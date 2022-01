Wie Max Verstappens Denkweise ihm noch viele Titel bescheren könnte

In der Auslaufrunde nach dem entscheidenden Überholmanöver gegen Lewis Hamilton, in Abu Dhabi, mit dem er sich den Formel-1-Weltmeistertitel sicherte, zeigte Red-Bull-Pilot Max Verstappen zum ersten Mal echte Emotionen.

Der Niederländer war die ganze Saison über cool und scheinbar unantastbar. Er wischte die Tiefpunkte weg und schien nie davon besessen zu sein, die Weltmeisterschaft als eine monumentale Lebensleistung zu betrachten. "Es wird mein Leben nicht wirklich verändern", hatte er noch im Oktober gesagt.

Für ihn war es immer ganz einfach: Er und Red Bull gaben ihr Bestes, und wenn das nicht zum Titelgewinn reichen sollte, konnten sie trotzdem ruhig schlafen.

Diese Einstellung wurde auf eine harte Probe gestellt, als die Runden in Abu Dhabi - vor dem Unfall von Nicholas Latifi und der anschließenden Safety-Car-Phase - vergingen und klar wurde, dass Verstappens frische Reifen nicht ausreichen würden, um den führenden Hamilton an der Spitze in Bedrängnis zu bringen.

Sergio Perez' starke Verteidigung brachte Verstappen zwar wieder ins Spiel, und die Entscheidung, unter dem virtuellen Safety-Car an die Box zu fahren, bot eine weitere Chance, zurückzuschlagen. Doch das Tempo des Mercedes war einfach zu hoch.

Auch beim coolen Verstappen fließen Tränen

Die späte Wendung, das "Wunder", das Red Bull laut Christian Horner zehn Runden vor Schluss brauchte, kehrte dann alles noch einmal um - und das Gefühlschaos war perfekt. Als Verstappen seinem Vater Jos, der ihn während seiner gesamten Karriere begleitet hatte, in die Arme fiel, flossen auch bei ihm Tränen.

In der Pressekonferenz des Champions nach dem Rennen gab Verstappen zu, dass er "langsam" mit dem, was er gerade getan hatte, klarkomme. Er sprach davon, wie die Reise, die er durch den Motorsport unternommen hatte, "in deinem Kopf aufblitzt", nachdem er das erreicht hatte, was er "das ultimative Ziel" nannte.

Dennoch vertrat er die Ansicht, dass sich sein Leben durch den Titelgewinn nicht ändern würde. "Ich bin natürlich sehr glücklich, dass ich die Meisterschaft gewonnen habe", sagte Verstappen. "Das ist der letzte Erfolg, den ich in der Formel 1 erreichen wollte. Alles andere, was jetzt kommt, ist also ein Bonus."

Verstappen kann noch viele Rekorde brechen

Verstappens Position schien im Gegensatz zu der von Hamilton zu stehen, dem Mann, der in jedem der vergangenen vier Jahre in derselben Champion-Pressekonferenz saß und sich des Ausmaßes seiner Errungenschaften und seines Vermächtnisses anscheinend nur umso mehr bewusst wurde, je mehr Titel er gewann.

Er hält bereits so viele Rekorde, die mit dem Alter zusammenhängen, und er hat die Zeit auf seiner Seite, um viele der Rekorde anzugreifen, die Hamilton gehören. Dabei sollte ihm auch künftig jene Stärke zugute kommen, die mit der Denkweise einhergeht, die Verstappen im Titelkampf 2021 an den Tag legte.

Als ich 2014 für einen Fernsehsender arbeitete, wurden die Titelanwärter Hamilton und Nico Rosberg gefragt: Was würde der Gewinn der Meisterschaft für sie bedeuten?

Parallelen zwischen Verstappen und Rosberg

Rosbergs Antwort fiel kurz aus. "Es wäre ziemlich cool, nicht wahr?", sagte er. "Es ist ein Kindheitstraum, also wäre es fantastisch." Insgesamt 16 Worte. Hamilton hingegen gab eine herzliche Antwort, die mehr als zehnmal so lang war.

Er sprach davon, dass er seinen ersten Titel 2008 nie so genossen habe, wie er es hätte tun sollen, und dass es "etwas ausgesprochen Besonderes" sei, das man nicht als selbstverständlich ansehen dürfe. Damals schien dies ein Zeichen dafür zu sein, dass Hamilton den Titel einfach mehr wollte als Rosberg. Und er bekam ihn.

