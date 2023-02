Wie McLaren den MCL60 nach den Vorgaben von Red Bull optimiert hat

Audio-Player laden

McLaren hat am Montag seinen Herausforderer, den MCL60, für die Formel-1-Saison 2023 vorgestellt. Das Team konzentriert sich dabei eindeutig auf die Optimierung der Konzepte, die es im Laufe der letzten Saison eingeführt hat.

Wie viele seiner Konkurrenten änderte McLaren 2022 sein Seitenkastenkonzept und ging von dem zu Saisonbeginn verwendeten schmalen Heckdesign zu einer Lösung über, die eher der Downwash-Rampe ähnelt, wie sie bei Red Bull und AlphaTauri zu sehen ist.

Im Laufe der Saison wurden weitere Änderungen am Einlassbereich vorgenommen. Das beim Großen Preis von Singapur eingeführte Update war wiederum von Red Bull inspiriert, da es eine eingezogene obere Vorderkante verwendete, um die Strömung in und durch die Seitenkästen zu verbessern.

McLaren MCL60 sidepod inlet comparison

Der MCL60 übernimmt alle diese Merkmale und verbessert sie sogar noch, was möglich wurde, weil man bei der Integration der inneren Komponenten in das Bodywork ein unbeschriebenes Blatt hatte.

Die Möglichkeit, die Positionierung der Kühler, der Elektronik und des Seitenaufprallschutzes zu überarbeiten, führte zu einem wesentlich schrumpffreudigeren Design des Bodyworks mit einem deutlich längeren Unterschnitt unter dem Einlass.

McLaren MCL60 Photo by: McLaren

Außerdem gibt es jetzt eine Schwunglinie, die entlang der Flanke des Seitenkasten-Bodyworks in einen länglichen Unterschnitt übergeht, ähnlich wie bei Red Bull und zuletzt bei Aston Martin, die sich dieses Designmerkmal zu eigen gemacht haben.

Die Kühlrippen und das Design der Downwash-Rampe wurden ebenfalls beibehalten, aber die Leistung soll durch eine neue Profilierung der Oberseite der Seitenkästen verbessert werden, die ähnlich wie bei Alpine in der vergangenen Saison versenkt zu sein scheint.

Und da eines der Teams bereits 2022 die Regallösung für die Motorabdeckung hatte, ist es keine Überraschung, dass sie wieder auftaucht.

McLaren MCL60, detail top view Photo by: McLaren

Das Fehlen von Änderungen am Unterboden könnte darauf hindeuten, dass das, was wir sehen, nicht das ist, was wir erwarten sollten, wenn das Auto in Bahrain auf die Strecke geht, denn das Team ist bereits optimistisch, was die Entwicklungen angeht, die es für den MCL60 in der Pipeline hat.

Der obere Querlenker der Vorderradaufhängung war schon beim Vorgänger recht hoch angebracht, aber es scheint, dass das Team beim MCL60 noch einen Schritt weiter gehen will, wenn man den Renderings Glauben schenken darf.

Wir müssen abwarten, bis wir das echte Auto sehen, bevor wir uns ein Urteil bilden können, denn das Auto, das bei der Präsentation im Studio gezeigt wurde, wirkte in dieser Hinsicht nicht so aggressiv.

McLaren MCL60, detail front suspension Photo by: McLaren