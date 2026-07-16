Wie sich Max Verstappen über seine Formel-1-Zukunft äußert

Aktuell brodelt die Gerüchteküche rund um die Zukunft von Max Verstappen in der Formel 1. Neben einem Abschied aus dem Grand-Prix-Sport stehen derzeit mögliche Wechsel zu Mercedes oder McLaren im Raum. Doch während der offiziellen Pressekonferenz vor dem Großen Preis von Belgien lässt sich der viermalige Weltmeister nicht in die Karten schauen.

Auf die Frage, ob er sich zu den Gerüchten der vergangenen Wochen und Monate äußern möchte, lautet die knappe Antwort des Red-Bull-Piloten: "Nein."

Auch auf die Frage, was Verstappen zu den Gerüchten rund um seine Formel-1-Zukunft denkt, fällt die Antwort des 28-Jährigen ebenso kurz aus: "Nichts."

Die Frage, ob es einen bestimmten Zeitpunkt gibt, zu dem sich Verstappen zu seiner Zukunft äußern möchte, lautet in der Pressekonferenz: "Nein, es gibt nichts zu sagen."

Daraufhin wird Verstappen explizit gefragt, ob er nächstes Jahr für Red Bull an den Start gehen möchte. "Dazu möchte ich nichts sagen", so die Antwort des 71-fachen Grand-Prix-Siegers. "Ja, nein, dies oder jenes zu meiner Zukunft. Ich habe schon oft gesagt, dass, sollte es etwas Neues geben, ich es selbst bekanntgeben würde."

Gerade nach den Rennwochenenden in Österreich und Großbritannien wurden die Spekulationen zur Zukunft des Red-Bull-Piloten angefeuert. Schließlich zeigte sich Verstappen von den technischen Problemen an seinem Heckflügel alles andere als begeistert.

Sowohl auf dem Red-Bull-Ring als auch auf dem Grand-Prix-Kurs von Silverstone flog Verstappen durch ein Problem beim Schließen des Heckflügels von der Strecke. Während in Österreich nur ein paar Startplätze in der Qualifikation verloren gingen, kostete der Defekt in England ihm ein sicher geglaubtes Podium. "Das kann natürlich nicht sein", lauteten seine Worte nach dem Ausfall in Silverstone.

Abseits dieser Patzer sorgt die Gesamtsituation bei Red Bull für Aufsehen. Mit Adrian Newey, Rob Marshall oder Jonathan Wheatley haben in den letzten Jahren wichtige Persönlichkeiten Stück für Stück den Rennstall aus Milton Keynes verlassen.

Auch Gianpiero Lambiase, seines Zeichens jahrelang als Renningenieur für Verstappen tätig, wird ab 2028 nicht mehr zum Red-Bull-Kosmos gehören. Stattdessen winkt ihm ein illustrer Posten bei McLaren.

Neben dem Rennstall aus Woking gilt Mercedes als mögliches Team für Verstappen. Geschichten über einen möglichen Wechsel geistern seit Jahren durch die Medien, doch insbesondere ein Treffen zwischen Mercedes-Teamchef Toto Wolff und Jos Verstappen hat beim Großen Preis von Kanada die Schlagzeilen angekurbelt.