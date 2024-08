Wie Norris & Piastri: Teamkollegen mit Debütsieg in der gleichen F1-Saison

Der erste Formel-1-Sieg von Oscar Piastri beim Rennen in Ungarn war ein ganz Besonderer: Nicht nur, dass es der erste für den Australier war, sodass er ohnehin geschichtsträchtig war, sondern er hat auch für eine statistische Besonderheit gesorgt.

Denn nachdem Lando Norris bereits in Miami seinen ersten Grand Prix gewinnen konnte, haben somit beide McLaren-Piloten ihren Debütsieg in der gleichen Saison eingefahren. Dass das zwei Teamkollegen gelungen ist, kam in der bisherigen Geschichte nämlich nicht so oft vor.

In den vergangenen 60 Jahren war das nämlich nur ein einziges Mal der Fall: 2001 bei BMW-Williams - in dem Jahr, in dem Oscar Piastri überhaupt erst geboren wurde.

Damals konnten Ralf Schumacher und Juan Pablo Montoya jeweils ihr erstes Rennen in der Formel 1 gewinnen. Auch das war eine statistische Kuriosität, denn beide holten ihre ersten Erfolge nämlich zufälligerweise auch noch im gleichen Land.

Montoya siegte beim Großen Preis von Italien in Monza erstmals, Schumacher hatte sich zuvor in Imola über Platz eins freuen dürfen. Zwar war das damals offiziell der Große Preis von San Marino, doch wie Formel-1-Fans wissen, liegt der Kurs natürlich in Italien - und wird heutzutage als Grand Prix der Emilia-Romagna ausgetragen.

Dass zwei Teamkollegen ihren ersten Sieg im selben Jahr holen, war zuvor 40 Jahre lang nicht vorgekommen. Nur in den Anfangsjahren der Formel 1 tauchte die Begebenheit das ein oder andere Mal auf.

Nur insgesamt fünf Mal war das in den mittlerweile 75 Jahren Formel-1-Geschichte der Fall - sechs Mal, wenn man das Jahr 1961 mitzählt, als zwei Fahrer gewannen, die zwar offiziell nicht Teamkollegen waren, aber dennoch das gleiche Auto fuhren.

Mehr dazu und welche anderen Fahrerpaarungen diesen Erfolg erzielen konnten, erfahrt ihr in der Fotostrecke auf der Desktopversion von Motorsport-Total.com.