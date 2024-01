Wie McLaren Lando Norris trotz Red-Bull-Interesse halten will

McLaren-CEO Zak Brown glaubt, dass Lando Norris davon überzeugt werden kann, seine langfristige Formel-1-Zukunft beim Team aus Woking zu verbringen, obwohl der Brite weiterhin das Interesse von Red Bull auf sich zieht.

Norris' aktueller Vertrag mit McLaren läuft bis zum Ende der Saison 2025. Der 24-Jährige fährt seit seinem Formel-1-Einstieg 2019 für das Team und feierte im Vorjahr mit insgesamt sieben Podestplätzen seine bisher erfolgreichste Saison.

Da die Zukunft von Sergio Perez als Red-Bull-Teamkollege von Max Verstappen weiter ungewiss ist, könnte das Weltmeisterteam seine Fühler bald nach einem anderen Fahrer ausstrecken - etwa nach Norris, wenn andere mögliche Perez-Ersatzfahrer wie das AlphaTauri-Duo nicht als würdig erachtet werden.

Norris hat auch schon früher das Interesse von Red Bull geweckt. 2018 wurde ihm in der Formel 2 ein Platz im damaligen Toro Rosso angeboten. Christian Horner bestätigte, dass "wir in den vergangenen Jahren ein paar Mal mit Lando gesprochen haben".

Gerüchten zufolge hatte das informelle Interesse von Red Bull auch noch Bestand, nachdem Norris seinen letzten McLaren-Vertrag Anfang 2022 unterschrieben hatte.

Auf die Frage, wie ernst ein mögliches Abwerben von Norris durch Red Bull zu nehmen sei, sagt Brown bei der Vorstellung der McLaren-Lackierung für 2024: "Ich glaube daran, dass es unsere Aufgabe ist, uns um Mitarbeiter, Fahrer und Sponsoren zu kümmern und dafür zu sorgen, dass sie bei McLaren bleiben wollen."

"Deshalb konzentriere ich mich darauf, sicherzustellen, dass McLaren die beste Umgebung ist und die Leute bei uns sein wollen. Denn schließlich kann man nicht kontrollieren, wie die verschiedenen Leute von außen auf einen zukommen", so der McLaren-CEO.

"Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Beziehung, die wir mit Lando haben, weiterhin stark ist. Und ich weiß, dass er sich sehr auf dieses Jahr freut und sehr beeindruckt war von dem, was er in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres gesehen hat."

Damals schaffte McLaren nach einem schwierigen Start in die Saison den Turnaround und mauserte sich zeitweise zum ersten Verfolger von Dominator Red Bull.

Brown betont in Bezug auf Norris: "Er liebt die Arbeit mit Andrea (Stella, Teamchef; Anm. d. R.) und allen im Team. Alles, was wir tun müssen, ist, ihm das Umfeld zu bieten, in dem er sich wohlfühlt. Und dann bin ich zuversichtlich, dass er hier bleibt, ohne dass wir gegen die Konkurrenz um ihn wetteifern müssen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.