Wie schlägt sich Perez im Vergleich zu bisherigen Verstappen-Teamkollegen?

Die Leistungen von Sergio Perez stehen nach seiner jüngsten Formel-1-Pleite in Österreich erneut auf dem Prüfstand. In Spielberg landete der Mexikaner lediglich auf dem siebten Platz. Doch wie steht Perez im Vergleich zu den ehemaligen Teamkollegen von Max Verstappen?

Nachdem sich der 34-Jährige im Qualifying zum Großen Preis von Japan in Suzuka mit weniger als einer Zehntelsekunde Rückstand auf Verstappen als Zweiter qualifiziert hatte, ist der Red-Bull-Pilot nun wieder im Kampfmodus. Der Rückstand auf seinen Teamkollegen wird für Red Bull zum Problem, denn die Konkurrenz wird immer stärker.

Perez wurde 2021 ins Team geholt, um endlich einen neuen, konstanten Flügelmann für Verstappen zu finden, der dem Team mit Podestplätzen und Siegen helfen soll, die Konstrukteurs- und Fahrerweltmeisterschaft zu erobern.

Mit der Verpflichtung des mexikanischen F1-Veteranen, der seit 2011 in der Königsklasse fährt, entschied sich Red Bull für eine verlässliche Erfahrung anstelle der wankelmütigen Versprechen von Youngstern wie Pierre Gasly und Alex Albon, die beide zu Beginn ihrer F1-Karriere ins kalte Wasser geworfen wurden, sich aber nur mit Mühe behaupten konnten.

Perez: Nach gutem Saisonstart wieder abgerutscht

Die Entscheidung für Perez schien sich zunächst auszuzahlen, doch während Verstappen den Red Bull unter allen Bedingungen beherrscht, fällt es Perez immer schwerer, das Maximum aus dem Auto herauszuholen. Er hat oft Probleme, in den Freien Trainings eine gute Balance zu finden, was ihn für den Rest des Wochenendes zurückwirft.

Sergio Perez kam nicht einmal an Hülkenberg vorbei Foto: Motorsport Images

Die Saison 2024 versprach anders zu werden, denn Perez tat genau das, was Red Bull von ihm erwartete, indem er zu Beginn des Jahres drei zweite Plätze hinter Verstappen einfuhr, was ihm zu einer Vertragsverlängerung bis 2026 verhalf. Doch seit Miami ist Perez wieder in sein altes Tief zurückgefallen und stand seitdem nicht mehr auf dem Podium.

Der Grand Prix von Österreich am vergangenen Wochenende war ein weiterer Tiefpunkt für Perez, der sich als Achter qualifizierte und am Ende zwischen den beiden Haas-Piloten nur Siebter wurde. Unvermeidlich hat Perez für seine Leistungen viel Kritik einstecken müssen. Aber wie schlägt sich der Mexikaner im Vergleich zu seinen Vorgängern als Verstappen-Teamkollege?

Durchschnittlicher Qualifying-Abstand zwischen Verstappen und seinen Teamkollegen

Daniel Ricciardo, 2016

0,049 Sekunden schneller als Verstappen

Daniel Ricciardo, 2017

0,065 Sekunden langsamer als Verstappen

Daniel Ricciardo, 2018

0,107 Sekunden langsamer als Verstappen

Pierre Gasly, 2019

0,592 Sekunden langsamer als Verstappen

Alexander Albon, 2019

0,634 Sekunden langsamer als Verstappen

Alexander Albon, 2020

0,621 Sekunden langsamer als Verstappen

Sergio Perez, 2021

0,564 Sekunden langsamer als Verstappen

Sergio Perez, 2022

0,392 Sekunden langsamer als Verstappen

Sergio Perez, 2023

0,548 Sekunden langsamer als Verstappen

Sergio Perez, 2024

0,629 Sekunden langsamer als Verstappen

Betrachtet man die dreieinhalb Saisons von Perez bei Red Bull, so war der Mexikaner in der Saison 2022, dem ersten Jahr mit den aktuellen Bodeneffekt-Autos, am dichtesten an Verstappen dran. Eine Erklärung dafür ist, dass der RB18 zu Beginn der Saison 2022 deutlich übergewichtig war, was die Balance erschwerte. Mit abnehmendem Gewicht kam Verstappen besser zurecht und der Rückstand von Perez wuchs.

