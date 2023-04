Wie Formel-1-Fahrer Valtteri Bottas zum Gin-Produzenten wurde

Für einen typischen Formel-1-Piloten bedeutet eine Auszeit vom Arbeitsalltag oft "heimatnahe" Aktivitäten wie Gaming, Kartfahren oder Radfahren. Manche ziehen es jedoch vor, Dinge zu tun, die sie aus ihrer Komfortzone herausführen und die nicht nur eine nützliche Ablenkung vom Druck ihres Berufs darstellen, sondern auch den Grundstein für das Leben nach ihrem Karriereende legen können.

Ein klassisches Beispiel ist Lewis Hamilton, der ein breites Spektrum an Interessen in den Bereichen Kleidung, Musik, Essen und jetzt auch Filmproduktion hat. Der ehemalige Weltmeister hat immer betont, dass es wichtig ist, auch abseits des Rennsports eine gute Zeit zu verbringen.

Sein ehemaliger Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas hat einen anderen Weg eingeschlagen und ist Gin-Produzent geworden. Der Finne ist nicht der erste Rennfahrer, der in das Alkoholgeschäft einsteigt.

Bottas tritt in Fußstapfen von Trulli, Andretti & Co.

Jarno Trulli, Mario Andretti, Jody Scheckter, Stefan Johansson und Daniel Ricciardo sind nur einige Beispiele für Fahrer, die mit Wein in Verbindung gebracht werden, während sowohl Jenson Button als auch David Coulthard mit Whisky zu tun haben.

Der zusätzliche Reiz des Gin-Geschäfts besteht für Bottas darin, dass er das Projekt gemeinsam mit seiner Partnerin, der australischen Radfahrerin Tiffany Cromwell, in Angriff genommen hat. Es ist also etwas, dem beide ihre Energie widmen können.

"Es wurde wirklich durch die Leidenschaft von uns beiden ausgelöst", sagt Bottas. "Bevor wir uns kennenlernten, mochten wir beide schon immer Gin. Und seit wir zusammen leben und zusammen reisen, sammeln wir Gin. Wir haben das große Glück, dass wir in verschiedene Länder reisen und verschiedene Produkte probieren können."

"Irgendwann kam der Punkt, an dem wir unseren eigenen Gin machen wollten. Eines Tages haben wir beschlossen, dass wir das tun sollten, weil es ein gemeinsames Interesse ist. Also haben wir angefangen, daran zu arbeiten. Und knapp zwei Jahre später brachten wir das Produkt auf den Markt, das war vergangenes Jahr."

Bottas: Das waren die ersten Schritte

Der erste Schritt bestand darin, gleichgesinnte Geschäftspartner mit Insiderwissen über die Getränkeindustrie zu finden. "Wir haben uns mit ein paar Leuten von der Blue Coast Brewery, einer Bierbrauerei aus Nizza, zusammengetan", sagt Bottas.

"Sie waren vor langer Zeit an der Gründung dieses Unternehmens beteiligt und haben es dann verlassen. Und sie waren auch auf der Suche nach einer neuen Aufgabe. Und dann haben wir angefangen, alle Möglichkeiten zu prüfen. Eine davon war, zu versuchen, den Gin in Monaco zu destillieren, weil wir dort leben. Aber dann haben wir uns für Finnland entschieden, weil wir die Leute von der Brennerei, die wir benutzen, kennen gelernt haben."

Wie Bottas seinen Gin besonders machen wollte

"Ein wichtiger Grund, warum wir uns für Finnland entschieden haben, war die Reinheit des Wassers, denn Wasser ist beim Destillieren sehr wichtig. Je reiner das Wasser ist, desto weniger muss man es filtern, und desto besser ist es", erklärt Bottas.

"Es ist eigentlich Wasser, das man in Finnland aus jedem Wasserhahn trinken kann. Wenn man es mit einem Wasser in Flaschen wie Evian vergleicht, ist es immer reiner. Es ergibt ein gutes Produkt. Deshalb haben wir Finnland als Ort für die Destillation gewählt."

Eine wichtige Entscheidung, die getroffen werden musste, war die Suche nach einer Rezeptur, die das Produkt unverwechselbar macht. Bottas war sehr daran interessiert, Hafer vom Bauernhof seiner Familie als Hauptzutat zu verwenden.

