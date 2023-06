Williams: Für Punktechance in Montreal Überstunden in der Fabrik geschoben

Das Williams-Formel-1-Team hat beim Großen Preis von Kanada "alles gegeben", nachdem man die Chance auf Punkte erkannt hatte - und die Belohnung war der siebte Platz von Alex Albon. Teamchef James Vowles entschied sich für ein schnelles Update-Paket, das ursprünglich nicht für Montreal vorgesehen war, und das Werk schaffte es, genügend neue Teile für Albons Auto zu produzieren.

Darüber hinaus erhielt Albon eine brandneue Mercedes-Antriebseinheit, um sich einen zusätzlichen Vorteil für das Wochenende zu verschaffen. Dank einer brillanten Strategie war Albon in Q2 auf abtrocknender Strecke auf Slicks der Schnellste, und nachdem er als Neunter gestartet war, fuhr er mit einer Einstoppstrategie auf den siebten Platz vor und nutzte sein ganzes Renn-Know-how, um die Rivalen hinter sich zu halten.

"Ich kann dem Team nicht genug danken", sagt Albon, als er zu seinem Rennen befragt wurde. "Ich war in den letzten zwei Wochen sehr viel in der Fabrik, sowohl was die Arbeit im Simulator als auch mit James angeht. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr wir nach Barcelona im Rückstand waren, wir waren am Rande des Abgrunds, und wir beschlossen, das Upgrade für Kanada zu beschleunigen."

"James und ich haben uns mit den Leuten im Werk getroffen und mit ihnen besprochen, wie wir versuchen können, das Update für Kanada fertig zu bekommen, denn das würde unsere einzige Chance [auf Punkte] sein, bis das Rennen in Monza stattfindet. Die Jungs haben mit Hochdruck daran gearbeitet, und es war großartig, dass wir es am Auto anbringen konnten."

"Wir haben auch an diesem Wochenende eine neue PU eingesetzt, wir haben alles in dieses Wochenende gesteckt, wir hatten in gewisser Hinsicht ein bisschen Druck, an diesem Wochenende zu liefern. Und das haben wir geschafft, also bin ich sehr zufrieden."

Vowles: Wussten, dass Montreal eine der besten Chancen wird

Vowles bestätigt, dass das Team Montreal als Chance auf Punkte ins Auge gefasst hatte und deshalb in seinen Vorbereitungen nichts unversucht ließ: "Ich habe ein paar der Rennen in diesem Jahr hervorgehoben, das war eines davon, bei dem man alles geben muss", sagt er. "Und man muss es sauber ausführen und nicht unbedingt würfeln. Ich weiß, wie es in Q2 aussah, als wir dennoch gewürfelt haben, aber ich denke, das war einfach eine gute Leistung."

Vowles bestätigt, dass das Team aufgrund eines allgemeinen Mangels an Karosserieteilen bereits am Limit war, und betont, dass das Werk besonders hart arbeiten musste, um das Update-Paket für Albons Auto fertigzustellen.

Vowles lobt Team: Überstunden für neues Update

"Es ist eine wochenlange Arbeit, die beinahe nicht zustande gekommen wäre", sagt er. "Sie haben als Organisation, als Team, an einem Strang gezogen, um das zu liefern, was wir hier haben. Und ich bin mir sicher, dass wir ohne das Update nicht über die Punkte jubeln würden."

"Wir waren besonders knapp dran, weil es in Barcelona, und nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen, eine starke Fluktuation gab", so Vowles. "Und jetzt wurde es schwierig, können wir das wirklich durch die Organisation bringen? Oder werden wir auf die Nase fallen?"

"Und wenn man sich auf das Update einlässt, gibt es kein Zurück mehr, man darf nicht versagen, man muss liefern. Und wir haben die Entscheidung getroffen. Ich bin sehr zufrieden mit der Entscheidung, die ich getroffen habe, aber ich habe auch sichergestellt, dass ich Zeit mit dem Team verbracht habe, das ich gebeten habe, die Wochenenden und Abende zu opfern, damit wir uns der Sache widmen können."

"Sie haben alles Nötige getan, um diese Teile hierher auf die Strecke zu bringen. Das ist es, was ich damit meinte, dass Teamarbeit den Unterschied macht. Aber das ist auch moderner Formel-1-Rennsport."

Auf die Frage, ob die neuen Teile auf den kommenden Strecken nützlicher sein werden, fügt Vowles hinzu: "Sie werden nützlicher sein. Es geht um den Abtrieb, also helfen sie dir überall. Unser Auto passt besser zu Montreal, es ist freundlicher zu unserem Auto. Ich denke, dass Österreich auch nicht so schlecht sein wird, Silverstone wird vielleicht ein bisschen schwieriger und Budapest wird sehr hart sein."

