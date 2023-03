Wie Liberty Media den Formel-1-Teams hilft, noch mehr Geld zu verdienen

Audio-Player laden

Der CEO von Liberty Media, Greg Maffei, sagt, dass die Formel 1 ein "langes Spiel" spielt, um das Formel-1-Geschäft zu vergrößern und gleichzeitig den Teams zu helfen, Geld zu verdienen. Am Mittwoch präsentierte die Formel 1 steigende Einnahmen und Gewinne für das Kalenderjahr 2022 sowie eine Rekordzahlung von insgesamt über 1,1 Milliarden Dollar, die unter den zehn Teams aufgeteilt wird.

Doch nicht nur die Teams konnten sich über viel Geld freuen, denn die Formel 1 legte mit ihrem Geschäft 2022 mehrere Rekorde hin: Rekordumsatz, Rekordgewinn, Rekord an Besucherzahlen an der Strecke, aber auch einen Rekord an Kosten.

In den ersten Jahren der Eigentümerschaft von Liberty gerieten mehrere Teams in finanzielle Schwierigkeiten und standen kurz vor dem Konkurs. Force India und Williams überlebten nur, weil sie neue Eigentümer fanden.

Liberty Media: Das Vorbild ist die NFL

Im krassen Gegensatz dazu sind die Werte der Teams während des Wachstums der Formel 1 nach der Einführung der Budgetobergrenze 2021 in den letzten Jahren dramatisch gestiegen, und potenzielle Käufer werden abgewiesen.

"Eines der Dinge, die wir in der Formel 1 mit Hilfe von Liberty versucht haben, ist der Aufbau einer Mentalität, die ich der NFL zuschreibe, die eine Liga ist, dass wir davon profitieren, wenn alle davon profitieren", sagt Maffei in einem Telefonat mit Wall-Street-Analysten.

"Und ja, die Teams treten am Sonntag hart gegeneinander an, aber am Montag müssen wir darüber nachdenken, wie wir das gesamte Ökosystem ausbauen können. Es war von entscheidender Bedeutung, dass wir gesunde Teams haben, damit wir eine gesunde Liga haben können."

"Und es war entscheidend, dass sie die Aussicht hatten, Geld zu verdienen, sogar die Teams am Ende des Feldes, damit auch wir selbst die Aussicht hatten, auch Geld zu verdienen. Und sie haben eine radikale Wertsteigerung erlebt", betont Maffei.

Liberty Media sieht sich in guter Verhandlungsposition mit Teams

"Aber wir sind hier, um auf lange Sicht zu spielen. Und das bedeutet nicht, dass wir keine Meinungsverschiedenheiten mit den Teams darüber haben werden, wie viel des Kuchens uns gehört und wie viel der Kuchen ihnen gehört. Aber wir versuchen, die Mentalität zu entwickeln, dass wir in dem Maße, in dem ihr gewinnt, auch gewinnen und umgekehrt, und dass wir hier auf lange Sicht spielen, das ist wirklich Teil unseres Ziels."

Für 2026 und darüber hinaus muss eine neue Concorde-Vereinbarung unterzeichnet werden, und Maffei glaubt, dass die Formel 1 eine "gestärkte Hand" haben wird, wenn die Verhandlungen anlaufen, weil sie ihre eigenen Einnahmen und damit auch die der Teams erhöhen will: "Ich denke, dass wir beim nächsten Concorde-Agreement eine stärkere Hand haben werden", sagt er.

"Keine Peitschenhand, sondern eine Hand, die sagt: 'Hey, seht mal, wir sind hier, um den Wert zu steigern, und ihr werdet davon profitieren.' Und wir wollen, dass der Wert eures Teams dramatisch steigt."

Domenicali: Müssen Teams nicht mehr unter die Arme greifen

Formel-1-CEO Stefano Domenicali wies darauf hin, dass in der Vergangenheit, sowohl unter Liberty als auch unter Bernie Ecclestone, in Schwierigkeiten geratene Teams manchmal mit vorgezogenen Vorauszahlungen der Formel 1 aus der Misere herausgeholt werden mussten. Das ist nun aber nicht mehr nötig.

"Finanziell starke Teams bedeuten auch die Stärke des gesamten Systems, um in ihre Strategie zu investieren und mehr mit den Fans und Partnern in Kontakt zu treten", sagt Domenicali. "Das wird sich indirekt auf das Wachstum und die Stärke des Unternehmens selbst auswirken."

"Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Teams vor nicht allzu vielen Jahren in Not waren und wir als Formel 1 sie finanziell unterstützt haben. Deshalb glauben wir wirklich, dass je mehr Wert wir den Teams geben, desto mehr Wert wird in das System und in das gesamte Geschäft zurückfließen."

Mit Bildmaterial von Sutton.