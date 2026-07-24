Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Wieder WM-Punkte für Audi? Vielversprechender Freitag in Ungarn

Formel 1
Hungaroring
Wieder WM-Punkte für Audi? Vielversprechender Freitag in Ungarn

Longrun-Schock: Antonelli zerlegt Ferrari in Ungarn!

Formel 1
Hungaroring
Longrun-Schock: Antonelli zerlegt Ferrari in Ungarn!

Mercedes betont trotz Problemen: Ferrari-Pace "nicht alarmierend"

Formel 1
Hungaroring
Mercedes betont trotz Problemen: Ferrari-Pace "nicht alarmierend"

Ungarn-Freitag: Ferrari vorne, großes Aston-Martin-Update

Formel 1
Ungarn-Freitag: Ferrari vorne, großes Aston-Martin-Update

Fernando Alonso: Neuer Aston Martin fühlt sich gut an!

Formel 1
Hungaroring
Fernando Alonso: Neuer Aston Martin fühlt sich gut an!

Franco Colapinto mit Frust am Freitag: Keine Fahrt in FT1, Crash in FT2

Formel 1
Hungaroring
Franco Colapinto mit Frust am Freitag: Keine Fahrt in FT1, Crash in FT2

Infos DTM Oschersleben 2026: Der Samstag im Livestream

DTM
Infos DTM Oschersleben 2026: Der Samstag im Livestream

MotoGP-Experte sicher: Bagnaia will es "Ducati und Marquez heimzahlen"

MotoGP
MotoGP-Experte sicher: Bagnaia will es "Ducati und Marquez heimzahlen"
Formel 1 Hungaroring

Wieder WM-Punkte für Audi? Vielversprechender Freitag in Ungarn

In den Freien Trainings vor dem Großen Preis von Ungarn zeigt sich Audi vor allem in den Longruns äußerst vielversprechend und hofft auf das dritte Top-10-Ergebnis in Folge

Alexis Hoffmann
Veröffentlicht:
Wieder WM-Punkte für Audi? Vielversprechender Freitag in Ungarn

Audi könnte auch beim Grand Prix von Ungarn in die Punkte fahren

Foto: LAT Images

Am Freitag vor dem Großen Preis von Ungarn zeigt sich Audi in äußerst vielversprechender Form. Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto hatten auf dem Hungaroring zu keinem Zeitpunkt mit technischen Fehlern zu kämpfen und lagen in den Longruns an der Spitze des Mittelfeldes.

"Es war ein ziemlich unkomplizierter Freitag", so die Einschätzung des erfahreneren Audi-Piloten. In FT1 stand für Hülkenberg Position acht zu Buche, während er FT2 auf Position neun beenden konnte. Bortoleto gelang in den beiden Sessions jeweils P6 und P11.

Gerade das zweite Freie Training war aus der Sicht des letztjährigen Rookies eine Herausforderung. "FT2 war ein wenig schwieriger, gerade auf dem weichen Reifen", so Bortoleto.

Auch die windigen Bedingungen auf dem Hungaroring haben die Teams vor Probleme gestellt. So begründet Alpine-Renndirektor Dave Greenwood etwa den Abflug von Franco Colapinto in der letzten Kurve. Insgesamt zeigt man sich beim Team mit den vier Ringen äußerst zufrieden.

"Ich würde sagen, es war ein guter Tag", lautet das Fazit von Hülkenberg. Fraglich bleibt nun, ob dem 38-Jährigen in Ungarn ein problemfreies Wochenende gelingt. In Spa-Francorchamps hatten technische Probleme ihn eine bessere Platzierung in der Startaufstellung gekostet. Folglich gelang es auf der Ardennen-Achterbahn nur Teamkollege Bortoleto, wichtige WM-Zähler für das ehemalige Sauber-Team einzufahren.

Die mangelnde Leistung der Power-Unit dürfte auf dem "Monaco ohne Leitplanken" keine allzu große Rolle spielen. Dementsprechend denkt man bei Audi nicht nur an das dritte Top-10-Ergebnis in Folge, sondern auch an den siebten Platz in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft.

Nach dem Rennen in Spa liegt das Team mit zehn Punkten auf Position neun. Auf Platz acht fehlt nur ein einziger WM-Punkt, während Audi und das siebtplatzierte Team Haas nur elf Punkte trennen.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Longrun-Schock: Antonelli zerlegt Ferrari in Ungarn!
Mehr von
Alexis Hoffmann

Fernando Alonso: Neuer Aston Martin fühlt sich gut an!

Formel 1
Formel 1
Hungaroring
Fernando Alonso: Neuer Aston Martin fühlt sich gut an!

Franco Colapinto mit Frust am Freitag: Keine Fahrt in FT1, Crash in FT2

Formel 1
Formel 1
Hungaroring
Franco Colapinto mit Frust am Freitag: Keine Fahrt in FT1, Crash in FT2

George Russell "nicht gut genug"? Lando Norris erklärt Fahrstil-Probleme

Formel 1
Formel 1
Hungaroring
George Russell "nicht gut genug"? Lando Norris erklärt Fahrstil-Probleme
Mehr von
Nico Hülkenberg

Optimismus bei Audi: Dreimal WM-Punkte in Folge?

Formel 1
Formel 1
Hungaroring
Optimismus bei Audi: Dreimal WM-Punkte in Folge?

Audi-Fahrer für 2027: Hülkenberg und Bortoleto sind "perfekte Kombination"

Formel 1
Formel 1
Audi-Fahrer für 2027: Hülkenberg und Bortoleto sind "perfekte Kombination"

Trotz mangelnder Power in Spa: Wieder WM-Punkte für Audi

Formel 1
Formel 1
Spa
Trotz mangelnder Power in Spa: Wieder WM-Punkte für Audi
Mehr von
Audi

Audi punktet plötzlich: Ist der siebte Platz in der WM jetzt realistisch?

Formel 1
Formel 1
Audi punktet plötzlich: Ist der siebte Platz in der WM jetzt realistisch?

Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Formel 1
Formel 1
Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Audi-Fahrer Gabriel Bortoleto: In Belgien plötzlich auf Startplatz acht

Formel 1
Formel 1
Spa
Audi-Fahrer Gabriel Bortoleto: In Belgien plötzlich auf Startplatz acht

Aktuelle News

Wieder WM-Punkte für Audi? Vielversprechender Freitag in Ungarn

Formel 1
Hungaroring
Wieder WM-Punkte für Audi? Vielversprechender Freitag in Ungarn

Longrun-Schock: Antonelli zerlegt Ferrari in Ungarn!

Formel 1
Hungaroring
Longrun-Schock: Antonelli zerlegt Ferrari in Ungarn!

Mercedes betont trotz Problemen: Ferrari-Pace "nicht alarmierend"

Formel 1
Hungaroring
Mercedes betont trotz Problemen: Ferrari-Pace "nicht alarmierend"

Ungarn-Freitag: Ferrari vorne, großes Aston-Martin-Update

Formel 1
Ungarn-Freitag: Ferrari vorne, großes Aston-Martin-Update