Wie viele Zuschauer den Grand Prix von Ungarn besuchten

Wie viele Zuschauer verfolgen die Rennen der Formel 1 direkt an der Strecke? Welche Rennstrecke verzeichnet das größte Vor-Ort-Publikum? Und an welchen Standorten entwickeln sich die Besucherzahlen positiv, während sie andernorts rückläufig sind?

Der folgende Artikel liefert Antworten auf diese und weitere Fragen rund um das Publikum an den Rennstrecken der Formel-1-Saison 2026.

Dabei ist eine wichtige Besonderheit der Statistik zu berücksichtigen: Die offizielle Gesamtzahl der Zuschauer eines Rennwochenendes ergibt sich aus der Summe der einzelnen Veranstaltungstage. Fans, die an mehreren Tagen vor Ort sind, werden entsprechend mehrfach gezählt. Dadurch kann die ausgewiesene Gesamtbesucherzahl eines Grand Prix über der tatsächlichen Tageskapazität einer Strecke liegen.

Die Zuschauerzahlen bei den Formel-1-Rennen 2026

#11: Budapest (Ungarn)

Der Grand Prix von Ungarn hat 2026 seinen Zuschauerrekord von 2024 eingestellt: Zum zweiten Mal seit Bestehen der Rennstrecke wurden insgesamt 310.000 Besucher gezählt - 10.000 mehr als im Vorjahr. Das macht den Hungaroring zum aktuell viertbesten Formel-1-Austragungsort des Jahres hinter Silverstone (564.000), Spa-Francorchamps (400.000) und Spielberg (320.000).

#10: Spa-Francorchamps (Belgien)

Laut Veranstalterangaben war der Grand Prix von Belgien 2026 in Spa-Francorchamps ausverkauft. Mit 400.000 Wochenend-Besuchern gab es einen Rekord für die Strecke: Die bisherige Bestleistung aus dem Vorjahr wurde um 11.000 Zuschauer übertroffen. Das macht Spa zur aktuellen Nummer drei in der Formel 1 nach Silverstone und Melbourne.

#9: Silverstone (Großbritannien)

Mit 564.000 Zuschauern war das diesjährige Formel-1-Rennwochenende in Silverstone nicht nur ausverkauft, sondern besser besucht denn je. Niemals zuvor waren so viele Fans vor Ort bei einer Formel-1-Veranstaltung! Auch die Verbesserung zum Vorjahr ist bemerkenswert: 2026 kamen 64.000 Zuschauer mehr an die Strecke als 2025 - und das war bisher Formel-1-Rekord (siehe unten).

#8: Spielberg (Österreich)

"320.000 - diese Zahl geht in die Geschichte ein." So verkündete es der Red-Bull-Ring am Sonntagabend nach dem Österreich-Grand-Prix 2026. Tatsächlich markiert die als "ausverkauft" bezeichnete Veranstaltung einen Rekord für Spielberg: Es kamen 16.000 Besucher mehr als 2023, dem bisherigen Rekordjahr. Aufgrund der großen Hitze beim diesjährigen Rennen nahmen jedoch nicht alle Fans ständig ihre Tribünenplätze ein.

#7: Barcelona (Spanien)

Das Zuschauerinteresse in Barcelona war beim letzten jährlich ausgetragenen Grand Prix größer denn je: Die Veranstalter melden insgesamt 301.273 Zuschauer über das gesamte Wochenende hinweg, gut 1.000 mehr als im Vorjahr. Damit liegt der Traditionskurs 2026 aber nur an vorletzter Stelle im inoffiziellen Zuschauer-Ranking - nur vor Shanghai.

#6: Monaco

Wie zuvor in Miami haben die Veranstalter in Monaco lediglich erklärt, das Rennwochenende sei "ausverkauft", nannten aber keine konkreten Zahlen. Bereits im Vorjahr hatte Monaco keine Angaben gemacht. Zahlen hatte die Rennstrecke im Fürstentum zuletzt 2024 verkündet: 200.000 Zuschauer. Allerdings war das über Jahre die Standard-Angabe in Monaco.

