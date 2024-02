Wie kann ich 2024 die Rennen von Mick Schumacher live sehen?

In der Motorsport-Saison 2024 fährt Mick Schumacher wieder Rennen, aber nicht in der Formel 1. Was der 24-jährige Deutsche nun vorhat und wie Fans seinen weiteren Werdegang live verfolgen können, das erklären wir in diesem Artikel.

Was macht Mick Schumacher in der Saison 2024?

In der Saison 2024 bestreitet Mick Schumacher ein Doppelprogramm. Einerseits ist er bei Mercedes in der Formel 1 als Test- und Ersatzfahrer aktiv und wird vor allem virtuell etliche Runden im Simulator abspulen. Damit unterstützt er direkt die beiden Mercedes-Stammfahrer Lewis Hamilton und George Russell, teils auch unmittelbar am Rennwochenende im Anschluss an das Freitagstraining.

Außerdem stünde Schumacher bereit, um im Notfall für einen Mercedes-Stammfahrer einzuspringen, sollten entweder Hamilton oder Russell kurzfristig nicht antreten können. Ein solcher Einsatz hätte dann auch Priorität über Schumachers anderes Motorsport-Projekt in der Saison 2024. Sprich: Falls er in der Formel 1 gebraucht wird, fährt Schumacher in der Formel 1.

Auf jeden Fall wird Schumacher in der Saison 2024 für das französische Werksteam Alpine die Rennen zur Langstrecken-WM (WEC) bestreiten. Schumacher wechselt also in die Sportwagen-Szene und tritt erstmals in seiner Karriere in Rennautos mit Dach an. Außerdem teilt er sich seinen Alpine A424 mit zwei Teamkollegen. Auch das ist eine neue Erfahrung für den deutschen Rennfahrer.

Weitere Details zur Langstrecken-WM (WEC), Schumachers Team Alpine, seinen Teamkollegen, den Erfolgsaussichten und Gegnern sowie seiner Perspektive nach einem Jahr in der WEC haben wir in dieser Übersicht zusammengestellt.

Wann fährt Mick Schumacher wieder Rennen?

Der Rennkalender der Langstrecken-WM (WEC) 2024 sieht insgesamt acht Saisonrennen vor. Der Auftakt erfolgt am 2. März mit den 1.812 Kilometern von Katar auf dem Losail International Circuit. Das Finale steigt am 2. November bei den 8 Stunden von Bahrain auf dem Bahrain International Circuit. Klarer Saisonhöhepunkt sind die 24 Stunden von Le Mans am 15./16. Juni.

Ein Plus für Mick Schumacher ist: Sechs von acht Rennstrecken kennt er bereits aus seiner Zeit in der Formel 1. Neu sind für ihn lediglich die Kurse in Le Mans in Frankreich und Fuji in Japan.

Mick Schumachers Alpine A424 bei WEC-Testfahrten in Bahrain 2024 Foto: Motorsport Images

Ein Heimrennen hat Mick Schumacher in der Saison 2024 nicht: Die WEC fährt nicht in Deutschland. Allerdings liegt die dritte Saisonstation Spa-Francorchamps in Belgien nur wenige Kilometer hinter der deutsch-belgischen Grenze. Die "Ardennen-Achterbahn" gilt als beliebtes Reiseziel für deutschsprachige Motorsport-Fans - und als das "Wohnzimmer" von Mick Schumachers Vater Michael Schumacher.

An WEC-Rennwochenenden ist Schumacher planmäßig von seinen Formel-1-Aufgaben bei Mercedes entbunden und steht dann auch nicht als Ersatzfahrer zur Verfügung, es sei denn, er wird rechtzeitig vorab als Ersatzmann angefordert.

Wie kann ich die Rennen zur Langstrecken-WM (WEC) 2024 live verfolgen?

Die Rennen von Mick Schumacher in der Langstrecken-WM (WEC) 2024 werden in Deutschland bei Sport1 im Fernsehen übertragen. Der Sender zeigt mindestens die Startphase und die Schlussphase der mehrstündigen Rennen live im Free-TV. Außerdem bietet Sport1 im Anschluss an die Rennwochenenden eine Höhepunkt-Sendung an.

Bei den meisten WEC-Läufen ist Sport1 mit Moderatorin Anna Dollak vor Ort. Die Rennen kommentieren Christian Glück und Constantin Eckner.

Den WEC-Saisonhöhepunkt in Le Mans können Fans in Deutschland auf Eurosport live verfolgen. Der Sender überträgt das komplette 24-Stunden-Rennen und bietet ebenfalls deutschsprachigen Kommentar.

Die 24 Stunden von Le Mans sind der Saisonhöhepunkt der WEC 2024 Foto: Motorsport Images

Der offizielle WEC-Stream mit englischem Kommentar ist für alle acht Saisonrennen und die jeweiligen Qualifyings vorab verfügbar. Für Rennen, Qualifyings und Freie Trainings bietet die Rennserie zudem ein Livetiming an.

Mit der offiziellen WEC-App ("FIA WEC TV") können Fans ebenfalls Liveübertragungen der Rennen und Qualifyings sowie das Livetiming genießen.

Zur Nutzung der WEC-eigenen Angebote ist ggf. die Erstellung eines Accounts erforderlich. Für Teile des Angebots können Kosten anfallen.

Die WEC bietet unterschiedliche Pakete an, darunter ein Abo für die komplette WEC-Saison für 59,99 Euro sowie für einzelne Rennwochenenden für 8,99 Euro. Ausnahme: Die 24 Stunden von Le Mans kosten 17,99 Euro. (Angaben ohne Gewähr!)

Weitere Informationen zur Langstrecken-WM (WEC) und zur WEC-Saison 2024 erhalten sie in diesem Überblick.

Mit Bildmaterial von Alpine.