farm in die langsameren Passagen Village und The Loop übergehen. Hier wird man am Kurveneingang leicht zu gierig und zahlt den Preis in Form von zähem Untersteuern und verlorenem Schwung.

Bezeichnenderweise zeigen unsere Datenaufzeichnungen, dass Antonelli eine höhere Höchstgeschwindigkeit auf der Start-Ziel-Geraden hatte. Danach zeigten jedoch beide Autos Anzeichen von extremem Clipping durch Farm, da sie trotz Vollgas im gleichen Maße an Geschwindigkeit verloren.

Antonellis Runde (blau) im Vergleich zu Leclerc (rot) Foto: GP-Tempo.com

Leclerc ging einen Sekundenbruchteil später vom Gas und stieg in Village auf die Bremse. Dabei wendete er seine übliche Technik an, Bremsen und Gasgeben leicht zu überschneiden, um das Auto beim Einlenken zu unterstützen.

Seine Präzision wurde nicht nur mit einer geringfügig höheren Mindestgeschwindigkeit im Scheitelpunkt belohnt, sondern auch mit einer kürzeren Linie zum Scheitelpunkt von The Loop - und genau hier kehrte er seinen kleinen Rundenzeit-Rückstand auf Antonelli entscheidend zu seinen Gunsten um.

The Loop ist ein Ausreißer in Silverstone: lang und langsam. Sie erfordert Geduld, bevor man aufs Gas latscht, um die sauberste Linie durch Aintree und auf die Wellington-Gerade vorzubereiten.

Hier baute Leclerc seinen Vorteil aus, indem er früher und entschlossener aufs Gas ging - ein Vorsprung, den Antonelli durch die bessere Leistungsabgabe des Mercedes auf den Geraden nicht mehr ganz aufholen konnte, sobald das Auto wieder geradeaus fuhr.

Antonelli holt sich die Führung im zweiten Sektor zurück

Sektor zwei beginnt kurz vor der Bremszone für Brooklands, und beide Fahrer erlebten kurz vor dem Eingang ein leichtes Clipping. Das war sowohl in den Onboard-Aufnahmen als auch in den Datenkurven deutlich zu sehen, wo die Drehzahl trotz Vollgas im selben Gang abfiel.

Zu diesem Zeitpunkt war der Mercedes schneller unterwegs, und der relative Vorsprung auf Leclercs folgende Runde schrumpfte - nur um sich zwischen Brooklands und Luffield wieder zu vergrößern, da Leclerc dank der besseren Balance des Ferrari in dieser Links-Rechts-Kombination mehr fordern konnte.

Im Sprint-Qualifying hatte Hamiltons höherer Boostlevel durch Woodcote für eine entscheidend höhere Höchstgeschwindigkeit als bei Antonelli gesorgt. In den finalen Q3-Runs waren Leclercs Ferrari und der Mercedes hier jedoch relativ gleichauf. Antonelli war auf der alten Start-Ziel-Geraden minimal schneller, allerdings nur um ein paar Kilometer pro Stunde.

Rundenvergleich im zweiten Sektor Foto: GP-Tempo.com

Beide fuhren mit Vollgas durch Copse, gefolgt von einem weiteren kurzen Clipping vor der Einfahrt in das Allerheiligste der Formel 1: den Maggotts-Becketts-Chapel-Komplex. Auch hier machte sich die Stabilität des Ferrari in den ersten schnellen Kurven bezahlt.

Doch mit einem früheren, kurzen Antippen der Bremse vor der engeren Rechtskurve in Becketts hielt Antonelli eine höhere Geschwindigkeit im Scheitelpunkt. Das drehte das Rundenzeit-Delta zu seinen Gunsten - in Kombination mit einem besseren Punch aus Chapel heraus auf die Hangar-Gerade.

Eine 35,614er-Zeit für Leclerc war zwar besser als seine vorherige S2-Zeit (35,828), aber auch Antonelli hatte sich gesteigert (von 35,541 auf 35,521 Sekunden).

Stowe ist der Schlüssel zu Sektor drei

Antonelli verbuchte wichtige km/h mehr an Höchstgeschwindigkeit bis hin zur Bremszone in Stowe, was ihm einen Vorsprung von über einer Zehntelsekunde auf Leclerc einbrachte. Zudem konnte er die Bremse viel früher lösen - vielleicht, weil er das Auto nicht durch das gleichzeitige Betätigen von Bremse und Gas einlenkte. Dadurch konnte er kurz nach dem Scheitelpunkt etwa 10 km/h mehr Speed mitnehmen, während er an den äußeren Randstein heraustrieb.

Die Daten deuten darauf hin, dass Leclerc auf dem Weg zwischen Stowe und Vale mehr Hybrid-Leistung zur Verfügung hatte, wo die Wendigkeit des Ferrari in langsamen Kurven es ihm erneut erlaubte, an Antonellis Vorsprung zu knabbern.

Doch dann profitierte Antonelli durch Club von einer besseren Leistungsentfaltung - im Bereich von 10 km/h -, bevor er einen Wimpernschlag vor der Zeitnahmelinie lupfte.

Der letzte Sektor war für Leclerc ein weiterer stark verbesserter Abschnitt - von 24,467 auf 24,380 Sekunden -, aber Antonellis 24,242 Sekunden waren noch schneller. 1:28.111 Minuten gegen 1:28.286 Minuten bedeuteten einen Gesamtrückstand von 0,175 Sekunden für Ferrari. Dennoch war es für Leclerc ein Auftrieb zur rechten Zeit.

In der zweiten Linie von unten erkennt man, wie Antonelli am Ende vom Gas geht Foto: GP-Tempo.com

"Mein Fahrstil ist ziemlich aggressiv, was Anfang des Jahres recht gut zu funktionieren schien", sagte er anschließend. "Aber in letzter Zeit war es aus dem einen oder anderen Grund einfach unglaublich schwierig, alles auf den Punkt zu bringen. Es stimmt auch, dass wir zwei, drei Rennen hatten, in denen ich mit einigen Eigenheiten des Autos zu kämpfen hatte."

"Aber selbst danach war es einfach sehr schwierig. Es kam nicht mehr so leicht - das ist nicht das richtige Wort, denn es ist wie leicht -, aber nicht so natürlich, wie es im Qualifying sein sollte. Aber heute haben wir im Vergleich zum gestrigen Sprint-Qualifying und dem Sprintrennen einiges geändert, und ich habe mich wohler gefühlt."

Für Antonelli ging es darum, die Nervosität abzuschütteln, als Erster für den letzten Run auf die Strecke zu fahren, und den ersten Sektor sauber zu erwischen.

"Ich bin kein Fan davon, beim letzten Run als Erster rauszufahren, ich war auf der Out-Lap ein bisschen gestresst", gab er zu. "Aber dann habe ich mich einfach auf das konzentriert, was ich tun musste, und ja, glücklicherweise hat es geklappt."

"Es war eine sehr saubere Runde - eine Runde, in der ich alles zusammengebracht habe. Im ersten Sektor hatte ich vielleicht während der gesamten Session ein wenig zu kämpfen. Da war ich etwas unkonstant. Aber in den Sektoren zwei und drei habe ich mich sehr gut gefühlt."