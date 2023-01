Wie sich Hamilton als Formel-1-Fahrer bei Mercedes verändert hat

Audio-Player laden

Lewis Hamiltons ultimative Mission im Mercedes-Formel-1-Team ist seit dem Tag seines Eintritts unverändert: Er will sich und sein Team zum Weltmeistertitel führen. Was den aktuellen siebenfachen Champion jedoch deutlich von dem Fahrer unterscheidet, der 2013 zum Team kam, ist seine Herangehensweise.

Dank seiner jahrelangen Erfahrung in Brackley, die viele Höhen und Tiefen mit sich brachte, kann Hamilton auf eine Fülle von Daten zurückgreifen und weiß, worauf er sich am besten konzentrieren sollte.

Niemand bei Mercedes ist vielleicht besser in der Lage, einen Einblick in die Entwicklung Hamiltons als Fahrer zu geben, als der technische Direktor des Teams, Andrew Shovlin. Als der Mann, der an vorderster Front die technischen Aspekte von Hamiltons und Mercedes' Titelambitionen leitet, hat er eine interessante Entwicklung beobachtet.

"Ich arbeite schon lange mit Lewis zusammen, und er ist ein Fahrer, der ein wirklich beeindruckendes Gefühl dafür hat, was das Auto macht", sagt Shovlin in einem Exklusiv-Interview 'Motorsport.com'. "Wenn man das Auto dorthin bringen kann, wo er es braucht, wissen wir sehr gut, wozu er fähig ist."

"Und ja, wir haben lange genug miteinander gearbeitet, dass wir offen über all das reden können, was nötig ist. Wir alle denken gerne, dass wir uns im Laufe unserer Karriere weiterentwickeln, und wenn wir vor zehn Jahren gewusst hätten, was wir heute wissen, wären wir wohl alle erfolgreicher gewesen."

"Lewis ist ein Fahrer, der sich unheimlich viel Mühe gibt, um herauszufinden, woher dieser Vorsprung kommen könnte. Diese ständige Suche danach, wie er in einer neuen Saison ein noch besserer Fahrer werden kann als in der vorherigen, ist einfach aus seiner Liebe zum Gewinnen geboren", so Shovlin.

"Er will nicht besiegt werden. Er ist jetzt sehr in den technischen Prozess involviert, er spricht mit allen - auf der Aerodynamikseite und der Seite der Fahrzeugdynamik. Er kennt alle Leute im Team sehr gut und weiß, an wen er sich wenden muss, um Fragen zu stellen und Feedback zu geben. Letztendlich ist es ein Problem, das wir alle gemeinsam lösen werden."

Shovlin ist der Meinung, dass sich Hamilton am meisten darin verbessert hat, herauszufinden, an welchen Bereichen er arbeiten muss, um mehr aus einem Auto herauszuholen - und, was noch wichtiger ist, wie er das Team dazu bringt, ihm das zu liefern, was er braucht.

"Ich denke, dass der Mechanismus, mit dem er immer versucht, sich zu verbessern, schon immer da war. Der Unterschied ist, dass er erkannt hat, wie viel mehr er aus dem Team und den Leuten um ihn herum herausholen kann, um diese Lern- und Verbesserungsphase zu unterstützen", erklärt Shovlin.

"Und genau das ist der Punkt: Er fühlt sich im Team immer wohler und ist selbstbewusst und glücklich, mit verschiedenen Leuten über verschiedene Bereiche zu sprechen. Er schöpft einfach effektiver aus den vorhandenen Ressourcen."

"Aber wenn er einen Bereich findet, in dem er seiner Meinung nach nicht gut genug ist, löst er ihn einfach durch harte Arbeit. Die Menge an Arbeit, die ein Fahrer heutzutage außerhalb des Autos erledigen muss - zu verstehen, was die Reifen tun, was ich tun muss, um sie gut zu managen, wie ich sie im Qualifying ins richtige Fenster bekomme - diese Arbeitsbelastung ist viel höher als je zuvor."

"Und sehr oft sieht man Lewis als einen der letzten Fahrer, wenn nicht sogar als letzten, der das Fahrerlager verlässt. Er geht einfach immer wieder hin und her, um sicherzustellen, dass er weiß, was er tun muss."

Nichts hat die Beziehung zwischen Hamilton und Mercedes mehr auf die Probe gestellt als der schwierige W13 im vergangenen Jahr.

Während das Team darum kämpfte, eine Lösung für die Probleme mit dem Porpoising zu Beginn der Saison zu finden, gab es einige schwere Zeiten in der Garage und in den technischen Besprechungsräumen.

Shovlin verrät: "Zu Beginn des Jahres gab es zweifellos eine Menge Stress, Druck, Angst und schwierige Gespräche, weil wir einfach nicht annähernd gute Arbeit geleistet hatten, egal ob es sich um Totos Beziehung zum Ingenieurteam oder um die Beziehung der Ingenieure zu Lewis handelte."

"Ich glaube, für Lewis war es nach 2021 eine besondere Herausforderung. Er wusste, wie er 2022 reagieren wollte, und wir waren nicht in der Lage, ihm ein Auto zu geben, mit dem er diese Rolle spielen konnte. Es war definitiv eine schwierige Zeit. Aber ich denke, der Prozess war gut für das Team."

"Eine der größten Herausforderungen war es, zusammenzuhalten und zusammenzuarbeiten. Das haben wir gut gemeistert, und ich denke, die Erfahrung wird uns in Zukunft von Nutzen sein."

"Nach einer Erfolgsserie sind knifflige Autos wie dieses eine schwierige Angelegenheit für ein Team, und man muss herausfinden: Was ist es, was ihr als Organisation gut macht und beibehalten werden muss, und was ist es, was ihr als Organisation nicht gut genug macht und was ihr ändern müsst? Und das war wiederum ein Prozess, den wir während eines Großteils des Jahres durchliefen."

Shovlin macht keinen Hehl daraus, dass es manchmal sehr extrem zuging - aber er sagt, dass die Bewältigung dieser Momente Mercedes und Hamilton für die Zukunft gut gerüstet hat.

"Es gab einige schwierige Punkte, bei denen wir wussten, dass das Auto, das wir ihnen in Baku, in Montreal, in Imola und all diesen Rennen zur Verfügung gestellt haben, an der Grenze zu gefährlich war", sagt er.

"Das lenkt die Aufmerksamkeit darauf, dass wir uns aus dieser Situation befreien und ihnen etwas geben, mit dem sie wieder Rennen fahren können. Aber das ganze Team hat mit Lewis eine Menge durchgemacht, und es ist großartig, dass wir einen so erfahrenen Fahrer haben, obwohl wir ein so schwieriges Jahr hinter uns haben."

"Hoffentlich haben wir jetzt das Schlimmste hinter uns und können uns der nächsten Herausforderung widmen, die hoffentlich darin besteht, uns wieder an die Spitze zu kämpfen und um Meisterschaften zu kämpfen."

