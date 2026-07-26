Wie war das mit Porsche, der Formel 1 und Le Mans, Fritz Enzinger?

Fritz Enzinger ist ein Name, der vielen Formel-1-Fans aus der Generation Netflix kein Begriff sein mag. Heute ist der Österreicher aus Oberwölz in der Steiermark in Rente. Doch der 69-Jährige blickt auf eine illustre Karriere zurück. Und wie groß sein Einfluss auf den internationalen Motorsport war, beweist allein schon die Tatsache, dass er in der "Motorsport Power List" des renommierten Fachmagazins Autosport jahrelang auf den vorderen Plätzen zu finden war.

Enzinger kennt den Rennsport aus allen Perspektiven. Nach seinem Studium kam er 1981 als Fahrwerksingenieur zu BMW, wo er fünf Jahre später in die Motorsportabteilung wechselte. Dort blieb er ein Vierteljahrhundert. Der Steirer pflegt, was ihm gefällt. Er füllte leitende Funktionen in den verschiedensten Programmen aus. Tourenwagen, Sportwagen, Formel 1 - Einkauf, Logistik, Sponsoring, Networking. Er hat durch und durch verstanden, wie Motorsport funktioniert. Technisch, politisch und im Wettkampf.

Am kommenden Mittwoch ist Enzinger Stargast am monatlichen Mitgliederstammtisch auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Der Abend beginnt ab 19 Uhr mit einem von Chefredakteur Christian Nimmervoll geführten Live-Interview. Zwei Österreicher, die einander kennen: Enzinger und die Geschichte um den erst auf dem allerletzten Meter geplatzten Porsche-Einstieg mit Red Bull in die Formel 1 sind ein spannendes Kapitel in Nimmervolls Buch "Grand Prix Storys - Hinter den Kulissen der Formel 1". (ANZEIGE: Formel-1-Buch "Grand Prix Storys" jetzt online bestellen!)

Enzinger hat viele Jahre lang hinter den Kulissen der Formel 1 gearbeitet. Bei BMW, wo er mit den schillernden Fahrerpersönlichkeiten Ralf Schumacher und Juan Pablo Montoya lustige Anekdoten erlebt hat. Doch seine größten Erfolge als Motorsportmanager feierte er in Le Mans: 2011 wurde er von Porsche mit dem Aufbau des LMP1-Programms beauftragt - und 2015 gelang der Traditionsmarke (übrigens mit Nico Hülkenberg am Steuer) der erste Sieg unter Enzingers Führung.

Fritz Enzinger hat als Verantwortlicher mit Porsche Motorsport mehrere WM-Pokale gewonnen Foto: Porsche

Im Dezember 2022 wurde Enzinger von Porsche - passenderweise im Rahmen der "Night of Champions" - in die Rente verabschiedet. Ein seltener Gänsehautmoment auf großer Bühne. Denn Enzinger war ein Motorsportmacher, der stets mehr aus dem Hintergrund operiert hat und selten für eine breite Öffentlichkeit greifbar war. Das war schon in seiner Formel-1-Zeit bei BMW so, wo er im Sog von Mario Theissen und Gerhard Berger im Teammanagement die Fäden gezogen hat; und später dann auch bei Porsche.

Den deutschen Sportwagenhersteller führte Enzinger zu drei Gesamtsiegen bei den 24 Stunden von Le Mans und acht WM-Titeln auf der Langstrecke. Als Leiter des LMP1-Programms baute er eins der erfolgreichsten Motorsportprogramme der jüngeren Vergangenheit praktisch aus dem Nichts auf. Und hatte dabei übrigens mit Andreas Seidl einen Helfer, der später in der Formel 1 Karriere machen sollte.

Formel-1-Stammtisch: Was ist das?

Am Mittwochabend ist Enzinger ab 19 Uhr zu Gast am monatlichen Mitgliederstammtisch auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Dort wird er nicht nur die Fragen der Kanalmitglieder beantworten, sondern auch aus seiner Zeit im Motorsport aus dem Nähkästchen plaudern und womöglich erzählen, wie es dazu kam, dass er sogar Legenden wie "Beatle" George Harrison persönlich kennenlernte. (€3,99/Monat: Jetzt Mitglied werden!)

Davor waren auch schon prominente Akteure wie Ralf Schumacher, der ehemalige Haas-Teamchef Günther Steiner, Racing-Bulls-CEO Peter Bayer oder die ehemaligen Grand-Prix-Piloten Alexander Wurz und Nick Heidfeld bei uns am Stammtisch, oder auch der legendäre Mercedes-Sportchef Norbert Haug.

Die bisherigen Stammtische (seit Dezember 2021) haben stets zwischen drei und sieben Stunden gedauert. Wenn der prominente Gast den Livestream verlassen hat, gibt's noch die Gelegenheit, unter Gleichgesinnten über die Formel 1 zu diskutieren oder auch unserem Team Fragen zu stellen und über das, was gerade Thema ist in der Königsklasse, zu fachsimpeln.

Teilnehmen oder nur zuschauen: Beides möglich!

Unsere Kanalmitglieder können am Juli-Stammtisch (Beginn: Mittwoch, 19:00 Uhr) selbst teilnehmen. Entweder passiv als Zuschauer des Livestreams, oder aktiv mit Textnachrichten über den Livechat. Oder sogar selbst mit Webcam oder Smartdevice direkt von Angesicht zu Angesicht.

¿pbvin|0|0||0|1||https://www.youtube.com/live/oPOV6b6yuxo¿Dabei werden möglichst viele User die Gelegenheit haben, unserem Gast höchstpersönlich Fragen zu stellen. Am besten ganz entspannt, im informellen Rahmen, mit einem Glas Bier oder Wein in der Hand - so, wie man das von einem Stammtisch in der Kneipe halt kennt.

Infos: Wie man sich ins Meeting einwählen kann

Infos zur Einwahl gibt's kurz vor Beginn des Events im Tab "Mitgliedschaft" auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Wer noch kein Mitglied ist, aber jetzt eins werden möchte, der kann das über diesen Link tun.

Die Kanalmitglieder, die gar keine Lust haben, aktiv an der Diskussion teilzunehmen, aber daran interessiert sind, was dort wie diskutiert wird, die können den Livestream ab 19:00 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de schauen, oder natürlich auch nach Ende des Stammtischs on demand als Video (in voller Länge ebenfalls nur für Mitglieder).

Archiv: Die bisherigen Stammtische als Video

Neue Mitglieder haben natürlich auch die Möglichkeit, alle bisherigen Mitgliederstammtische im Re-Live zu schauen. Hier geht's zu den Videos:

Der Mitgliederstammtisch ist exklusiv den Mitgliedern des YouTube-Kanals von Formel1.de vorbehalten. Eine Mitgliedschaft (jederzeit kündbar) kostet (trotz Inflation seit Jahren unverändert) 3,99 Euro pro Monat - ungefähr den Preis eines kleinen Bierchens. Dafür gibt's (neben weiteren Vorteilen) einmal im Monat den Stammtisch und die Möglichkeit, in unseren Livestreams an Rennwochenenden im Livechat Fragen zu stellen.

Für Infos zur Formel1.de-Kanalmitgliedschaft hier klicken!