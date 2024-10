Wie verändert Künstliche Intelligenz die Formel 1?

Angesichts der weit verbreiteten Prognose, dass der Markt für Künstliche Intelligenz bis 2030 mehr als eine Billion Dollar wert sein wird, entwickelt die Formel 1 ihre Beziehung zu der verfügbaren Technologie weiter - aber wie verändert dies die verschiedenen Bereiche des Sports?

Bevor wir uns ansehen, wie die Formel 1 von Künstlicher Intelligenz profitiert hat, lohnt es sich zu verstehen, wie die KI-Industrie mit dem Sport interagiert - und warum.

Alexandre Bonnet, Lead ML Solutions Engineer bei Encord, erklärt gegenüber Autsport, dass der Umfang dessen, was die Formel 1 als Plattform für KI und maschinelles Lernen bietet, attraktiv für diejenigen ist, die daran teilhaben wollen.

"Der Grund, warum die Formel 1 so attraktiv ist, liegt darin, dass es eine so große Vielfalt an Dingen gibt, die man mit all den verschiedenen Arten von Technologie machen kann, angefangen bei der Herstellung von Teilen, der Qualitätsanalyse, der Optimierung industrieller Prozesse, der maschinellen Herstellung bis hin zu den eigentlichen Fahrteilen", sagt er.

"Dann gibt es die Optimierung des eigentlichen Fahrzeugdesigns, Dinge wie die Biomimikry, die in den letzten Jahren aufgekommen ist, bis hin zum eigentlichen Fernsehen, was wiederum eine ganz andere Art von Computer-Vision und KI-Arbeit ist, die im Gange ist."

Bonnet glaubt auch, dass KI-Firmen von der Verbindung mit einem Sport profitieren können, der schon immer Pionierarbeit beim Einsatz von Technologie geleistet hat.

"KI-Unternehmen wollen dabei sein, weil es sich um einen komplexen Sport handelt, bei dem es um die schnellsten Autos, die schnellsten Fahrer und all diese Dinge geht, was bei keiner anderen bekannten Sportart der Fall ist" sagt er.

"Die Formel-1-Teams sind auf die Herstellung von Autos spezialisiert, und natürlich haben sie interne KI-Talente, aber sie müssen auch auf die externe Expertise der modernsten und innovativsten maschinellen Lernsysteme zurückgreifen, und ich denke, in diesem Sinne ist es eine symbiotische Beziehung."

Formel-1-Teams

Die Formel 1 war schon immer ein datengetriebener Sport: Rundenzeiten, Deltas, Höchstgeschwindigkeiten, Reifentemperaturen.

Die schiere Menge an Informationen, über die ein Team verfügen muss, um die Zahlen zu analysieren und das Beste aus den Ergebnissen herauszuholen, machte diese Aufgabe bisher zu einem schwierigen und zeitaufwändigen Unterfangen.

Doch nun kann KI diese Statistiken in Sekundenschnelle durchforsten, wie Andrew McHutchon, Leiter der Abteilung Data Science bei McLaren, in einem kürzlich auf der Website des Teams veröffentlichten Interview erklärte.

"Früher haben wir Daten gesammelt, von denen wir nicht wussten, was wir damit anfangen sollten, aber jetzt können wir mit KI und durch die Zusammenarbeit mit der KI-Fabrik von Dell Technologies die Daten auf viel reichhaltigere Weise verarbeiten, um nützliche Erkenntnisse daraus zu gewinnen", sagt er.

"Wenn es um die Entscheidung für einen Boxenstopp geht, hat man vielleicht nur ein Drittel einer Runde Zeit, bevor das Auto in die Boxengasse einbiegt, und danach ist die Chance vertan, also muss man schnell sein. Man könnte Terabytes und Terabytes analysieren, was ohne KI einen halben Tag oder länger dauern würde, um nur eine Frage zu beantworten."

