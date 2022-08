Williams bestätigt Alexander Albon als Fahrer für die Formel-1-Saison 2023

Audio-Player laden

Während die Posse um die Zukunft von Oscar Piastri noch in vollem Gange ist, macht Williams auf dem Fahrermarkt der Formel 1 Nägel mit Köpfen. Der britische Rennstall hat den Vertrag mit Alexander Albon verlängert. Das gab das Team am 3. August bekannt.

Der 26-Jährige wird somit 2023 eine zweite Formel-1-Saison für Williams bestreiten. Und weitere werden folgen, denn Wiliams spricht von einem mehrjährigen Vertrag.

Die Formel-1-Fahrer 2023 1 / 25 Wer fährt wo in der Formel-1-Saison 2023? In unserer Fotostrecke geben wir einen aktuellen Überblick über bestätigte Fahrer und Teams! Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Mercedes 2 / 25 2022: Lewis Hamilton, George Russell Foto: Andrew Ferraro / Motorsport Images Mercedes 3 / 25 Bestätigt für 2023: Lewis Hamilton (Großbritannien) Foto: Andy Hone / Motorsport Images Mercedes 4 / 25 Bestätigt für 2023: George Russell (Großbritannien) Foto: Steve Etherington / Motorsport Images Red Bull 5 / 25 2022: Sergio Perez, Max Verstappen Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Red Bull 6 / 25 Bestätigt für 2023: Sergio Perez (Mexiko) Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Red Bull 7 / 25 Bestätigt für 2023: Max Verstappen (Niederlande) Foto: Carl Bingham / Motorsport Images Ferrari 8 / 25 2022: Charles Leclerc, Carlos Sainz Foto: Francois Tremblay Ferrari 9 / 25 Bestätigt für 2023: Charles Leclerc (Monaco) Foto: Andy Hone / Motorsport Images Ferrari 10 / 25 Bestätigt für 2023: Carlos Sainz (Spanien) Foto: Carl Bingham / Motorsport Images McLaren 11 / 25 2022: Lando Norris, Daniel Ricciardo McLaren 12 / 25 Bestätigt für 2023: Lando Norris (Großbritannien) Foto: Simon Galloway / Motorsport Images Alpine 13 / 25 2022: Fernando Alonso, Esteban Ocon Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Alpine 14 / 25 Bestätigt für 2023: Esteban Ocon (Frankreich) Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Alpine 15 / 25 Bestätigt für 2023: Oscar Piastri (Australien) - Anm.: Er selbst dementiert! AlphaTauri 16 / 25 2022: Pierre Gasly, Yuki Tsunoda Foto: Carl Bingham / Motorsport Images AlphaTauri 17 / 25 Bestätigt für 2023: Pierre Gasly (Frankreich) Foto: Carl Bingham / Motorsport Images Aston Martin 18 / 25 2022: Lance Stroll, Sebastian Vettel Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Aston Martin 19 / 25 Bestätigt für 2023: Fernando Alonso (Spanien) Foto: Carl Bingham / Motorsport Images Aston Martin 20 / 25 Bestätigt für 2023: Lance Stroll (Kanada) Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Williams 21 / 25 2022: Alexander Albon, Nicholas Latifi Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Alfa Romeo 22 / 25 2022: Valtteri Bottas, Guanyu Zhou Foto: Carl Bingham / Motorsport Images Alfa Romeo 23 / 25 Bestätigt für 2023: Valtteri Bottas (Finnland) Foto: Carl Bingham / Motorsport Images Haas 24 / 25 2022: Kevin Magnussen, Valtteri Bottas Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Haas 25 / 25 Bestätigt für 2023: Kevin Magnussen (Dänemark) Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

"Es ist wirklich aufregend, 2023 bei Williams zu bleiben, und ich freue mich darauf, zu sehen, was wir als Team in der verbleibenden Saison und im nächsten Jahr erreichen können. Das Team arbeitet hart daran, sich weiterzuentwickeln, und ich bin sehr motiviert, diese Reise fortzusetzen und unsere Erkenntnisse gemeinsam weiterzuentwickeln", wird Albon in der Mitteilung von Williams zitiert.

Piastri-Tweet wird zum Running Gag

Deutlich humorvoller bestätigte Albon die Vertragsverlängerung bei Twitter. In einem Tweet, der dem von Oscar Piastri vom Dienstag ähnelt, schriebt er: "Ich habe gehört, dass Williams Racing heute Nachmittag mit meinem Einverständnis eine Pressemitteilung herausgegeben hat, dass ich nächstes Jahr für sie fahren werde. Das ist richtig und ich habe einen Vertrag mit Williams für 2023 unterzeichnet. Ich werde nächstes Jahr für Williams fahren."

Teamchef Jost Capitio bezeichnet Albon in der Mitteilung als "großartigen Fahrer und ein geschätztes Mitglied von Williams." Weiter sagt der Deutsche: "Alex bringt eine großartige Mischung aus Fähigkeiten und aufschlussreichen Erkenntnissen mit, die dem Team in der Zukunft zu größerem Erfolg verhelfen werden. Er ist ein harter Wettbewerber, hat sich als beliebtes und loyales Teammitglied erwiesen, und wir freuen uns, dass er eine stabile Basis für unsere weitere Entwicklung in dieser neuen Ära der Formel-1-Autos bilden wird."

Wer in der nächsten Saison Teamkollege von Albon bei Williams wird, ist noch nicht bekannt. Der Vertrag mit seinem aktuellen Teamkollegen Nicholas Latifi läuft Ende 2022 aus. Aufgrund schwacher Leistungen ist ein Verbleib des Kanadiers bei Williams fraglich.

Zweites Williams-Cockpit ist noch unbesetzt

Der frühere Red-Bull-Pilot Albon war nach einer einjährigen Auszeit 2022 bei Williams als Stammfahrer in die Formel 1 zurückgekehrt und überzeugte dort bisher. Das Teamduell mit Latifi hat Albon klar im Griff.

Die heutige Bekanntgabe durch Williams könnte eine Reaktion auf die Turbulenzen rund um Alpine und Piastri sein. Der amtierende Formel-2-Champion galt lange als heißer Kandidat für ein Williams-Cockpit in der Saison 2023.

Dass der Australier nun aber McLaren den Vorzug zu geben scheint, sorgte beim Team aus Grove offenbar für Verstimmung. Mit der Vertragsverlängerung von Albon nimmt man den britisch-thailändischen Piloten zudem vom derzeit dynamischen Fahrermarkt und vermeidet eine Abwerbung durch ein anderes Team.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.