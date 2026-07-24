Wieder WM-Punkte für Audi? Vielversprechender Freitag in Ungarn

Am Freitag vor dem Großen Preis von Ungarn zeigt sich Audi in äußerst vielversprechender Form. Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto hatten auf dem Hungaroring zu keinem Zeitpunkt mit technischen Fehlern zu kämpfen und lagen in den Longruns an der Spitze des Mittelfeldes.

"Es war ein ziemlich unkomplizierter Freitag", so die Einschätzung des erfahreneren Audi-Piloten. In FT1 stand für Hülkenberg Position acht zu Buche, während er FT2 auf Position neun beenden konnte. Bortoleto gelang in den beiden Sessions jeweils P6 und P11.

Gerade das zweite Freie Training war aus der Sicht des letztjährigen Rookies eine Herausforderung. "FT2 war ein wenig schwieriger, gerade auf dem weichen Reifen", so Bortoleto.

Auch die windigen Bedingungen auf dem Hungaroring haben die Teams vor Probleme gestellt. So begründet Alpine-Renndirektor Dave Greenwood etwa den Abflug von Franco Colapinto in der letzten Kurve. Insgesamt zeigt man sich beim Team mit den vier Ringen äußerst zufrieden.

"Ich würde sagen, es war ein guter Tag", lautet das Fazit von Hülkenberg. Fraglich bleibt nun, ob dem 38-Jährigen in Ungarn ein problemfreies Wochenende gelingt. In Spa-Francorchamps hatten technische Probleme ihn eine bessere Platzierung in der Startaufstellung gekostet. Folglich gelang es auf der Ardennen-Achterbahn nur Teamkollege Bortoleto, wichtige WM-Zähler für das ehemalige Sauber-Team einzufahren.

Die mangelnde Leistung der Power-Unit dürfte auf dem "Monaco ohne Leitplanken" keine allzu große Rolle spielen. Dementsprechend denkt man bei Audi nicht nur an das dritte Top-10-Ergebnis in Folge, sondern auch an den siebten Platz in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft.

Nach dem Rennen in Spa liegt das Team mit zehn Punkten auf Position neun. Auf Platz acht fehlt nur ein einziger WM-Punkt, während Audi und das siebtplatzierte Team Haas nur elf Punkte trennen.