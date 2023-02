Williams FW45: Seitenkästen die optisch größte Veränderung

Audio-Player laden

Wie bereits Haas und Red Bull hat auch das Williams-Team nur die neue Lackierung für die Formel-1-Saison 2023 vorgestellt, und das echte Chassis noch nicht der Öffentlichkeit präsentiert. Dies wird sich am 13. Februar mit einem Shakedown in Silverstone aber ändern.

Als Dave Robson, Leiter der Fahrzeugperformance bei Williams, am Rande der Teampräsentation auf die größten Änderungen im Vergleich zum Vorjahr angesprochen wird, sagt der Brite: "Philosophisch gesehen ist es eine Evolution."

"Es ist sichtbar, aber natürlich dominieren die Regeländerungen rund um den Unterboden einen Teil davon, und dann denke ich, dass die andere Sache, die am offensichtlichsten ist, ein kleines Update des Seitenkasten-Pakets ist, das eine Weiterentwicklung dessen ist, was wir für das Silverstone-Upgrade-Paket [im Jahr 2022] gemacht haben."

"Damals waren wir durch das Kühler-Layout ein wenig eingeschränkt und wollten das nicht komplett ändern", erklärt er. "Wir hatten also die Möglichkeit, daran zu arbeiten und die Dinge ein wenig anders zu gestalten. Aber das sind wahrscheinlich die wichtigsten sichtbaren Dinge. Aber philosophisch gesehen ist es eine Entwicklung."

Alexander Albon hat bereits betont, dass es auch 2023 schwierig für Williams werden könnte, große Schritte nach vorne zu machen, da man einige Schwächen des letztjährigen FW44 beseitigen muss.

Der Williams aus dem Jahr 2022 war dafür bekannt, mit einem hohen Topspeed auf den Hochgeschwindigkeitsstrecken wie Spa und Monza zu glänzen, dafür fehlte auf der anderen Seite jedoch einiges an Abtrieb, was die Fahrer auf engen Kursen zu spüren bekamen.

Williams: Haben viel an Aerodynamik gearbeitet

"Die Kurven mit geringer Geschwindigkeit und hohem Abtrieb waren für uns bei der Spezifikation des Autos sehr wichtig", sagt Robson über den neuen FW45 für 2023. "Ich denke, es geht dabei vor allem um die Eigenschaften des Autos und darum, wie die Fahrer den Abtrieb nutzen können, den es hat. Daran haben wir sehr viel gearbeitet und wir haben uns einige Ziele gesetzt."

"Es ist schwierig, für so etwas eine Rundenzeit festzulegen, und deshalb kann es schwierig sein, dies mit dem Abtrieb und dem Luftwiderstand zu vergleichen. Aber wir glauben, dass wir uns gute Ziele gesetzt haben", vermutet Robson.

"Wir glauben, dass wir einige gute Fortschritte gesehen haben, wenn wir die Aerokartendaten aus dem Windkanal nehmen und sie im Simulator mit den Fahrern durchspielen. Aber wir müssen abwarten. Wir müssen auf jeden Fall einige Verbesserungen vornehmen, und ich denke, dass wir genau das getan haben."

Robson: Handicap-System ist ein Vorteil

In der Theorie hat Williams auch reichlich Zeit, sich mit der Aerodynamik zu beschäftigen. Da man in der vergangenen Saison Letzter geworden ist, darf man im Vergleich zur Konkurrenz aktuell die meiste Zeit im Windkanal verbringen. Seit 2021 gibt es ein Handicap-System, bei dem die kleineren Teams durch mehr Aeroentwicklungszeit näher an die Topteams herangebracht werden sollen.

Diese Skala setzt sich aus der Konstrukteurswertung zusammen, wobei der Weltmeister die geringste und der Zehntplatzierte die meiste Zeit für aerodynamische Tests nutzen darf. Kontrolliert wird das System von der FIA.

Auf die Frage, ob es für das Team nützlich sei, so viel testen zu können, bestätigt Robson: "Es ist als Teil des allgemeinen Handicap-Systems nützlich. Hoffentlich haben wir das voll ausgeschöpft, aber es ist klar, dass man extrem effizient sein muss und sich nicht nur auf mehr Zeit und mehr Ressourcen verlassen darf."

"Wir werden also sehen, was die anderen so gemacht haben. Offensichtlich hat die Änderung der Verordnung alle zurückgeworfen. Uns hat sie auf jeden Fall zurückgeworfen, aber hoffentlich haben wir die Möglichkeit, all das und noch mehr zurückzubekommen. Aber das wird nur die Zeit zeigen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.