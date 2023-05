Wie sich die Imola-Absage auf McLarens "Triple-Crown"-Lackierung auswirkte

McLaren hat verraten, wie die Absage des Formel-1-Rennens 2023 in der Emilia Romagna dazu führte, dass das Team seine Autos mit der speziellen "Triple-Crown"-Farbgebung ausstatten musste.

Das britische Team wird bei den nächsten beiden Formel-1-Rennen in Monaco und Spanien ein temporäres Farbschema verwenden, das die drei Lackierungen der Autos enthält, die 1974 das Indianapolis 500, 1984 den Grand Prix von Monaco und 1995 die 24 Stunden von Le Mans gewonnen haben.

Der Wechsel der Vinylfolien, mit denen McLaren die aerodynamischen Oberflächen der Chassis beklebt, musste in kürzester Zeit erfolgen, da das Rennen in Imola die erste Runde des ersten Triple-Headers der Formel 1 in der Saison 2023 sein sollte.

McLaren mit mehr Zeit nach Imola-Absage

Nachdem das Rennen im Nordosten Italiens nach den schlimmsten Überschwemmungen seit einem Jahrhundert abgesagt wurde, durften die Teams schließlich wieder ins Fahrerlager zurückkehren, um ihre Autos und Ausrüstung zu holen und sie für das Rennen am kommenden Wochenende nach Monaco zu schicken.

"McLaren hatte immer geplant, seine Lackierung nach dem Rennen in Imola zu ändern, konnte aber stattdessen einen Tag früher beginnen, nachdem die Karosserieteile, die Lando Norris und Oscar Piastri in Monaco und Barcelona verwenden werden, von der Strecke in Imola geborgen werden konnten", heißt es.

Die Arbeit umfasste auch die Änderung der Farben der Ersatzverkleidungen und Flügel, die das Team für den ersten Teil des geplanten Triple-Headers transportieren wollte.

McLaren: Konnten Teile am Freitag in Imola bergen

Auf die Frage, wie es dazu kam, dass das Team seine Pläne für die neue Lackierung des MCL60 anpassen musste, antwortet Piers Thynne, COO von McLaren Racing: "Wir waren bis zum Rennen in Imola voll im Auslieferungsmodus und es war eine sehr schwierige Situation für jeden in dieser Region."

"Es ist wichtig, dass wir darüber nachdenken, ob es die richtige Entscheidung war. Und es war absolut die richtige Entscheidung, die Veranstaltung abzusagen. Ich war am Montag und Dienstag an der Rennstrecke, und am Dienstagnachmittag war die Situation unhaltbar."

"Ich bin sehr froh, dass die Entscheidung getroffen wurde, damit die Menschen vor Ort und die Infrastruktur unterstützt werden konnten, um sich zu erholen. Wir haben dann natürlich umdisponiert, denn logistisch gesehen hatten wir Leute, die auf Flüge gebucht waren, um zur Veranstaltung zu kommen."

"Wir nahmen dort einige Anpassungen vor, und am Samstag wurde das Projekt dann in einer externen Einrichtung durchgeführt. Das Projekt sollte also erst am Sonntagabend beginnen."

"Wir haben also den Logistikplan so angepasst, dass wir am Samstagmorgen damit beginnen konnten, und es wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag durchgeführt, und alle Teile sind jetzt fertig und auf dem Weg nach Monaco."

McLaren über Spezialdesigns: "Wir sind Vorreiter"

Thynne erklärt auch, dass die "Triple-Crown"-Lackierung bei McLaren "schon seit einiger Zeit" in der Entwicklung war. Sie folgt auf eine spezielle, einmalige Lackierung, die das Team als Teil seines Deals mit der Gulf-Ölgesellschaft verwendete und die bei vielen Formel-1-Fans beim Rennen in Monaco 2021 Anklang fand.

Sonderdesign auf dem McLaren MCL60 für Monaco und Barcelona Foto: McLaren

"Aber wir sollten uns auch einen Moment Zeit nehmen, um die tatsächliche physische Herausforderung zu würdigen, denn uns unter Kontrolle aus Imola herauszuholen, was eine ziemlich schwierige Situation war, und dieses Stück Arbeit mit dem gesamten Material zu machen, war in den letzten drei oder vier Tagen ein ziemlich bewegliches Ziel.

"Ein großes Lob an die Jungs, die das vor Ort gemacht haben, und ich freue mich schon darauf, das Auto Ende der Woche aus der Garage rollen zu sehen."

Mit Bildmaterial von McLaren.