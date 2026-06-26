Wie Ferrari eine Regellücke nutzte - und weshalb die FIA nun eingreift

Ein kleines Winglet direkt hinter dem Auspuff-Endrohr sorgte bei den Formel-1-Wintertests 2026 in Bahrain für Aufsehen. Diese spezielle Ferrari-Idee - intern "FTM" bezeichnet - fand rasch Nachahmer. Doch damit ist bald Schluss: Der Automobil-Weltverband (FIA) verbietet solche Konstruktionen. Das geht aus der jüngsten Version des Technischen Reglements für 2027 hervor. Damit bleibt das Auspuff-Winglet nur noch bis Ende 2026 erlaubt.

Grund für das bevorstehende Verbot ist die Sorge des Weltverbands, das Auspuff-Winglet könnte zu einer unkontrollierten Entwicklung führen - einem kostspieligen Wettrüsten in einem Detailbereich, der von Anfang an als eine "Grauzone" betrachtet wurde.

Was das FTM-Teil genau tut: Es ist direkt hinter dem Auspuffrohr angebracht und steht damit direkt im Abgasstrom. Die Konstruktion nutzt also Abgase, um zusätzlichen Abtrieb zu erzeugen.

Die aktuellen Formel-1-Regeln sollten derartige Lösungen eigentlich verhindern, doch Ferrari gelang es mit dem SF-26, die strikten Vorgaben zu umgehen: Das italienische Traditionsteam verlagerte das Differenzial im Getriebegehäuse so weit wie möglich nach hinten und schuf dadurch die Voraussetzung, das Winglet regelkonform einzubauen.

Weil der SF-26 jedoch von Anfang an dafür ausgelegt war, tat sich die Konkurrenz schwer, das FTM-Element zu kopieren. Inzwischen aber haben mehrere Teams ähnliche Lösungen im Einsatz, darunter Mercedes mit einem Winglet an der Halterung des Auspuff-Endrohrs. Diese Lösung greift die Ferrari-Idee auf, ist aber etwas weniger effektiv - und ab 2027 ebenfalls verboten, wie eine weitere Regelanpassung zeigt.

Ferrari schien dem FTM-Verbot im Freien Training zum Grand Prix von Österreich 2026 in Spielberg bereits vorzugreifen, indem es Freitagsfahrer Dino Beganovich in der ersten Einheit ohne das Winglet fahren ließ. Ferrari-Stammfahrer Lewis Hamilton dagegen fuhr parallel ganz normal damit. Womöglich war der Verzicht aber auch nur ein Vorgriff auf Rennen wie Monza, bei denen mit besonders wenig Abtrieb gefahren wird.