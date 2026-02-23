Wie Lando Norris seinen damaligen Kart-Trainer nach dem WM-Erfolg überraschte
Lando Norris hat sich nach seinem WM-Erfolg im Vorjahr mit einem Abendessen bei seinen wichtigsten Wegbegleitern bedankt: Kart-Trainer Rob Dodds verrät die Details
Lando Norris hat sich bei seinen langjährigen Wegbegleitern bedankt
Foto: LAT Images
McLaren-Pilot Lando Norris hat sich im vergangenen Jahr seinen ersten Weltmeistertitel in der Formel 1 gesichert. Doch der 26-jährige Brite weiß offenbar, dass er diesen Erfolg nicht nur seinen eigenen Leistungen verdankt, sondern auch den zahlreichen Wegbegleitern in seiner Karriere.
Bereits im Dezember, kurz nachdem Norris bei der FIA-Gala in Taschkent seinen WM-Pokal überreicht bekommen hatte, nahm sich der neue Formel-1-Weltmeister die Zeit, um seinen Triumph gemeinsam mit den wichtigsten Menschen in seinem Umfeld bei einem Abendessen gebührend zu feiern.
Neben seinen Eltern Adam Norris und Cicsa Wauman sowie seinen Geschwistern waren auch McLaren-Boss Zak Brown und Teamchef Andrea Stella eingeladen. Außerdem dabei: sein damaliger Kinder-Karttrainer Rob Dodds, Kart-Coach und Mentor Duncan Tappy, sein langjähriger Performance-Coach Jon Malvern, Kart-Motorenspezialist Ole Haugard und Formel-1-Renningenieur Will Joseph.
Karttrainer bekommt besonderes Norris-Geschenk
Karttrainer Dodds, der am selben Tisch wie Norris, seine Familie, Stella und Brown saß, teilt einige Eindrücke des Abends jetzt mit BBC Radio Somerset. "[Norris] hielt im Laufe des Abends eine Rede und hatte kleine Videos vorbereitet", verrät der Brite.
"Eines begann mit mir und ihm, wie wir darüber sprachen, was wir so alles gemacht haben. Es war sehr emotional." Außerdem enthüllt Dodds, dass ihn der McLaren-Pilot mit einem seiner alten Helme überraschte, der in einer Vitrine mit einer handgeschriebenen Nachricht ausgestellt war.
"Während wir auf der Feier waren, sind sie ins Zimmer gegangen, und er hatte tatsächlich einen seiner alten Helme in einen Plexiglas-Rahmen gestellt", so Dodds, der Norris einst am Clay Pigeon Raceway in England das Kartfahren beibrachte. "Das war eine wunderschöne Geste."
Dass Norris noch immer weiß, was er seinem damaligen Karttrainer zu verdanken hat, zeigen auch die persönlichen Worte, die auf der Oberseite der Vitrine zu finden sind: "Für Rob, wo meine Reise zur F1 begann! Danke. Weltmeister, Lando Norris."
