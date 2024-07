Williams bestätigt: Ocon ist aus der Verlosung fürs Sargeant-Cockpit

Einen Platz für 2025 hat Williams-Teamchef James Vowles an der Seite von Alex Albon noch zu besetzen - Esteban Ocon wird diesen aber definitiv nicht bekommen: Das bestätigt der Brite am Rande des Großen Preises von Ungarn gegenüber Autosport, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com.

"Er war auf jeden Fall eine Überlegung, ich kenne ihn natürlich schon seit vielen Jahren, noch von Mercedes", sagt Vowles, der sich damals gemeinsam mit Teamchef Toto Wolff und dem Direktor des Nachwuchsprogramms, Gewn Lagrue, auch um den ehemaligen Mercedes-Junior Ocon kümmerte.

Von daher weiß Vowles aus erster Hand: "Er ist unglaublich schnell. Einen Fernando Alonso schlägst du nicht im Quali-Duell, wenn du nicht großartig bist. Wenn man ihn in das richtige Umfeld setzt, dann kann er sehr stark sein." Doch bei Williams ergibt sich dieses Umfeld in nährerer Zukunft nicht: "Deshalb war er in der Verlosung, aber ich denke, da wo er im Moment steht, werden sich unsere Wege nicht kreuzen."

Vowles erklärt: "Das ist schade, denn es gibt einige Bereiche, von denen ich glaube, dass das funktionieren würde. Aber eben auch andere, wo ich das dem Zeitrahmen, den wir haben, nicht glaube. Aber was ich sagen kann: Ich bin zuversichtlich, dass er eine sehr erfolgreiche Zukunft in der Formel 1 haben wird."

Langer Ocon: Körpergröße ein Faktor

Dass die Gespräche zwischen Vowles und Ocon durchaus ernsterer Natur waren, das enthüllt der Teamchef indes mit folgendem Umstand: "Esteban kam rein für, keine richtige Sitzanpassung, aber weil ich ihn für 2025 und 2026 evaluieren wollte. Das musste ich machen, um einfach mal sicherzugehen, dass er überhaupt ins Auto passen würde."

Denn Ocon gehört mit seinen 1,86 Metern Körpergröße zu den größten Fahrern im Feld, wenngleich Albon ebenfalls auf diese Länge kommt: "Er ist, wie Alex, ein großer Kerl, aber seine Dimensionen sind in manchen Bereichen ein bisschen schwierig", spielt Vowles auf Ocons extrem lange Beine an.

James Vowles sucht noch einen Fahrer für den zweiten Williams in 2025 Foto: Motorsport Images

Zuletzt waren entsprechende Gerüchte aufgekommen, das Traditionsteam aus Grove könnte den glücklosen US-Amerikaner Logan Sargeant schon nach der Sommerpause ersetzen, unter anderem durch Ocon, dessen Vertrag bei Alpine nicht verlängert wurde. Diesen Spekulationen schiebt Vowles nun einen Riegel vor.

Für 2025 rückt damit Valtteri Bottas in die vermeintliche Poleposition für ein Cockpit bei seinem Ex-Team, wenngleich auch Carlos Sainz weiter zu den Optionen zählt. Ocon wird nach dem in Ungarn kommunizierten Aus von Kevin Magnussen bei Haas hingegen als heißer Kandidat auf die Nachfolge des Dänen beim US-Rennstall gehandelt.