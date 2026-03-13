Williams in SQ1 raus: Alex Albon warnt vor noch mehr Problemen

Williams erlebt einen Horrorstart in die Formel-1-Saison 2026. Alex Albon und Carlos Sainz schieden beim Sprint-Qualifying in Shanghai beide in SQ1 aus. Sie gehen vom 18. und 17. Startplatz ins Sprintrennen. Aber der Wurm ist schon länger drin.

Ex-Formel-1-Pilot und F1-TV-Experte Jolyon Palmer findet klare Worte. "Ihnen fehlt der Abtrieb. Das Gewicht ist ein Problem. In den Abläufen gibt es einige Ungenauigkeiten. Und dann hatte Carlos auch noch Zuverlässigkeitsprobleme. Für mich sind sie wohl die größte Enttäuschung", sagte er vor dem China-Wochenende.

Palmer relativierte zwar, dass Aston Martin mit den Problemen rund um das neue Honda-Triebwerk "auf sehr lange Zeit die größte Enttäuschung" darstelle. Doch Williams, das so viele Hoffnungen in den Regulationswechsel gesetzt hatte, stehe ebenfalls blank da.

Verpasste Testfahrten als Rucksack

Der Rückstand begann bereits vor Saisonbeginn. Der FW48 verpasste den Privattest in Barcelona wegen Produktionsverzögerungen. Williams startete dadurch die Vorsaisontests in Bahrain von Anfang an im Rückstand auf die Konkurrenz. Dabei hatte das Team große Hoffnungen auf die Saison 2026 gesetzt.

Beim Saisonauftakt in Australien kam Albon als Zwölfter ins Ziel, Sainz als 15. Teamchef James Vowles hatte 2025 stets betont, man investiere alle Ressourcen in die neuen Regeln 2026. Die Realität liegt bisher weit hinter diesen Erwartungen.

Alexander Albon sieht noch mehr Probleme auf sich zukommen Foto: Formula 1

Alex Albon gab auf der Donnerstags-Pressekonferenz zu, dass es nicht einfacher werden dürfte. "Der Rückstand zur Spitze des Mittelfelds ist recht groß. Wir wissen, wo die Probleme liegen, aber es wird Zeit brauchen, vielleicht etwas mehr als uns lieb ist."

China-Piste verschärft die Probleme noch

Albon warnte explizit vor dem frontlastigen Layout in Shanghai. Der Kurs bestraft Autos mit Untersteuern besonders hart. "Das liegt uns normalerweise nicht. Ich denke, wir werden genau das dieses Wochenende haben", sagte der Thailänder.

Carlos Sainz sieht den Rückstand ähnlich. "Auf einer Strecke wie dieser bist du sehr abhängig von Abtrieb und Gewicht, und genau in diesen zwei Bereichen haben wir Nachholbedarf." Der Spanier verwies zudem auf seine fehlenden Fahrkilometer nach mehreren ausgefallenen Sessions.

In Australien hatte Sainz bereits mit Zuverlässigkeitsproblemen zu kämpfen, in Shanghai fiel ihm erneut das erste Freie Training aus. "Man kann sich vorstellen, dass ich gegenüber dem Rest des Feldes mehrere Sessions im Rückstand bin", sagte Sainz.

Teamchef James Vowles ordnete das SQ1-Aus nüchtern ein. "Ein schwieriger Tag, der nach Melbourne keine Überraschung ist, aber nicht weniger schmerzt." Das Team wolle nun analysieren, wie es das Beste aus dem restlichen Wochenende herausholen könne, bevor neue Performance ans Auto komme.