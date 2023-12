Williams: Fry ist wichtiger Baustein in der Neuausrichtung des Teams

Williams-Teamchef James Vowles glaubt, dass die Ankunft von Pat Fry als Technikdirektor dem Team dabei helfen wird, im Jahr 2024 "die Richtung komplett zu ändern" - auch wenn Fry eigentlich zu spät eingestiegen ist, um einen drastischen Einfluss auf Auto für die nächste Saison zu haben.

Der britische Ingenieur trat seine Stelle bei Williams am 1. November an, nachdem er Anfang des Jahres eine ähnliche Position bei Alpine aufgegeben hatte. Dort war er eine Schlüsselfigur bei der Überarbeitung des Teams nach Jahren der Unterinvestition.

Bei Williams hat Fry, der auch schon für Benetton, Ferrari und McLaren arbeitete, die Aufgabe zu ermitteln, was jede technische Abteilung in Grove für einen langfristigen Erfolg benötigt. Trotzdem glaubt Vowles, dass sich der Neuzugang schon bald als wertvoll erweisen wird - vor allem bei der Neuausrichtung des Teams.

"Ich bin dieses Jahr an einem Punkt eingestiegen, an dem wir noch Einfluss auf das Auto nehmen konnten. Aber nächstes Jahr geht es wirklich darum, sich Gedanken darüber zu machen, wie wir die Richtung komplett ändern können", sagt Vowles, der selbst erst seit Anfang 2023 als Teamchef bei Williams tätig ist.

"Ich freue mich wirklich sehr darauf, wie sich das in vier oder fünf Monaten entwickeln wird. Außerdem habe ich jetzt Pat an meiner Seite. Er weiß, wie man das macht. Er wird sehr verehrt, man kann jeden fragen. Man hat in Pat einen guten Mann."

"Wir werden das Chassis zwar nicht mehr ändern, aber mit der Richtung, in die wir uns bewegen, gibt es immer noch Dinge, die wir tunen können, bevor wir nach Bahrain kommen." Dort finden vom 23. bis 25. Februar die offiziellen und einzigen Testfahrten vor Beginn der neuen Formel-1-Saison statt.

Auch Alex Albon, der 27 der 28 WM-Punkte von Williams in diesem Jahr erzielt hat, sagt, er freue sich, jemanden mit Frys Erfahrung und Fachwissen an Bord zu haben.

"Er ist gerade erst zum Team gestoßen, aber ich denke, dass er sich sehr schnell einarbeitet", so Albon. "Ich denke, dass er auch die Bereiche versteht, in denen wir uns verbessern müssen, und dass er dem Team als Ratgeber und Mentor zur Seite stehen wird, deshalb freue ich mich sehr, ihn bei uns zu haben."

Williams belegte 2023 den siebten Platz in der Konstrukteurswertung, nachdem das Team die Entwicklung seines Autos frühzeitig eingestellt hatte, eine späte Gefährdung durch ein wiedererstarktes AlphaTauri-Team aber abwehren konnte. Albon hofft, dass sich dieser Ansatz im Jahr 2024 auszahlen wird.

"Wir haben dieses Jahr viel geopfert, um uns auf das nächstjährige Auto zu konzentrieren", sagt er. "Das kann eigentlich nur etwas Gutes sein. Wir haben das Nötigste getan, um P7 zu erreichen, und jetzt richten wir unseren Blick auf das nächste Jahr."

Die Voraussetzungen für gute Fortschritte sieht der Williams-Pilot gegeben. "Natürlich wird es hilfreich sein, Pat an Bord zu haben, und für James wird es das erste richtige Jahr sein, in dem er bei der Entwicklung des Autos eine echte Führungsrolle hat, also werden wir sehen, was passiert", fasst Albon zusammen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.