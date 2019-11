Williams bestätigt: Roy Nissany fährt Abu-Dhabi-Test

Williams wird beim zweitägigen Reifentest in Abu Dhabi drei Fahrer einsetzen. Neben George Russell und Nicholas Latifi, den Stammpiloten für 2020, wird auch der ehemalige Formel-2-Pilot Roy Nissany zum Einsatz kommen. Die überraschende Personalie wurde am Samstag bestätigt.

Nissany wird den FW42 am Dienstagnachmittag von Russell übernehmen und Mittwochvormittag vor Latifi noch einen weiteren Halbtag fahren. Der 25-Jährige kann kaum Erfahrung vorweisen und fuhr zuletzt 2014 nur einmal einen Tag lang einen Test mit einem zwei Jahre alten Sauber C31.

"Das ist eine großartige Erfahrung für mich, um meinen Erfahrungsschatz in einem aktuellen Formel-1-Auto zu erweitern. Ich hoffe, ich kann das Team beeindrucken", so der Israeli. Der Name Nissany ist nicht ganz unbekannt in der Königsklasse, bereits Vater Chanoch war Testpilot.

Er fuhr 2004 und 2005 für Minardi und nahm am Freien Training in Ungarn teil - allerdings ohne positiv von sich zu überzeugen. Nach acht Runden landete er mit einem Rückstand von 12,908 Sekunden auf dem letzten Rang. Es blieb sein einziger Einsatz in einem offiziellen Training.

Sein Sohn Roy wurde 2016 Vierter in der Renault-3.5-Serie und Fünter 2017. Danach stieg er 2018 mit Campos in die Formel 2 auf. Allerdings war er ebenso mäßig erfolgreich: Nach einem Punkteergebnis in Belgien beendete er die Saison vorzeitig.

