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Glaubt man Alexander Albon, dann dürfte Williams im Jahr 2030 wieder um Weltmeisterschaften in der Formel 1 kämpfen können

Alexis Hoffmann
Veröffentlicht:
Williams 2030 Weltmeister? Albon glaubt an Vowles-Prognose

Alexander Albon ist weiterhin felsenfest von seinem Team überzeugt

Foto: LAT Images

Laut Alexander Albon und James Vowles darf Williams von einer Weltmeisterschaft 2030 träumen. "James ist Realist, also versucht er nicht, irgendwelche Luftschlösser zu bauen", erklärt der 30-Jährige vor dem Monaco-Wochenende.

Explizit handelt es sich um die Antwort auf eine Frage in der offiziellen Pressekonferenz. Schließlich hat Teamchef Vowles vor kurzem betont, dass Williams ab 2030 um Weltmeisterschaften kämpfen sollte. Auf die Frage, ob dies ein realistisches Ziel darstellt, antwortet Albon:

"Ich denke, 2030 ist [ein realistisches Ziel]. James ist Realist, also versucht er nicht, irgendwelche Luftschlösser zu bauen"

"Natürlich wären wir froh, wenn das etwas schneller gehen würde. Wir haben durchaus mitbekommen, dass wir dieses Jahr etwas weiter zurückliegen, als uns lieb wäre. Vielleicht hat uns das einen Schritt nach hinten geworfen, aber ich glaube ihm dennoch, wenn er das so ausspricht."

Die darauffolgende Frage von Sky-UK-Kommentator David Croft spielt auf die Karrieredauer von Albon an. Bislang hat Albon 95 Rennen für Williams absolviert und ist damit neuerdings gemeinsamer Spitzenreiter mit Nigel Mansell. Auf die Frage, ob Albon sich bis 2030 weitere 95 Grand-Prix-Wochenenden vorstellen könnte, lautet die Antwort des ehemaligen Red-Bull-Piloten:

"Ja, absolut. Für mich geht es um Fortschritt. Ich möchte im Team Fortschritte erkennen. Ich denke, dass wir das in den letzten vier Jahren gezeigt haben, denn jedes Jahr wurde es immer ein Stück besser und besser."

"Dieses Jahr erleben wir vielleicht einen Rückschritt in puncto Performance, aber ich sehe im Team Veränderungen und es sieht so aus, als würde es in die richtige Richtung gehen."

"Ich fühle mich so, als wäre ich von Beginn an Teil dieses Teams, sogar vor [der Verpflichtung von] James. Ich habe so viel Einsatz und Arbeit in [das Team] gesteckt, also würde ich das liebend gerne bis zum Ende durchziehen."

Einen Grand Prix konnte Albon bislang nicht gewinnen, und Podestplätze hat für Williams bislang nur Teamkollege Carlos Sainz eingefahren. In der Konstrukteurs-WM liegt das Team derzeit auf dem achten Platz.

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