In der Formel 1 geht es im Wesentlichen darum, der Schnellste zu sein, und die Geschwindigkeit der KI hilft sowohl auf als auch neben der Strecke.

"Selbst wenn das Team in der Fabrik an der Entwicklung des Autos arbeitet, ist Geschwindigkeit wichtig", fügt McHutchon hinzu.

"Man hat vielleicht fünf Fragen, und wenn man einen halben Tag braucht, um sie zu beantworten, verlangsamt das alles. Je schneller wir diese Fragen beantworten können, desto schneller können wir das Auto entwickeln und desto wahrscheinlicher ist es, dass wir Meisterschaften gewinnen."

Formel-1-Fans

KI kann also bei den Rennen der Zukunft eine Rolle spielen - aber was ist mit den Zuschauern? AWS ist seit 2018 Innovation Technology Partner der Formel 1 und hat ein Jahr später F1 Insights eingeführt.

Mit nur einem Bruchteil der eine Million Datenpunkte, die jedes Auto pro Sekunde sendet, stehen den TV-Produzenten nun 23 F1-Insights zur Verfügung, darunter die vorhergesagte Boxenstrategie, die Schlagdistanz und die Undercuts.

Wie Neil Ralph, Principal Sports Partnership Manager von AWS, erklärt, werden diese Daten genutzt, um den Zuschauern ein besseres Erlebnis zu bieten: "Drive To Survive hat viele neue Fans in die Formel 1 gebracht, die nun herausfinden wollen, wie ein F1-Rennen funktioniert. Wir nutzen die Daten des Sports, um die Komplexität für diese Fangemeinde zu entschlüsseln", erklärt er gegenüber Autosport.

"Es ist viel schwieriger herauszufinden, wie ein Formel-1-Rennen funktioniert, als wenn man es zum Beispiel mit einem Fußballspiel vergleicht, bei dem sich ein Großteil der Aufmerksamkeit auf einen Teil des Spielfelds konzentriert, während in der Formel 1 20 Fahrzeuge auf fünf Kilometer aufgeteilt sind und man mit Bildern nur einen gewissen Teil abdecken kann."

"Die zusätzliche Nutzung von Daten, um Geschichten zu erzählen, hilft und steigert die Fanbindung für neue Fans, aber auch das Erlebnis für langjährige Fans", sagt er.

"KI hat es uns ermöglicht, Rennstrategien, Boxenfenster und Undercuts zu entschlüsseln - mit diesen datengesteuerten Bildschirmgrafiken können wir jedem Fan helfen, zu verstehen, was passiert, und den Kommentatoren auf der ganzen Welt ermöglichen, die Spannung aufrechtzuerhalten."

David Croft, seit 2012 Chefkommentator bei Sky Sports F1, ist einer dieser Broadcaster, die nun von den Einblicken profitieren, die AWS bietet.

"Für mich ist KI eine große Hilfe für Kommentatoren und Zuschauer, um zu verstehen, wie sich eine Geschichte entwickelt. Was ich niemals sehen möchte, ist, dass sie den Leuten sagt, wie die Geschichte ausgehen wird", sagt er gegenüber Autosport.

"Live-Sport ist unvorhersehbar und sowohl fröhlich als auch herzzerreißend, je nachdem, zu wem man hält, und solange man das Ergebnis nicht spoilert, ist das, was man herausbekommt, fantastisch."

"Es hat nicht unbedingt einen großen Einfluss auf meine Arbeit, denn ich bin ein Kommentator, ich bin im Moment, ich nehme Daten auf und gebe sie weiter, um die Geschichte zu erzählen."

"Worauf ich schauen kann, ist begrenzt! Ich denke, dass es in Situationen wie früher, als Martin [Brundle] und ich immer geschätzt haben, dass ein Fahrer direkt hinter dem anderen sein würde, wirklich hilfreich ist."