#5: Montreal (Kanada)

Nachdem man in Miami zuvor keine offiziellen Zahlen vermeldet hatte, waren laut Angaben der Formel 1 beim Kanada-Wochenende 360.000 Fans an der Rennstrecke. Damit hat der Circuit Gilles-Villeneuve seinen Zuschauerrekord aus den Jahren 2017 und 2018 eingestellt. Im Vorjahr waren 352.000 Fans an die Strecke gekommen.

#4: Miami (USA)

Die Veranstalter des Grand Prix von Miami haben 2026 keine offiziellen Zuschauerzahlen genannt, sondern lediglich erklärt, das Rennwochenende sei "ausverkauft". Vermutlich lagen die Besucherzahlen also auf dem Niveau der Vorjahre, als jeweils 275.000 Zuschauer vor Ort waren. Bisher hatte Miami immer konkrete Zahlen genannt.

#3: Suzuka (Japan)

Suzuka meldete mit 315.000 Formel-1-Fans am gesamten Wochenende eine ausverkaufte Veranstaltung. Das waren zudem noch einmal 49.000 Zuschauer mehr als im vergangenen Jahr, obwohl es 2026 keinen japanischen Fahrer in der Startaufstellung mehr gibt. In der vergangenen Saison hatte Yuki Tsunoda bei seinem Heimrennen sein Debüt für Red Bull gegeben.

#2: Shanghai (China)

Beim dritten Grand Prix seit der Corona-Pandemie kann Shanghai zum zweiten Mal in Folge ein Zuschauerwachstum vermelden: Laut offiziellen Angaben waren am Wochenende 230.000 Besucher vor Ort - 10.000 mehr als im Vorjahr. Der Formel-1-Rekord für den Shanghai International Circuit aber datiert aus der Saison 2005, als beim zweiten Grand Prix von China 270.000 Zuschauer auf den Tribünen saßen.

#1: Melbourne (Australien)

Zum fünften Mal in Folge hat der Australien-Grand-Prix auf dem Albert Park Circuit in Melbourne einen Zuschauerrekord aufgestellt: Nach rund 465.500 Fans im Vorjahr kamen dieses Mal fast 484.000 Besucher an die Rennstrecke. Nur Silverstone in England hatte mit 500.000 schon mal ein größeres Vor-Ort-Publikum bei Formel-1-Rennen. Melbourne ist damit die neue Nummer zwei und verdrängt Mexiko-Stadt aus den Top 10 (siehe unten).

Größtes Vor-Ort-Publikum der Formel 1 2026

Diese Übersicht sortiert die Zuschauerzahlen der Formel-1-Saison 2026 in absteigender Reihenfolge: Gut besuchte Rennen stehen oben, schlecht besuchte Rennen unten. Die Rangliste wird im Saisonverlauf ständig aktualisiert und um neue Angaben ergänzt.

Hinweis: Einige Veranstalter nennen keine konkreten Zuschauerzahlen. Deshalb tauchen 2026 Miami und Monaco nicht in dieser Übersicht auf. Bahrain und Saudi-Arabien fehlen ebenfalls, aber diese Rennen wurden gar nicht ausgetragen.

Wie sich die Zuschauerzahlen entwickeln

Diese Übersicht stellt die Entwicklung der Zuschauerzahlen seit 2022 bei den einzelnen Formel-1-Austragungsorten dar. Sie ist teilweise unvollständig: Manchmal gibt es keine Werte, weil bestimmte Grands Prix nicht immer ausgetragen wurden oder die Veranstalter keine Zahlen kommuniziert haben. Diese Felder bleiben leer.

Die bestbesuchten Formel-1-Veranstaltungen

Welche Grands Prix der jüngeren Formel-1-Vergangenheit hatten das größte Vor-Ort-Publikum? Hier ist die Rangliste der Austragungsorte mit den meisten Besuchern pro Rennwochenende!

Neu 2026:

- Melbourne verdrängt mit 483.934 Zuschauern Mexiko-Stadt (404.958) aus den Top 10

- Silverstone übernimmt mit 564.000 Zuschauern die Spitze und verdrängt Melbourne (419.114) aus den Top 10

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