Wie Toto Wolff einst Rosberg und Hamilton zusammengeputzt hat

Audio-Player laden

Teaminterne Konflikte gehören beim Mercedes-Formel-1-Team schon lange der Vergangenheit an, doch es gab auch andere Zeiten. In den ersten drei Saisons der Hybridära von 2014 bis 2016, als die Silberpfeile so dominant waren, dass sie sich nur selbst schlagen konnten, entwickelte sich nach und nach eine giftige Teamdynamik zwischen den einstigen Freunden Nico Rosberg und Lewis Hamilton.

Allerspätestens mit dem Zwischenfall in der letzten Runde beim Großen Preis von Österreich, als Hamilton und Rosberg im Kampf um die Führung in der Haarnadelkurve kollidierten, war das Fass für Teamchef Toto Wolff übergelaufen.

Bereits einige Wochen zuvor gab es in Spanien in der ersten Runde einen Kontakt, bei dem beide Fahrer vorzeitig ausschieden und in der Folge Max Verstappen im Red Bull sein erstes Formel-1-Rennen gewinnen konnte.

Wolff: Worte, die ich lieber nicht wiederholen möchte

"Nach dem Rennen forderte ich beide Fahrer auf, in den Raum zu kommen, in dem alle Ingenieure saßen", blickt Wolff in einem Interview mit 'The Times' zurück auf die Situation in Spielberg.

"Ich sagte ihnen: 'Schaut euch alle hier im Raum an, stellt euch alle zu Hause und ihre Familien vor, und macht euch klar, wie ihr uns aussehen lasst.' Ich benutzte einige harte Worte, die ich besser nicht wiederholen möchte."

"Ich sah, wie die Ingenieure zu Boden schauten, die Fahrer schauten zu Boden. Ich sagte: 'Wenn ihr euch das nächste Mal gegenseitig von der Straße drängen wollt, denkt an all die Gesichter hier, dann werdet ihr es euch zweimal überlegen'", fügt Wolff hinzu.

"Und ich habe ihnen gesagt, dass ich nicht zögern würde, sie aus dem Auto zu schmeißen, wenn das noch einmal passiert. Ich sagte: 'Fordert mich nicht heraus - ihr wollt nicht herausfinden, wozu ich fähig bin.'"

Der erbitterte Kampf zwischen Hamilton und Rosberg

Hamilton und Rosberg waren von 2013 bis 2016 Teamkollegen, wobei der Brite 2014 den ersten Mercedes-Fahrertitel nach der Formel-1-Rückkehr der Silberpfeile im Jahr 2010 gewinnen konnte. Doch vor allem der beinharte Zweikampf zwischen den beiden in Bahrain zu Beginn der Saison bleibt in Erinnerung.

Darüber hinaus holte sich Rosberg im Qualifying von Monaco mit einem umstrittenen Verbremser zunächst die Poleposition, bevor er auch das Rennen vor seinem Teamkollegen gewinnen konnte.

Später in der Saison ignorierte Hamilton beim Großen Preis von Ungarn eine Teamorder, ehe es beim Großen Preis von Belgien 2014 zum ersten Kontakt der beiden nach der Kemmel-Geraden kam, wobei sich Rosberg den Frontflügel beschädigte und Hamilton ein Plattfuß ereilte. Das Rennen sollte schließlich Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo gewinnen.

Rosberg gewann die ersten vier Saisonrennen, ehe die beiden Mercedes-Piloten mit einem Crash in der ersten Runde beim fünften Lauf in Spanien vorzeitig ausschieden. Der erbitterte WM-Kampf ging mit dem Kontakt in Österreich weiter, doch letztendlich konnte sich Rosberg am Ende mit fünf Punkten durchsetzen.

Nach dem WM-Titel 2016 nahm der Deutsche seinen Hut und beendete seine Formel-1-Karriere auf dem Höhepunkt. Mit dem neuen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas hatte Hamilton sowohl zwischenmenschlich als auch auf der Strecke keine Probleme.

Erst George Russell, der Bottas für die Saison 2022 als Hamilton-Teamkollege abgelöst hat, konnte den siebenfachen Formel-1-Weltmeister nach Nico Rosberg und Jenson Button in einem teaminternen Duell schlagen. Russell beendete die Saison 2022 mit Platz vier und 275:240 Punkten vor Hamilton.

Mit Bildmaterial von LAT.