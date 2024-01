Wie wichtig Mark Webber und Andrea Stella für Piastris Debütsaison waren

Oscar Piastri erlebte im vergangenen Jahr eine Saison, die viele Fans als die beste Saison eines Formel-1-Neulings seit Lewis Hamiltons spektakulärem Debüt 2007 bezeichnen. In einer Zeit, in der es keine Testfahrten mehr gibt und Sprintrennen die Fahrzeit an den Rennwochenenden einschränken, ist es nicht einfach, zu einem Top-Team wie McLaren zu kommen, vor allem nicht mit einem talentierten Teamkollegen wie Lando Norris.

Zudem hatte Piastri ein Jahr an der Seitenlinie verbracht und seit seinem letzten Formel-2-Rennen Ende 2021 kein Rennen mehr bestritten. Bei privaten Testfahrten in einem alten Alpine-Boliden in der ersten Jahreshälfte 2022 sammelte er zwar wertvolle F1-Erfahrung, doch dieses Programm wurde vorzeitig beendet, als im Sommer 2022 sein Wechsel zu McLaren bekannt gegeben wurde.

Der Australier sah sich zu Beginn der Saison 2023 einer großen Herausforderung gegenüber, weil der MCL60 schwierig zu fahren und nicht konkurrenzfähig war. Die Leistungssteigerung des Autos in der Mitte der Saison fiel jedoch mit Piastris persönlicher Entwicklung zusammen, als er an Erfahrung gewann und diesen Vorteil voll ausnutzen konnte.

Ein vierter Platz in Silverstone war das Signal für die Zukunft. Es folgten ein dritter Platz in Japan und ein zweiter Platz sowie ein beeindruckender Sprintsieg in Katar. Jeder junge Fahrer braucht ein gutes Team um sich herum, und in Piastris Fall sind es vor allem zwei Personen, die ihm geholfen haben, sich so schnell zu entwickeln.

Webber: "In unseren kühnsten Träumen nicht erwartet"

Seine Ankunft bei McLaren fiel mit der Beförderung von Andrea Stella zum Teamchef zusammen, und der ehemalige Ingenieur hat ein großes Verständnis für Fahrer und wie man das Beste aus ihnen herausholt. Und dann war da noch Mark Webber, der Piastri zusammen mit seiner Frau Ann Neal überhaupt erst in das McLaren-Cockpit brachte.

Mark Webber ist der Manager von Oscar Piastri Foto: Motorsport Images

"Es ist nie gut für einen Fahrer, 15 Monate lang kein Rennen zu fahren. Er hat ein bisschen getestet, aber es gibt keinen Ersatz für Rennen. Ich denke, er hat in den ersten sechs Monaten viel verpasst, auch wenn er das nicht als Ausrede benutzen wird, denn Oscar kennt keine Ausreden."

"Offensichtlich ist es auf diesem Niveau kein Bonus, wenn man etwa 15 Monate lang die Lichter nicht gesehen hat, Boxenstopps und all diese Dinge, Safety-Cars, es geht nur um Rennen, darum geht es. Es war also ein ziemlicher Schock, wie sehr der Rückstand schmerzte."

"Aber er hat es mit Fassung getragen", so Webber. "Und auch das Team hatte am Start sichtlich zu kämpfen. Das dritte Rennen war schon sein Heimrennen. Da hatte er am Anfang psychisch viel zu verarbeiten, und das hat er sehr gut gemeistert."

Piastri zeigt 2023 eine gute Saison

Als das Entwicklungsprogramm bei McLaren Fahrt aufnahm, kam es vor, dass Norris die neuesten Teile bekam, während Piastri warten musste. Es wäre leicht gewesen, frustriert zu sein, weil der Vergleich mit dem Teamkollegen so wichtig ist, aber der Youngster sah das große Ganze.

"Wir hatten bei einigen Upgrades eine gewisse Verzögerung, was verständlich war, weil das Team so hart daran arbeitete, wieder auf den richtigen Weg zu kommen", sagt Webber. "Es gab also eine Verschiebung der Prioritäten, und er hat das gut gemeistert. Die Sprintrennen sind auch sehr anspruchsvoll, wie wir wissen, sie sind sehr herausfordernd, sie sind sehr hart."

Oscar Piastri (hier beim Heimrennen in Australien) konnte überzeugen Foto: Motorsport Images

Piastri machte bei großem Druck keinen Fehler

Der Sprint-Sieg in Katar war das offensichtliche Highlight, vor allem, weil er mit Max Verstappen als Verfolger erzielt wurde. Piastri machte keinen Fehler, als der Druck am größten war. "Es war faszinierend, ihm am Funk zuzuhören", sagt Webber. "Er sagte: 'Sag mir Bescheid, wenn Max an George [Russell] vorbeikommt', und dann passierte es."

"Und so wie er alles für den Fall vorbereitet hat, dass Max kommt, dachten die McLaren-Leute: 'Okay, wow, das macht man vielleicht im dritten oder vierten Jahr?' Das gefällt uns an Oscar. Es gibt immer noch Lücken, es muss Lücken geben. Das ist klar. Aber letztendlich werden wir in den nächsten zwei oder drei Jahren anfangen, diese Lücken langsam zu schließen", glaubt Webber.

Einer der auffälligsten Aspekte von Piastris Saison war, dass er kaum Fehler machte. In Montreal und Zandvoort hatte er Unfälle im Training - in Zandvoort verursachte er einen Unfall mit Daniel Ricciardo, den er bei McLaren ersetzte - und es gab den einen oder anderen Fehler in der ersten Runde, als er nahe an der Spitze war und mit den Großen mithielt.

