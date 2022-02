Williams: Jenson Button ist kein Berater, sondern nur Botschafter

Audio-Player laden

Williams und Jenson Button arbeiten in Zukunft in der Formel 1 weiterhin zusammen. Der Brite konnte aufgrund der COVID-19-Restriktionen nicht so vom Traditionsrennstall eingesetzt werden, wie es eigentlich geplant war. Teamchef Jost Capito stellt dabei aber klar, dass Button eine Botschafterolle inne habe und nicht in die Entwicklung des Fahrzeugs involviert sei.

"Im vergangenen Jahr waren wir wegen COVID-19 limitiert", sagt der Williams-Teamchef. "Er konnte nicht zum Team kommen und wenn er bei den Rennen war, musste er in der Sky-Blase weiter - er konnte also nicht kommen. Wir wollen, dass er mehr in die Marketingaktivitäten involviert wird und es gibt einige Aktivitäten, die wir planen."

Die Planungen hängen auch in der Saison 2022 weiterhin vom Pandemiegeschehen ab und wie die Teams mit externen Personen im Fahrerlager umgehen dürfen. "Wir haben da eine Menge mit ihm geplant", verrät Capito. "Das ist aber alles für das Marketing und nicht auf Seiten der Entwicklung." Damit stellt der Teamchef noch einmal heraus, welche Rolle Button bei Williams bekleidet: Botschafter und nicht Berater!

Williams hat sein Auto für die Saison 2022 vorgestellt Foto: Williams

Des Weiteren hat Button ein eigenes Rallye-Team für die Extreme-E-Meisterschaft gegründet. Beim Saisonauftakt in Saudi-Arabien 2021 saß der Brite noch selbst am Steuer des Elektro-SUV, doch danach hat er sich auf seine Position als Teamchef konzentriert und das Auto an den Rallycross-Profi Kevin Hansen übergeben, der auch im Jahr 2022 für das Team fährt und sich das Fahrzeug mit Extreme-E-Meisterin Molly Taylor teilt.

