Wie Liam Lawson und Franco Colapinto ihre Karriere gerettet haben

Noch vor zwölf Monaten hätten sich zwei Drittel der ozeanischen Fahrer in der Formel 1 durchaus selbst bemitleiden können. Liam Lawson wurde sein Traum von einem Red-Bull-Cockpit nach nur zwei Rennen wieder genommen, während Jack Doohan zu Beginn der Europasaison nur noch an der Seitenlinie stand.

Der Australier hatte gerade sein Alpine-Cockpit an Franco Colapinto verloren - nach gerade einmal sieben Grand-Prix-Starts. Lawson wurde zurück zu den Racing Bulls geschickt, was an sich kein unehrenhaftes Schicksal war. Aber die Umstände von Lawsons Degradierung waren es.

Der Neuseeländer wurde ins Red-Bull-Line-up befördert und bekam einen RB21, den er selten wirklich unter Kontrolle zu haben schien. Dass er nach den Rennen in Melbourne und Shanghai wieder aussortiert wurde, nachdem er sich bei seinen beiden Einsätzen für das Team einmal auf Rang 18 und einmal als Letzter qualifiziert hatte, war ein gewaltiger Rückschlag.

Die Gründe für den Wechsel zeigten sich bereits bei den Vorsaisontests, wo Red Bull schon Zweifel an Lawsons Pace hatte und er bis zu einer Sekunde pro Runde langsamer als Teamkollege Max Verstappen war.

Anstatt dies einer grundlegenden Designphilosophie zuzuschreiben, die Red Bulls Fahrzeuglinie für alle außer einem bestimmten viermaligen Weltmeister extrem schwer fahrbar macht, wurde Lawson durch Yuki Tsunoda ersetzt - der im Laufe des Jahres mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hatte.

Im Mai bestritt Colapinto sein erstes Rennen für Alpine und erreichte Q2, allerdings nur, weil er seinen Boliden in ein Kiesbett beförderte. Diejenigen, die der Meinung waren, Doohan habe nicht genug Zeit bekommen, stürzten sich sofort auf Colapinto und nutzten die gelegentlichen Crashs des Argentiniers als Kritikpunkt.

Sowohl Lawson als auch Colapinto hatten 2026 daher einiges zu beweisen, nachdem sie sich vielleicht ein wenig glücklich schätzen konnten, in dieser Saison überhaupt noch in der Formel 1 zu sein. Sie haben eine zweite Chance bekommen - und sie beim Schopf gepackt.

Der neue Elan des Neuseeländers

Es dauerte einige Rennen, bis sich bei Lawsons Saison 2025 erste Anzeichen der Erholung zeigten. Es war für ihn vermutlich eine Genugtuung, Tsunoda in Suzuka im Qualifying zu schlagen, angesichts der öffentlichen Sticheleien des Japaners, doch im Vergleich zu Isack Hadjar im anderen Racing-Bulls-Auto fehlten ihm weiterhin etwa zwei Zehntel.

Über weite Strecken der ersten Saisonhälfte musste sich Lawson damit abfinden, die zweite Geige hinter dem Franzosen zu spielen, der mit seiner starken Qualifying-Pace in der Formel 1 für Aufsehen sorgte.

Doch Lawson feierte in Österreich seinen ersten teaminternen Sieg, qualifizierte sich als bester Fahrer aus dem Red-Bull-Lager auf Platz sechs und verteidigte diese Position mit einer cleveren Einstoppstrategie, während er dem Druck von Fernando Alonso standhielt.

Es gab genügend starke Momente, um ihm eine weitere Chance im Team aus Faenza zu sichern. Punkte in Belgien und Ungarn sowie Startplatz drei im verregneten Qualifying in Baku, der schließlich in Rang fünf mündete, was sein bisher bestes Formel-1-Ergebnis ist.

Während sein neuer Teamkollege Arvid Lindblad beim Saisonauftakt 2026 die Aufmerksamkeit auf sich zog, nachdem er in Australien auf Anhieb punktete, wurde Lawsons Rennen durch Startprobleme ruiniert, die mehrere Fahrer in Melbourne plagten.

Dennoch holte er in China jeweils Platz sieben im Sprint und im Grand Prix, wurde Neunter in Japan und verbrachte in Montreal fast das gesamte Rennen damit, Pierre Gasly hinter sich zu halten.

Eine Wiederholung ihres Zwischenfalls in Miami - ausgelöst durch Lawsons Getriebeschaden - blieb aus. Es war ein stiller, aber beeindruckender Saisonstart, besonders in Kanada, wenn man bedenkt, dass er wegen eines Hydraulikproblems fast den gesamten Freitag verpasste.

