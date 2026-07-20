Wie Mika Häkkinen 2000: Colapinto überholt zwei Autos auf einmal in Spa!

Es gibt einige Überholmanöver in der Formel 1, die bis heute unvergessen sind: Das Manöver von McLaren-Pilot Mika Häkkinen, der sich beim Großen Preis von Belgien 2000 auf der Kemmel-Geraden gleichzeitig an Ferrari-Kontrahent Michael Schumacher und dem zu überrundenden Ricardo Zonta (BAR-Honda) vorbeischob, gehört zweifelsohne dazu.

Knapp 26 Jahre später gab es an gleicher Stelle beinahe eine identische Kopie dieser legendären Szene: Denn Alpine-Pilot Franco Colapinto schnappte sich beim Belgien-Grand-Prix 2026 sowohl Teamkollege Pierre Gasly als auch Liam Lawson im Racing Bulls und machte damit auf einen Schlag gleich zwei Positionen gut.

"Das doppelte Überholmanöver, das mir den zehnten Platz [und damit einen WM-Punkt] sicherte, hat mir besonders gut gefallen", sagte der Argentinier nach der Zieldurchfahrt mit einem breiten Grinsen. "Das gelang dank eines guten Anlaufs und des Windschattens."

"Ich musste nur versuchen, innen an Liam [Lawson] vorbeizuziehen und mich dann knapp vor Pierre zu setzen, um das Manöver zu vollenden." Es war die 30. Runde des Rennens. Alle drei Piloten hatten ihre Boxenstopps bereits absolviert und waren von den Medium-Reifen auf die härtere Mischung gewechselt.

Experte Surer spricht von "Überholmanöver des Rennens"

Für Ex-Formel-1-Pilot Marc Surer, der alle Piloten auf Motorsport-Total.com benotet, war die Aktion von Colapinto das "Überholmanöver des Rennens, als er Lawson und Gasly in einem Zug überholte." Der Alpine-Pilot verdient sich vom Experten dafür die Note 2.

Weniger erfreut war dagegen Teamkollege Pierre Gasly, der am Ende nur Zwölfter wurde und damit punktelos blieb. Bereits die Anfangsphase des Rennens sei nicht optimal verlaufen. "Wir versuchten es mit einem Undercut, um an den Racing Bulls vorbeizukommen, aber unser Boxenstopp war relativ langsam."

"Meiner Meinung nach hätte das Rennen anders verlaufen können, wenn wir die bessere Streckenposition gehabt hätten und [in der Outlap] vor den Racing Bulls gelegen wären", glaubt der Franzose. "Es gibt also einige Dinge, die wir analysieren und die ich verstehen muss."

Colapinto: WM-Punkt im Rennen, WM-Niederlage am Abend

"Danach gab es Runde für Runde unzählige Taktiken zum Energieeinsatz und Überholmanöver auf der Kemmel-Geraden", sagt Gasly wohl auch mit Blick auf das doppelte Überholmanöver. "Heute lief es nicht nach meinen Wünschen, aber das Gesamtbild zeigt vor allem, dass wir nicht schnell genug sind."

Racing Bulls und Alpine liegen in der Konstrukteurs-WM nun punktgleich. "Generell wissen wir, wo wir im Wettbewerb stehen und wo uns Geschwindigkeit fehlt", ergänzt Colapinto. "Im Vergleich zu einigen Strecken der letzten Zeit waren wir hier definitiv etwas stärker."

Es sollte am Sonntag allerdings das einzige Erfolgserlebnis für Colapinto bleiben: Der Argentinier, der vor dem Finale der Fußball-WM nervöser gewesen war als vor dem Rennen selbst, musste am Abend noch mit ansehen, wie seine Nationalelf um Lionel Messi den Weltmeistern aus Spanien in der Verlängerung mit 0:1 unterlag.