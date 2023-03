Williams hat einen neuen Operativen Leiter für die Formel 1 gefunden

Audio-Player laden

Frederic Brousseau ist neuer Operativer Leiter des Formel-1-Teams Williams. Zuvor war er 26 Jahre lang als Vizepräsident eines Luftfahrtunternehmens tätig und leitete die Geschäfte auf internationaler Ebene. Nun wird sich Brousseau um das Tagesgeschäft bei Williams kümmern und frischen Wind in das Team bringen, das nach fünf Jahren im Hintertreffen der Konstrukteurswertung wieder ins Mittelfeld zurückkehren will.

In der Saison 2022 bildete Williams wie schon in den Jahren 2020, 2019 und 2018 das Schlusslicht in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft der Formel 1. Mit nur acht Punkten lag der Rennstall 2022 abgeschlagen auf dem zehnten Platz - 27 Punkte fehlten auf den neuntplatzierten AlphaTauri. Das neue Personal soll für den nötigen Umbruch sorgen, damit Williams in Zukunft wieder besser aufgestellt ist.

Auch an der Spitze hat Williams für Veränderungen gesorgt: Teamchef und Geschäftsführer Jost Capito hat Williams nach zwei Jahren verlassen und wurde durch James Vowles ersetzt. Auch Technikchef und Ex-Volkswagen-Strippenzieher Francois-Xavier Demaison musste gehen, womit das Team ohne Technischen Direktor dasteht. Designchef Dave Worner hat diese Rolle interimistisch übernommen.

Mit Aerodynamikchef David Wheater, der seit 2014 bei Williams war und zum Ende der Saison 2022 das Team verließ, musste Williams einen weiteren hochkarätigen Verlust hinnehmen. Vowles Priorität ist es, einen neuen Technischen Direktor zu finden. Der ehemaliger Chefstratege von Mercedes in der Formel 1 und weiteren Motorsport-Stationen ist sicher gut vernetzt, doch eine Wahl hat er noch nicht getroffen.

Zurück zu Brousseau, der im April 2023 sein neues Amt als Operativer Leiter antreten wird. Er begann seine Karriere bei einem Hersteller von Flugzeugtriebwerken ganz unten in der Nahrungskette und hat sich bis an die Spitze des Managements hochgearbeitet. Williams-Vorstandsvorsitzender Matthew Savage sagt: "Wir freuen uns, mit Frederic eine dynamische und erfahrene Führungskraft an Bord zu haben. Er kann uns bei der Umstrukturierung von Williams helfen."

"Er begann seine Karriere im Verkaufsraum und war zuletzt für das weltweite Geschäft des Luftfahrtunternehmens verantwortlich. Dabei hat er zahlreiche Produktionsstätten mit mehr als 10.000 Mitarbeitern weltweit geleitet", so Savage weiter. "Ich bin sicher, dass er bei Williams einen wichtigen Beitrag leisten kann."

Brousseau freut sich auf seine neue Aufgabe: "Es gibt kein besseres Gefühl, als am Anfang eines neuen Abenteuers zu stehen und daran zu arbeiten, seine Träume zu verwirklichen. Es war ein aufregender Saisonstart und ich freue mich, zu einem Formel-1-Team mit so viel Geschichte zu stoßen. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen und gemeinsam mit dem Williams-Team die Zukunft des Unternehmens zu gestalten."

Mit Bildmaterial von Williams Racing.