Insgesamt zeigen die Durchschnittswerte der einzelnen Qualifying-Ergebnisse, dass Perez in den letzten Jahren nicht unbedingt schlechter geworden ist. Er war immer ein gutes Stück von Verstappens Rundenzeiten entfernt, aber da das Feld jetzt viel enger zusammenliegt, zahlen sowohl er als auch Red Bull einen höheren Preis in der Ergebnisliste.

Bisher erweist sich 2024 jedoch als seine schwierigste Saison, wobei der größte Schaden in den letzten Wochen angerichtet wurde. Allein in Österreich lag Perez im Qualifying fast neun Zehntelsekunden hinter Verstappen!

Die nächste Frage ist, wie Perez im Vergleich zu Verstappens früheren Teamkollegen bei Red Bull abschneidet, insbesondere zu Pierre Gasly und Alexander Albon, die wegen mangelnder Leistung entlassen wurden.

Wenn man sich die Daten ansieht, war nur Daniel Ricciardo jemals in der Lage, Verstappen Paroli zu bieten, und seit Ricciardo weg ist, hat Red Bull nie einen wirklichen Ersatz für den Australier gefunden.

Durchschnittlicher Qualifying-Abstand der Teamkollegen

Daniel Ricciardo

0,047 Sekunden langsamer als Verstappen

Pierre Gasly

0,592 Sekunden langsamer als Verstappen

Alexander Albon

0,625 Sekunden langsamer als Verstappen

Sergio Perez

0,520 Sekunden langsamer als Verstappen

Einerseits fand Ricciardo bei Red Bull ein Auto, das seinem Fahrstil entsprach und dem er seither erfolglos hinterherjagt. Auf der anderen Seite stand Verstappen noch am Anfang seiner Rennfahrerkarriere, und obwohl sein Speed immer da war, musste er sich erst zu der konstanten, unaufhaltsamen Kraft entwickeln, die er heute ist.

Muss sich Perez trotz Vertrag jetzt Sorgen machen? Foto: Motorsport Images

Gasly und Albon waren rund sechs Zehntel pro Runde langsamer, und während Perez anfangs etwas näher dran war, bewegt er sich jetzt ebenfalls in diesem Bereich. Wenn überhaupt, dann zeigt die Analyse, dass es nicht einfach ist, Verstappens Teamkollege zu sein.

Ärgert sich Red Bull über Perez-Vertrag?

Der Niederländer verfügt über die einzigartige Fähigkeit, die Schwächen des Red Bull zu umgehen und auch auf holprigen Strecken, die die Achillesferse des RB20 sind, konstante Ergebnisse zu erzielen. Es zeigt aber auch, dass Red Bull auf der Suche nach einer zuverlässigen Nummer zwei wieder ganz am Anfang steht, denn McLaren, Mercedes und Ferrari qualifizieren sich mittlerweile durchweg vor Perez.

Perez konnte seinen Platz zu Beginn des Jahres vor dem Hintergrund der unkonstanten Leistungen Ricciardos bei RB und dem Zögern von Teamchef Christian Horner, Yuki Tsunoda als Ersatz in Betracht zu ziehen, retten. Aber die Entscheidung, mit Perez auf Nummer sicherzugehen, anstatt jemanden wie Carlos Sainz zu verpflichten, beginnt bereits zu schmerzen.

Noch hat Red Bull in der Konstrukteurswertung einen gesunden Vorsprung auf die Konkurrenz, die sich gegenseitig Punkte wegnimmt. Aber der 34-Jährige wird bald verzweifelt versuchen, aus seinem Loch herauszukommen.