Doch in Wirklichkeit geht es um den Unterschied in der Herangehensweise. Rosberg, wie auch Verstappen, wirkte in diesen Dingen immer recht sachlich, selbst in den letzten Zügen seiner Titelsaison 2016, als der deutsche Mercedes-Pilot immer wieder das Mantra "ein Rennen nach dem anderen" predigte.

Insgeheim schmiedete er natürlich Pläne, seinen Helm an den Nagel zu hängen, sobald er den Gipfel seiner Karriere erreicht hatte, nämlich Weltmeister zu werden. Und als er diesen Gipfel erreicht hatte, sah er keine Notwendigkeit, weiter aufzusteigen.

Es ist eine ähnliche Haltung wie die seines ehemaligen Red Bull-Teamkollegen Daniel Ricciardo. "Wenn man alles auf eine Karte setzt und es nicht klappt, kann der Gedanke daran, was passieren könnte, beängstigend sein", sagte Ricciardo in einem Interview mit 'Motorsport.com' gegen Ende der vergangenen Saison.

"Wenn ich mein ganzes Leben darauf verwende, Weltmeister zu werden, und es nicht schaffe, werde ich dann für den Rest meines Lebens deprimiert sein? Ich weiß nicht, es ist ein bisschen riskant, das zu tun. In diesem Sport, in dem es so viele andere Variablen gibt, ist nichts garantiert. Es ist einfach nicht so schwarz und weiß."

Ricciardo: "Ist ein bisschen riskant, das zu tun"

Ricciardo zitierte damals eine Geschichte über den UFC-Kämpfer Rashad Evans als Beispiel für diese Denkweise, auch wenn man sein Ziel erreicht hat: "Er hat sein ganzes Leben lang darauf hingearbeitet, Champion zu werden, und er wurde Champion."

"In der nächsten Woche ging er zurück ins Fitnessstudio und seine Teamkollegen fragten ihn: 'Wie fühlt sich das an? Und er sagte: 'Ich fühle mich nicht anders.' In gewisser Weise ist das ziemlich traurig, denn man möchte ja, dass es etwas wird. Aber ich denke, der Punkt war, dass der Titelgürtel ihn als Person nicht verändert hat."

"Wenn man darauf hinarbeitet, dass es etwas wird, und es dann doch nicht klappt, kann das auch ziemlich entmutigend sein. Also habe ich versucht, das Ganze ein bisschen auszugleichen. Wenn ich Champion werde, ist das großartig, aber wenn nicht, geht das Leben trotzdem weiter", erklärte Ricciardo seinen Ansatz.

"Man sollte einfach reiflich überlegen, wie man die Sache angeht. Lewis hat sieben Titel. Fühlt er sich anders, als wenn er keine hätte? Ich weiß es nicht. Ich sage auch nicht, dass ich die ultimative Antwort kenne. Es könnte einfach ziemlich beängstigend sein, alles darauf zu setzen, denn es gibt noch viel mehr im Leben."

Bleibt Verstappen als Titelverteidiger so gelassen?

Verstappen genießt sein Leben seit dem Titelgewinn in Abu Dhabi, verbringt die Ferien mit seiner Freundin in Brasilien und macht das Beste aus dem Winter, bevor in den kommenden Wochen die Vorbereitungen für seine Titelverteidigung beginnen.

Sobald die Startnummer 1 bei den Testfahrten zum ersten Mal an seinem Auto angebracht wird und seine Titelverteidigung beginnt, wird Verstappen Neuland betreten.

Doch wenn es nach dem Jahr 2021 geht, in dem er zum ersten Mal in einen Titelkampf verwickelt war, und wenn seine mentale Herangehensweise stark und unverändert bleibt, wird er in der Lage sein, alle Höhen und Tiefen, die ihm bevorstehen, zu meistern.

Wie Ricciardo schon sagte, ist in der Formel 1 nichts garantiert. Die Tatsache, dass Verstappen einen Titel in der Tasche hat, wird die Dinge sicherlich ein wenig leichter machen. Schließlich ist es eine Bestätigung dafür, dass er den Gipfel erreicht hat, diese "letzte Errungenschaft", auf die er hingearbeitet hat.

Der Titel mag Verstappen nicht verändern, aber je mehr Siege und Meisterschaften er erringt, desto mehr wird er womöglich darüber nachdenken, wie wichtig es ist, ein Vermächtnis zu hinterlassen, das auf einem bereits soliden Fundament aufbaut.