Oscar Piastri und Lando Norris sind zwei gute Teamkollegen Foto: Motorsport Images

McLaren-Teamkollegen lernen gegenseitig

"So hart und fair wie möglich, aber nicht zu schwach, denn das könnten die Leute erwarten. Und das ist nicht das, worum es ihm geht", sagt Webber. Der Australier gibt zu, dass Piastri viel von Norris gelernt hat, betont aber, dass es auch umgekehrt funktioniert hat, weil sie sich gegenseitig angetrieben haben.

"Ich denke, sie haben das Team selbst verbessert", sagt er über die beiden McLaren-Teamkollegen. "Er hat Lando einige neue Dinge gezeigt. Lando hat Oscar natürlich viel gezeigt. Er ist ein sehr erfahrener Teamkollege. Und ich denke, es war eine große Veränderung für Lando, die für beide Seiten der Garage, für die Mechaniker und alle anderen, nur positiv war. Und es war in vielerlei Hinsicht positiv für Lando."

Piastri räumt ein, dass er in der ersten Saisonhälfte Zeit brauchte, um an den Rennwochenenden in Fahrt zu kommen, weil es so viel zu lernen und zu verarbeiten gab, dass er erst im Qualifying richtig in Schwung kam. In den letzten Rennen der Saison konnte man sehen, dass er am Freitag immer näher an sein Limit kam, und dieser Prozess wird sich in diesem Jahr noch verstärken, wenn er sofort loslegen kann.

Feiert Oscar Piastri 2024 seinen ersten GP-Sieg? Foto: Motorsport Images

"Die Besten stehen fest, und bei Oscar können wir das nicht beschleunigen. Aber wir können ihn weiter unterstützen. McLaren war einfach so gut. Er hatte so viel Glück, Andrea in seinem ersten Jahr zu haben. Andrea war sportlich so gut für Oscar. Und ich weiß, dass Andrea Oscar liebt."

Beziehung zwischen Norris und Piastri "als Stärke des Teams"

Stella selbst stimmt zu, dass die Paarung Norris/Piastri das Team 2023 nach vorne gebracht hat und betont, dass sich die beiden Fahrer gut verstehen. "Die Beziehung zwischen Lando und Oscar ist eine der Stärken unseres Teams", sagt der Italiener. "Ich muss sagen, dass es sehr angenehm ist, Landos Teamkollege zu sein, denn wir haben diese Art von Beziehung bereits mit Carlos [Sainz] und Daniel [Ricciardo] erlebt."

"Deshalb möchte ich Lando dafür loben, dass er die Voraussetzungen für eine fruchtbare Beziehung schafft, die das Team und das Wachstum beider Fahrer unterstützt. Und dann ist da noch Oscar. Er kam mit einem ähnlichen Charakter", sagt Stella. "Mit dem natürlichen Prozess des allmählichen Kennenlernens können wir jetzt sehen, dass dies zu einer sehr funktionierenden Zusammenarbeit zwischen den beiden Fahrern geführt hat."

Stella unterstützt Webbers Aussage, dass die beiden Fahrer trotz Norris' größerer F1-Erfahrung voneinander lernen. "Ich habe im vergangenen Jahr immer erkannt, wie sehr sich die beiden auf eine gewisse Art und Weise ergänzen, sowohl fahrerisch als auch technisch", sagt er.

"Das bedeutet, dass sie schon in FP1 beim Blick auf die Overlays des anderen denken konnten: 'Ich könnte hier besser sein, weil ich weiß, dass Oscar hier noch gut sein kann', und Oscar konnte beim Blick auf Landos Daten das Gegenteil sagen. Ich denke, das hat uns geholfen, an den Wochenenden besser zu werden."

Wer holt den nächsten Sieg für McLaren?

Der Sprintsieg in Katar war willkommen, aber der nächste Schritt wird ein Grand-Prix-Sieg sein, und es wird spannend sein zu sehen, ob Piastri oder Norris diesen Sieg zuerst einfährt und wie sich das auf die Dynamik innerhalb des Teams auswirken wird - vor allem, wenn Piastri diesen speziellen Wettstreit gewinnt.

"Es wäre ein unglaubliches Ergebnis, wenn man bedenkt, was wir letztes Jahr mit Red Bull gesehen haben, wo nicht wirklich viel Platz für andere war", sagt Stella. "Ich denke, wenn wir einen Sieg von Oscar hätten, wäre das ein unglaubliches Gefühl, und es wäre auch ein unglaubliches Gefühl für Lando, weil es bedeutet, dass wir ein Auto haben, das Rennen gewinnen kann."

Starkes Trio: Oscar Piastri und Lando Norris mit Teamchef Andrea Stella Foto: Motorsport Images

McLaren-Teamchef: "Es geht um kontinuierliche Verbesserung"

"Am Ende wird es ein Prozess sein, bei dem es um Chancen geht, denn in diesem Spiel geht es nicht nur darum, wie gut du heute bist, sondern auch darum, wie du dich jeden Tag verbesserst." Eine Philosophie, die Stella auf das Team und seine Fahrer überträgt.

"Wenn wir uns die Champions in der Formel 1 anschauen, dann ist Verstappen sicher nicht mehr derselbe Fahrer wie letztes Jahr oder 2021, und er ist sicher nicht mehr der Fahrer, der er war, als er angefangen hat", sagt der McLaren-Teamchef. "Es geht um kontinuierliche Verbesserung, und das ist definitiv die Art und Weise, wie Lando mit dieser Situation umgehen würde."

"Aber das ist auch die Art und Weise, wie Oscar mit der Situation umgehen würde. Wenn man sieht, wie geerdet er ist, wie er auf den Sieg reagiert, würde er denken: 'Wie kann ich das festigen'", glaubt Stella. "Für mich war die Botschaft an die Fahrer immer: Was könnt ihr tun, um euch jeden Tag zu verbessern?"

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.