Wie Williams Pat Fry schnellstmöglich einarbeiten will

"Wir können es kaum erwarten, bis Pat Fry in ein paar Wochen zu uns stößt", sagt Williams-Teamchef James Vowles. Und diese Aussage überrascht nicht: Denn Williams hat sich viel Zeit gelassen, einen geeigneten Nachfolger für Francois-Xavier Demaison zu finden, der den Rennstall im Dezember 2022 verlassen hatte. Nun ist es so weit: Mit Fry hat Williams ab 1. November 2023 wieder einen technischen Leiter.

"Dann geht es erst einmal darum, Pat mit offenen Armen in unserem Team willkommen zu heißen", meint Vowles. Auf den Williams-Neuzugang warten in den ersten Tagen in Grove vor allem viele neue Eindrücke und Gesichter: "Wir müssen ihm demonstrieren, worum es geht in unserem Team, wofür wir stehen. Und wir zeigen ihm die ganze Belegschaft, die mit harter Arbeit das Tagesgeschäft bestreitet."

Und die Zeit drängt für die Einarbeitung von Fry: "Von November bis Februar ist nicht viel Zeit, und dann präsentieren wir schon das neue Auto", sagt Teamchef Vowles. Deshalb könne Fry vermutlich "nicht allzu viel" zur Vorbereitung des nächstjährigen Fahrzeugs beitragen, weil der 2024er-Williams zu einem großen Teil bereits designt und die weitere Entwicklung geplant ist.

Was Pat Fry noch 2023 erledigen kann

Das bedeute aber nicht, dass der nächstjährige Williams nicht auch die Handschrift von Fry tragen werde, sagt Vowles weiter. "Pat kann natürlich sein Wissen einbringen und uns auf Details hinweisen, die anders ausfallen, als er es erwartet hatte."

Außerdem soll Fry als neuer technischer Leiter mindestens einen Vor-Ort-Termin wahrnehmen bei einem Grand Prix in der Saison 2023, "damit er sich in das Team integrieren und sehen kann, wie das [aktuelle] Auto performt, wo die Stärken und wo die Schwächen liegen", so Vowles.

Er fügt hinzu: "All das passiert in ein paar Wochen. Die Formel 1 ist ein so schnelllebiges Geschäft, dass man hofft, binnen sechs Wochen das eingebrachte Know-how in echte Fortschritte zu überführen. Und das müssen wir schaffen mit Pat, damit wir vor der Saison 2024 etwas Traktion kriegen."

Pat Fry: Über drei Jahrzehnte Formel-1-Erfahrung

Fry gilt als Formel-1-Urgestein: Bereits 1987 war er erstmals in der Grand-Prix-Szene aktiv und hatte seither mehrere leitende Stellen bei Spitzenteams wie Ferrari, McLaren oder Renault/Alpine inne. Allein 17 Jahre verbrachte Fry bei McLaren und trug in dieser Zeit zu drei Fahrer-WM-Titeln mit Mika Häkkinen und Lewis Hamilton bei, außerdem zum Gewinn der Konstrukteurswertung 1998.

Zuletzt ist Fry in der Formel-1-Saison 2023 für Alpine tätig gewesen. Er verließ das Team im Rahmen einer internen Umstrukturierung zur Jahresmitte und entschied sich für eine Fortsetzung seiner Motorsport-Laufbahn bei Williams.

