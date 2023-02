Wie tief steckt McLaren mit dem MCL60 wirklich in der Krise?

Audio-Player laden

Seit McLaren Anfang des Monats sein neues Formel-1-Auto, den MCL60, vorstellte, war abzusehen, dass das Team einen schwierigen Saisonstart vor sich haben würde. Das Eingeständnis von Andrea Stella, mit der aktuellen Version des Autos "nicht ganz zufrieden" zu sein, hat die Erwartungen deutlich gesenkt.

Normalerweise sind Markteinführungen ein gutes Zeichen für die bevorstehende Saison, und es kommt selten vor, dass ein Team eine derart negative Bilanz zieht.

Die Schlussfolgerung war, dass es sich entweder um einen absichtlichen Versuch handelte, eine schlechte Nachricht weniger schockierend zu machen, wenn es auf der Strecke losgeht, oder es war einfach eine ehrliche Antwort auf eine ganz normale Frage.

Seit dem Beginn der Formel-1-Tests in Bahrain am vergangenen Donnerstag ist klar, warum Stella sich so geäußert hat, denn der McLaren schien tatsächlich nicht auf der Höhe zu sein.

Seine Rundenzeiten waren nicht überragend. Auf der Strecke wirkte das Auto schwerfällig: Es bremste und lenkte nicht so gut ein wie andere und ließ Lando Norris und Oscar Piastri deutlich mehr mit der Performance kämpfen als die Konkurrenz.

Am letzten Testtag kam Piastri vormittags zudem nur auf 41 Runden, weil es Probleme mit den Luftführungen an den Vorderrädern gab. Das Team führte einige temporäre Verstärkungsarbeiten durch, um sicherzustellen, dass man zu Ende fahren kann. Bis zum Grand Prix sei das Problem aber dauerhaft behoben, hieß es.

Bis der MCL60 so läuft, wie man es sich wünscht, wird es aber noch länger dauern. Denn wie als CEO Zak Brown bereits am Vortag erklärte, habe McLaren wichtige Entwicklungsziele nicht erreicht. Am Freitagabend gab Teamchef Stella dann einen genaueren Einblick, was Brown mit den verfehlten Zielen meinte.

"Vergangenes Jahr hatten wir einige klare Ziele in Bezug auf die Entwicklung", sagte er. "Sie hatten mit der aerodynamischen Effizienz zu tun. Einige Entwicklungen bezogen sich auf das Management der Reifen, und auch einige andere Ziele, um die Balance zu verbessern. Die Realität sieht so aus, dass die meisten dieser Ziele tatsächlich erreicht worden sind", bekräftigte der McLaren-Teamchef.

"Aber das Ziel in Bezug auf die aerodynamische Effizienz des Autos", fuhr Stella fort, "ist dasjenige, bei dem wir immer noch hinter dem zurückbleiben, was unser Ziel war."

Eine schlechte aerodynamische Effizienz bedeutet im Wesentlichen, dass ein Formel-1-Auto bei einem bestimmten Abtriebsniveau zu viel Luftwiderstand erzeugt. Das ist das Gegenteil von dem, was ein Team anstrebt - nämlich maximalen Anpressdruck für die Kurven und minimalen Luftwiderstand für guten Topspeed.

Das größte Problem bei Autos mit hohem Luftwiderstand ist nicht, dass sie auf der Geraden langsam sind, sondern es sind die Kompromisse, zu denen sie die Teams zwingen. Denn um den Rückstand auf der Geraden zu minimieren, müssen die Teams den Winkel der Flügel verringern, um ihn zu kompensieren.

Das bedeutet dann, dass das Auto in den Kurven mit weniger Abtrieb unterwegs ist, was das Anbremsen erschwert und das Durchfahren der Kurven langsamer macht.

Das ist die Negativspirale, in der sich McLaren befindet - man weiß, dass das Auto in den Kurven theoretisch besser sein kann. Doch wenn man in diese Richtung ginge, wäre es aufgrund des Zeitverlusts auf den Geraden tatsächlich langsamer auf der Runde.