"Jetzt werden diese Informationen geteilt, sodass jeder sie kennt. Sie stammen aus Echtzeitdaten und KI-Simulationen und sind in den meisten Fällen sehr genau. Und wenn man sagt, dass jemand in vier Runden in Schlagdistanz ist, heißt das nicht, dass die Geschichte vorbei ist. Es bedeutet: Schnall dich an und freue dich darauf, und wir können anfangen, die Geschichte aufzubauen."

Croft mag sich Sorgen darüber machen, wie weit KI bei der Vorhersage von Formel-1-Rennen gehen kann, aber wie weit kann sie das Zuschauererlebnis verbessern? Ralph hat dazu seine eigene Meinung.

"Wir sehen nicht jedes Wochenende alle 23 Insights, aber wenn wir über Personalisierung sprechen und den Fans die Wahl lassen, was sie sehen wollen, dann entscheidet in Zukunft vielleicht nicht mehr das technische Produktionsteam der Formel 1, welche Grafiken verfügbar sind - die Grafiken sind für alle verfügbar, und Sie entscheiden, was Sie sehen wollen."

"Wenn wir in die Zukunft blicken, wird die Personalisierung der Übertragungen das sein, wo die Leute schauen, und die Zuschauer können wählen, wie viele dieser Daten Teil ihrer Übertragung sein sollen, vielleicht durch Second-Screen-Erlebnisse, sodass sie die Wahl haben, nur die Autos zu sehen oder eine große Menge an Daten zur Verfügung zu haben."

Formel-1-Fahrer

Da die Zuschauer gesättigt werden und sich um Design, Leistung und Strategie der Autos gekümmert wird, scheint das Einzige, was in der Formel 1 im Zeitalter zunehmender Künstlicher Intelligenz unantastbar bleibt, die Rolle des Fahrers zu sein, oder?

Als Kevin Magnussen von Haas mit dieser Theorie konfrontiert wird, antwortet er: "Ist das so?"

"Wenn wir nur nach Effizienz streben, wird die KI das Auto irgendwann besser fahren als wir, keine Frage. Aber dann ist es nicht mehr wirklich unterhaltsam, ich glaube, es wäre wirklich langweilig, ein Formel-1-Rennen zu sehen, das von Computern gesteuert wird, das würde mich nicht interessieren."

"Man kann sich in den Fahrer hineinversetzen und nachempfinden, was er durchmacht. Die Fähigkeit eines Menschen, ein Formel-1-Auto zu fahren, ist faszinierend, weil man sich in ihn hineinversetzen kann."

"Wenn ich mir Fußballspieler ansehe, finde ich sie unglaublich, ich weiß, wie gut ich einen Ball schießen kann, und das Niveau, auf dem sie sich bewegen, ist faszinierend, und ich denke, diese Beziehung muss da sein, sonst gibt es kein Interesse."

Mit Hilfe Künstlicher Intelligenz entwickeln die Teams neue und schnellere Methoden zur Analyse von Daten, die für den Ausgang eines Rennwochenendes entscheidend sein können.

All diese Statistiken können mit noch so viel Software gefüttert werden, aber alle Ergebnisse, die dabei herauskommen, landen beim Fahrer hinter dem Lenkrad.

Der neue Weg zu marginalen Zugewinnen ist weit entfernt vom Rennsport vergangener Tage und besteht darin, KI einzusetzen, um Strategieentscheidungen und Boxenstopps zu unterstützen - etwas, das sich nach Ansicht von Kevin Magnussen erst mit der Zeit entwickeln wird.

"Diese Dinge gibt es in gewisser Weise bereits, aber sie werden manuell durchgeführt, es werden Simulationen mit Millionen verschiedener Szenarien durchgeführt und eine Strategie vorgeschlagen", sagt er.

"In der Zukunft könnte dein Stratege ein Computer sein, noch weiter in der Zukunft könnte eine KI das Auto abstimmen und die Aerodynamik entwickeln, aber wenn man das menschliche Element herausnimmt, werden die Zuschauer das nicht interessant finden."