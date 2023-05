So unterscheidet sich der Red Bull RB19 von den anderen Formel-1-Autos 2023

Red Bull ist mit dem RB19 bisher das Maß aller Dinge in der Formel-1-Saison 2023. Denn die bislang ausgetragenen fünf Grands Prix und ein Sprint haben allesamt die Red-Bull-Fahrer Max Verstappen und Sergio Perez für sich entschieden.

Doch was hat Red Bull beim RB19 anders gemacht als die Konkurrenz? Wie unterscheidet sich das aktuelle Spitzenauto der Formel 1 von den anderen Konstruktionen im Feld?

Unser Foto-Direktvergleich der einzelnen Fahrzeuge zum Red Bull RB19 liefert einen optischen Aufschluss darüber, für welchen aerodynamischen Weg sich Red Bull entschieden hat. Der Vergleich zeigt außerdem auf, welche individuellen Konzepte die anderen Teams mit ihren Fahrzeugen verfolgen.

Denn so eng der Rahmen des Technischen Reglements der Formel 1 auch gehalten ist, die Formel-1-Autos 2023 sehen sich äußerlich nur ähnlich, aber sie sehen nicht gleich aus. Aber überzeugen sie sich am besten selbst in unserer Fotostrecke!

Red-Bull-Sportchef Helmut Marko bezeichnete den RB19 übrigens bereits kurz nach dem Saisonauftakt als "gelungen" und betonte, es sei dem Team bei der Entwicklung gelungen, die aggressiven Gewichtsvorgaben zu erreichen - anders als im Vorjahr. "Das [ist 2023] ein ganz entscheidender Vorteil", so Marko.

Der Red Bull RB19 überzeugt von Anfang an

Und dieser "Vorteil" mündete gleich beim Auftaktrennen in Bahrain in einen Doppelsieg durch Verstappen und Perez mit 26,650 Sekunden Puffer auf Fernando Alonso im Aston Martin AMR23 auf Platz drei. Auch die weiteren Rennsiege bisher strich der Red Bull RB19 ein.

Nur im Qualifying hat das aktuelle Red-Bull-Rennauto keine weiße Weste: Beim Aserbaidschan-Grand-Prix 2023 in Baku stand zum ersten und bisher einzigen Mal in diesem Jahr kein RB19 auf der Poleposition, sondern Charles Leclerc mit dem Ferrari SF-23.

Auch die schnellste Rennrunde ging nicht immer an Red-Bull-Fahrer: In Bahrain war Guanyu Zhou im Alfa Romeo C43 der beste über eine Rennrunde, in Baku George Russell im Mercedes W14.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.