Zurück zu den Wurzeln

"Es handelt sich um einen kleinen Bauernhof im Süden Finnlands, der seit vielen, vielen Generationen bewirtschaftet wird", sagt er. "Mein Vater wurde auf diesem Hof geboren, aber er zog weg, als er zu studieren begann."

"Jetzt führt der Bruder meines Vaters den Hof. Sie bauen Hafer, Weizen, Roggen und Gerste an. Bäckereien kaufen es, oder Firmen, die Brei und solche Sachen machen. Wir glauben, dass es der erste Gin ist, der mit Hafer destilliert wurde, und er bringt eine wirklich schöne Weichheit und ein bisschen Süße mit sich. Und auch, weil ich Haferbrei liebe! Es ist also ziemlich cool."

Cromwells Wurzeln in der Apfelanbauregion Adelaide Hills in Südaustralien lieferten die Inspiration für die andere Hauptzutat, obwohl auch Beispiele aus Finnland verwendet werden. Bottas fügte dem Branding ein zusätzliches Element hinzu, indem er ein Vakuumdestillationsverfahren vorgab, das auf dem Oath-Etikett hervorgehoben wird.

Bottas über Verkauf: "Haben bei Null angefangen"

"Es gibt einige Destillerien, die dieses Verfahren anwenden, aber es ist nicht sehr verbreitet", erklärt er. "Vakuumdestillation bedeutet, dass man den Prozess mit einer niedrigeren Temperatur als normal durchführen kann. Wenn man mit hohen Temperaturen arbeiten muss, verliert man oft ziemlich viel Geschmack."

"Wenn man zum Beispiel Hafer und Äpfel destilliert, verliert man einen großen Teil der Charakteristika dieser Sorten. Unser Destillateur fand heraus, dass man besonders bei Hafer mit der üblichen Methode leicht einen fast brennenden Geschmack bekommt. Also funktioniert es nur für diesen Zweck."

Ein gutes Produkt zu haben, ist eine Sache, etwas zu haben, das man tatsächlich an die Öffentlichkeit verkaufen kann, war ein weiterer Schritt, wie Bottas meint: "Es gab viel zu lernen, und wir haben wirklich bei Null angefangen", gibt der Finne zu.

Wie Bottas zum Namen "Oath" gekommen ist

"Wir bekamen etwas Hilfe von Marketingagenturen. Aber ich war in den gesamten Prozess involviert, vom Etikett bis zur Art der Flasche und so weiter, es war also sehr interessant."

Die Wahl eines Markennamens, der unverwechselbar ist und zum Konzept passt, war die größte Herausforderung. Die erste Wahl, die ein solides finnisches Image heraufbeschwören sollte, war nicht möglich.

"Es ist also ein starkes Wort von zwei Athleten, die einen Traum haben und ihm immer nachjagen. Und er ist mit Hafer destilliert, also ist das Wort natürlich auch da. Und man kann damit spielen, wie mit dem blutigen Schwur und all diesen Dingen! Es macht also Sinn."

Bottas: Ende 2023 sollte es profitabel sein

Und wie hat sich das Ganze finanziell entwickelt? Bottas räumt ein, dass es im Vorfeld eine Menge Kosten gab, aber das Unternehmen fängt jetzt an, sich zu rechnen: "Wenn man ein Unternehmen gründet, muss man investieren", sagt er. "Und wenn man anfängt, etwas zu produzieren. Aber wir hoffen, dass wir bis zum Ende des Jahres rentabel sind. Das ist sozusagen der Plan."

"Langfristig haben wir natürlich nicht vor, Geld zu verlieren. Aber ich glaube nicht, dass ich mit der Formel 1 reich werden kann! Im ersten Jahr haben wir etwa 33.000 Flaschen in Europa verkauft, und wir erwarten natürlich, dass wir in diesem Jahr noch mehr verkaufen werden. Die Brennerei hat noch genügend Kapazität, das sollte also kein Problem sein.

"Aber wir wollen auf jeden Fall sicherstellen, dass wir die Qualität beibehalten können. Wir werden kein Massenproduzent sein. Das ist auch gar nicht geplant, denn es ist ein Projekt aus Leidenschaft. Wir gehen jetzt mehr und mehr in andere Länder. Und das war wahrscheinlich die größte Herausforderung: das richtige Vertriebsnetz zu finden und von den verschiedenen Ländern zugelassen zu werden."