Kurzfristiger Schmerz

Da das Mittelfeld der Formel 1 so eng beieinander liegt, kann sich McLaren nicht vor der Tatsache verstecken, dass der Saisonstart schwierig werden könnte. Während andere Teams mit ihren 2023er-Autos gute Fortschritte gemacht haben - vor allem potenzielle Rivalen wie Aston Martin und Alfa Romeo - hinkt McLaren hinterher.

"Wir haben keinen Schritt zurück gemacht. Wir haben uns einfach nicht schnell genug entwickelt", gestand Stella. Deshalb deutete der Italiener an, dass, wenn man in den ersten Rennen nicht alles richtig macht, die Gefahr bestehe, in Q1 rauszufliegen.

"Ich denke, wir werden wieder sehen, dass das Mittelfeld sehr kompakt ist", sagte er. "Das bedeutet, dass man es schwer haben wird, aus Q1 herauszukommen, wenn man nicht gut genug arbeitet, die Abstimmung und die eigenen Möglichkeiten maximiert. Gleichzeitig kann man aber auch ein Anwärter auf Q3 sein."

"Es ist also relativ offen. Wenn ich über die Wettbewerbsfähigkeit spreche, würde ich sagen, dass es unser Ziel ist, während der Saison unter den ersten vier Autos zu sein. Im Moment würde ich sagen, dass wir uns nicht unbedingt in diesem Bereich befinden."

McLaren steht sicherlich nicht jener Alptraum bevor, den viele Formel-1 Teams in der Vergangenheit bereits erlebt haben, als sie beim ersten Test voller Zuversicht auftauchten, um dann festzustellen, dass sie sich verkalkuliert haben.

Die Komplexität und der Zeitplan in der Formel 1 bedeuten, dass es dann oft Wochen oder sogar Monate dauert, sich von solchen späten Schocks zu erholen. Die Teams müssen viel Zeit darauf verwenden, herauszufinden, was genau schiefgelaufen ist.

Die Situation von McLaren ist anders, denn das Team weiß schon seit einiger Zeit, dass es mit der ersten Version des MCL60 den falschen Weg eingeschlagen hat.

Langfristige Gewinne

Eine andere Entwicklungsrichtung, um mehr Leistung zu erschließen, wurde im Windkanal längst erkannt, und es wurde mit Hochdruck daran gearbeitet, neue Teile fertigzustellen. McLaren wartet ab, bis die Produktion grünes Licht für das neue Paket bekommt - möglicherweise rechtzeitig zum Grand Prix von Aserbaidschan.

Wie Stella über den MCL60 sagte: "Ich würde es nicht als Problem bezeichnen. In der Formel 1 ist das Material, das man jetzt an der Strecke hat, das Material, das man vor zwei oder drei Monaten in der Entwicklung hatte. Die gute Nachricht ist, dass wir Dinge in der Hinterhand, die in einigen Wochen auf der Strecke landen werden. Deshalb bin ich eher optimistisch für das, was in der Saison kommen wird."

Die wahre Antwort auf McLarens Schicksal in der kommenden Saison wird also nicht darin liegen, wie viele Schwierigkeiten das Team in Bahrain hat, sondern darin, wie groß der Schritt ist, wenn das erste wichtige Upgrade an der Strecke eintrifft.

Stella zweifelt nicht daran, dass ein deutlicher Leistungssprung bevorsteht - weshalb er auch sagt, dass für McLaren noch nicht alles verloren sei. "Es gibt ein paar Komponenten, bei denen wir sehen, dass es eine gewisse Sensibilität für die Rundenzeit gibt."

"Ich kann nicht sagen, welche das sind, und es wird nicht unbedingt wie ein komplett anderes Auto aussehen, aber einige der Änderungen scheinen einen signifikanten Unterschied in der aerodynamischen Effizienz zu machen", verspricht der Teamchef.

Und für einen Mann, der seine Worte bei der Vorstellung des neuen Autos so sorgfältig wählte, sollte seine Rede von einem "signifikanten" Schritt nicht unterschätzt werden.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.