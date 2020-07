Wie in Österreich: FIA beobachtet Track-Limits in Budapest genau

Wie schon in Österreich müssen die Fahrer auch beim Großen Preis von Ungarn wieder auf die Track-Limits achten und sehen sich Strafen ausgesetzt, sollten sie die Streckenbegrenzungen wiederholt missachten.

In Spielberg wurden Rundenzeiten gestrichen, wenn man in den Kurven 9 und 10 mit allen vier Rädern hinter den rot-weißen Randsteinen war, beim dritten Verstoß gab es zunächst eine Verwarnung, danach wurde man den Rennkommissaren gemeldet. So ist es auch in Budapest, wo es die Kurven 4, 11 und 12 betrifft.

Kurve 4 ist der schnelle Linksknick zu Beginn des zweiten Sektors, Kurve 11 die Rechtskurve, die den Mittelsektor abschließt. Kurve 12 ist die recht langsame Rechtskurve, bevor es über die beiden langsamen 180-Grad-Kurven wieder auf Start und Ziel geht.

In einer Mitteilung betont die Rennleitung aber noch einmal explizit, dass die drei Verstöße zusammengezählt werden, nicht pro Kurve. Sollte ein Fahrer jedoch von der Strecke geschoben worden sein, wird es nach Prüfung nicht gegen ihn ausgelegt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.