"So haben wir jetzt Finnland, Schweden, Norwegen, Spanien, Frankreich, Monaco und Italien. Bestimmte Länder benötigen vor der Zulassung ihre eigenen Labortests, und der ganze Prozess dauert bei Alkoholprodukten sehr lange. Also Schritt für Schritt."

Wie Bottas & Cromwell Australien erobern wollen

Australien ist einer der schwierigsten Märkte, aber angesichts ihrer Verbindungen zu diesem Land sind Bottas und Cromwell sehr daran interessiert, dort Fuß zu fassen.

In einem ersten Schritt haben sie mit dem etablierten südaustralischen Hersteller Ambleside zusammengearbeitet, um einen speziellen Gin namens Omena (finnisch für Apfel) für den heimischen Markt herzustellen, der aus der Schale von Äpfeln aus den Adelaide Hills in der Nähe von Cromwells Heimat hergestellt wird.

Valtteri Bottas mit seiner Freundin Tiffany Cromwell Foto: Motorsport Images

"Wir sind noch dabei, die richtige Lösung zu finden, wie wir das langfristig machen können, denn die Exportkosten und die Steuern sind ziemlich hoch. Eine Möglichkeit wäre also, den Gin dort zu produzieren. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Dann stehen die USA auf jeden Fall auf der Liste, und das Vereinigte Königreich."

Bottas plant weitere Produkte im Getränkebereich

Jetzt, da der Name Oath steht, gibt es unzählige Möglichkeiten, ihn für andere Produkte zu verwenden. Einige Ideen sind bereits in der Pipeline. "Wir planen nicht nur Alkoholprodukte", sagt Bottas. "Eines, an dem wir arbeiten, ist Elektrolytwasser, denn wir wurden gebeten, etwas Alkoholfreies anzubieten, denn man kann nicht ständig Gin trinken!"

"Und da Tiff und ich im Sport tätig sind, haben wir das Gefühl, dass Europa noch nicht auf dem gleichen Stand ist wie die USA. Sie sind ziemlich versessen auf Elektrolytwasser und solche Sachen. Das ist also ein Bereich, den wir ins Visier nehmen könnten. Und wir haben auch andere Alkoholprodukte im Sinn, wahrscheinlich für das nächste Jahr. Aber ich möchte noch nichts verraten."

Bottas: Gin-Abenteuer eine angenehme Ablenkung

Bottas gibt zu, dass es gut ist, etwas zu haben, das ihn vom Rennsport ablenkt. Sein Leben bei Alfa Romeo ist in diesen Tagen etwas entspannter, aber es lohnt sich, daran zu erinnern, dass er sich auf das Gin-Abenteuer eingelassen hat, während er immer noch mit dem enormen Druck zu kämpfen hatte, Hamiltons Mercedes-Teamkollege zu sein und sich der jährlichen Herausforderung zu stellen, seinen Job zu behalten.

Er hat sich voll und ganz in das Projekt gestürzt, und am letzten Wochenende des Grand Prix von Australien arbeitete er hart an der Werbung für Oath und Omena, indem er sowohl an der Rennstrecke als auch in der Innenstadt von Melbourne Veranstaltungen besuchte.

"Und es macht wirklich sehr viel Spaß. Und wenn man zum Beispiel PR-Veranstaltungen für Oath macht, anstatt für bestimmte Partner, die man irgendwie machen muss, dann ist das etwas anderes. Man hat offensichtlich die Leidenschaft dafür. Man gibt nicht nur Energie, sondern hat auch das Gefühl, etwas zu bekommen oder etwas zu tun, was man gerne tut."

Bottas stellt klar: In Formel 1 "noch viele, viele Jahre vor mir!"

Das Projekt Oath und die parallele Produktion von Kaffee geben Bottas auch etwas, worauf er sich freuen kann, wenn die Zeit kommt, seinen Helm an den Nagel zu hängen. "Es ist ein langfristiger Plan, den wir für dieses Unternehmen haben", sagt er.

"Wir beschäftigen uns beide sehr gerne damit und wollen sehen, wie wir es weiter entwickeln können. Es ist also auf jeden Fall eine langfristige Sache. Aber ich bin auch in viele andere Dinge und Investitionen involviert."

"Ich denke, dass es im Sport wichtig ist, etwas zu haben, damit man nicht einfach ins Leere läuft, wenn man seine aktive Karriere beendet. Und deshalb denke ich, dass Oath ein Teil des Plans ist. Aber ich habe definitiv noch viele, viele Jahre vor mir!"

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.