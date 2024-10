Wie Sebastian Vettel: Formel-1-Fahrer mit Debütsiegen für mehrere Teams

Das erste Mal vergisst man nie - und diese Piloten hatten sogar mehrere "erste Male". Denn in unserer Fotostrecke blicken wir auf Formel-1-Fahrer, die im Laufe ihrer Karriere für mehrere Teams den jeweils ersten Sieg des Rennstalls in der Königsklasse geholt haben.

Der aktuellste Eintrag in unserer Liste ist dabei Sebastian Vettel. Der Deutsche holte 2008 in Monza den ersten Sieg für Toro Rosso, bevor er in der folgenden Saison 2009 ins A-Team der Bullen aufstieg und auch diesem Rennstall den ersten Triumph bescherte.

Die anderen Einträge in unserer Fotostrecke liegen bereits länger zurück und stammen aus den ersten Jahrzehnten der Königsklasse. Spannend ist dabei, dass man damals noch einen Unterschied zwischen dem Team und dem Konstrukteur machen musste.

So tauchen in unserer Liste zwei Sonderfälle auf, bei denen die Fahrer zwar jeweils zwei Konstrukteuren ihren jeweils ersten Formel-1-Sieg bescherten. Allerdings wurden die Autos damals in beiden Fällen privat von dem jeweils gleichen Rennstall eingesetzt.

Denn während heute alle zehn Rennställe auch selbst als Konstrukteur auftreten müssen, kamen in der Formel 1 noch bis 1980 Kundenautos zum Einsatz, was die Statistiken in den ersten Jahrzehnten der Königsklasse teilweise etwas verzerrt.

Keine Verzerrung ist allerdings bei dem Mann notwendig, der es sogar schaffte, mit drei unterschiedlichen Teams den ersten Formel-1-Sieg zu feiern. Kurios: Für zwei Rennställe war es dabei nicht nur der erste Triumph, sondern es sollte auch der einzige bleiben.

Und noch auffälliger ist, dass es die meisten Teams, die in unserer Liste auftauchen, heute gar nicht mehr gibt. Mit Mercedes und Red Bull gibt es lediglich noch zwei Rennställe, die auch heute noch unter genau diesem Namen in der Königsklasse an den Start gehen.

Von den aktuellen zehn Formel-1-Teams haben übrigens Aston Martin, Haas, Sauber und die Racing Bulls (unter diesem Namen) noch nie ein Rennen in der Königsklasse gewonnen.