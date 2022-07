Wieder keine Punkte: Grip-Probleme und DRS-Defekt bei Daniel Ricciardo

Audio-Player laden

Im zehnten Rennen der Formel-1-Saison 2022 verpasste Daniel Ricciardo am vergangenen Sonntag in Silverstone zum achten Mal die Punkteränge. Zwar gewann der McLaren-Pilot nach der roten Flagge infolge des Startcrashs von Guanyu Zhou zwei Positionen und arbeitete sich zu Beginn in die Top 10 vor.

Nach einem Wechsel auf harte Reifen in Runden 20 fiel der Australier aber auf Platz 13 zurück. Ein Defekt an seinem DRS zwang ihn wenig später zu einem zweiten Boxenstopp, wodurch sich sein Rückstand auf die Spitze auf eine Runde summierte.

Obwohl er hinter dem späten Safety-Car aufholen konnte, gelang es Ricciardo nicht, sich weiter nach vorne zu schieben, sodass er die Zielflagge als 13. sah. Seinen Tag fasste der 33-Jährige als "ziemlich traurig" zusammen und machte dafür Grip-Probleme verantwortlich, mit denen er während des Rennens zu kämpfen hatte.

Kein Grip und defektes DRS

"Nach dem Neustart des Rennens kämpfte ich einfach mit dem Grip. Ich hatte einfach nicht das Gefühl, dass ich das gleiche Grip-Niveau wie die anderen hatte. Ich wurde gewissermaßen aufgefressen, ohne wirklich etwas dagegen tun zu können", so Ricciardo.

"Das war dann also unsere Pace. Irgendetwas fühlte sich ehrlich gesagt ein bisschen daneben an. Ich erinnere mich, dass ich in Kurve 6 einbog oder bremste, und das Auto war völlig neben der Spur. Ich dachte, ich hätte einen Reifenschaden, und als ich mir den Hinterreifen anschaute, sah ich, dass das DRS offen war."

McLaren auf Lösungssuche

"Am Ende, beim Restart nach dem Safety-Car, konnte ich die Autos nicht wirklich angreifen. Wir waren einfach nicht schnell. Bleibt zu hoffen, dass wir etwas finden. Österreich steht schon vor der Tür, aber hoffentlich können wir dort etwas finden."

Das besagte Grip-Problem habe er auch schon beim Grand Prix von Spanien im Mai gespürt, blickt Ricciardo zurück und grübelt, dass seine Reifen "nicht auf dem gleichen Niveau" wie sonst zu funktionieren scheinen: "Man fühlt einfach, dass die Reifen irgendwie rutschen und nicht beißen, sie greifen nicht."

Der Grund ist noch unklar. "Wir sind bei dem Unfall am Anfang über ein paar Trümmerteile gefahren, aber natürlich hat das Team alles überprüft und wir hatten während der roten Flagge viel Zeit, die Autos zu überprüfen. Es sei denn, wir finden etwas, das wir übersehen haben, sonst müssen wir weitersuchen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.