Colapinto lässt Taten sprechen

Wenn es einen ersten Eindruck von Colapinto gibt, dann den, dass der 23-jährige Argentinier unglaublich gerne redet. Bei seiner ersten FIA-Pressekonferenz in Baku 2024 konnte er kaum glauben, dass er vor Publikum über seinen Tag sprechen durfte.

Doch er ist auch schnell - was im schwierigen Jahr mit Alpine vielleicht in Vergessenheit geraten ist, auch wegen seiner Tendenz, in entscheidenden Momenten zu überziehen. Das war schon bei Williams zu beobachten: Bei seinen ersten Rennen in Monza und Baku bekam er ein Auto, das auf solchen Strecken hervorragend funktionierte, und dachte vermutlich, die Formel 1 sei recht einfach.

Auf "normaleren" Strecken jedoch war der Williams deutlich schwieriger zu fahren. Colapinto scheiterte daran, die Magie von Aserbaidschan zu wiederholen - im wörtlichen wie im übertragenen Sinn.

Helmut Marko soll damals erwogen haben, Williams ein Angebot für Colapinto zu machen, zog sich jedoch zurück, als der Argentinier Ende 2024 die Reparaturkosten des Teams in die Höhe trieb.

Flavio Briatore hingegen griff zu und holte Colapinto nach Enstone als Ersatzfahrer. Es war offensichtlich, dass Doohan um sein Cockpit kämpfen musste, und schon vor Beginn der Saison 2025 wurde seine Zukunft infrage gestellt.

Für Colapinto war es eine Lernsaison, allerdings ohne die Grundlage von Vorsaisontests. Der Alpine war konstruktionsbedingt unterentwickelt, auch wenn Gasly gelegentlich ordentliche Ergebnisse herausfahren konnte. Colapintos Resultate waren im Vergleich dazu nicht herausragend, aber zu seinen Gunsten ist anzumerken, dass er bei jedem Grand-Prix-Start ins Ziel kam.

Das heißt nicht, dass er keine Fehler machte. Imola wurde bereits erwähnt, dazu kamen Unfälle im Qualifying in Silverstone, bei einem Reifentest in Ungarn, im Qualifying in Baku und im Sprint in Sao Paulo. Insgesamt summierte sich das, und zeitweise schien sein Sitz gefährdet.

In dieser Saison macht er diese Fehler bislang nicht. In den jüngsten Rennen in Miami und Montreal war er schneller als Gasly, der selbst starke Momente in 2026 hatte. Es hilft, dass Alpine erstmals seit Jahren ein wirklich konkurrenzfähiges Auto gebaut hat, das die Lücke zwischen den Topteams und dem Mittelfeld schließt, und Colapinto hat neues Selbstvertrauen gefunden.

In Montreal gab es auf dem Weg zu Platz sechs eine brenzlige Szene, als er nach dem Boxenstopp mit seinem Frontflügel die Mauer in Kurve 2 streifte. Doch das kostete ihn kaum Zeit - zumindest, nachdem er erkannte, dass der Schaden nicht entscheidend war.

Wie bei Lawson ist das eine bemerkenswerte Entwicklung, zumal er wegen eines Problems mit der Antriebseinheit den Großteil des Freitags verpasste.

Verbesserungspotenzial bei beiden

So überzeugend Lawson und Colapinto bislang in dieser Saison waren, gibt es dennoch Bereiche, in denen sie sich steigern müssen. Bei Lawson geht es um eine konstante Qualifying-Pace. Samstags schwankt seine Leistung stark, und er kann sowohl in die Top 10 fahren als auch früh ausscheiden.

Der Neuseeländer muss diese Konstanz finden und einen Ansatz entwickeln, der die großen Leistungsschwankungen reduziert. Sein Auto ist im Schnitt gut genug für das vordere Ende von Q2. Das sollte jedes Wochenende das Mindestziel sein.

Bei Colapinto fehlt es vor allem an ein paar Zehnteln pro Runde im Renntrimm, insbesondere auf den härteren Reifen. Das war schon 2025 ein Problem, und obwohl er in Montreal auf den harten Pneus gut aussah, muss das zur Regel werden.

Zwar hat er Gasly in den vergangenen beiden Rennen im Qualifying geschlagen, und der Franzose vermutet ein grundlegendes Problem mit seinem Auto, das die Performance auf einer schnellen Runde einschränkt. Doch im Rennen fehlt Colapinto im Vergleich noch ein kleines Stück Pace.

Für beide Fahrer war der Einstieg in die Formel 1 nicht einfach. Wenn sie ihre Form jedoch im weiteren Verlauf von 2026 halten können, sind sie bestens positioniert - und könnten sogar zu gefragten Namen auf dem Fahrermarkt für 2027 werden.