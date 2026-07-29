Williams-Krise: Ralf Schumacher zählt Teamchef James Vowles an

Durch die anhaltende Williams-Krise gerät Teamchef James Vowles immer mehr unter Druck. Zumindest glaubt Experte Ralf Schumacher, dass der Brite seinen Job verlieren könnte, wenn der Traditionsrennstall 2026 nicht mehr die Kurve bekommen sollte.

"Da wird's eng", sagt Schumacher im Podcast Backstage Boxengasse von Sky über die aktuelle Lage bei Williams und erklärt: "Da merkt man, die Stimmung im Team kippt". Alexander Albon sei "total down" und auch Carlos Sainz "nicht mehr positiv" eingestellt.

Beim letzten Rennen vor der Sommerpause in Ungarn waren beide Williams-Piloten im Qualifying in Q1 ausgeschieden. Im Rennen am Sonntag belegte man mit zwei Runden Rückstand die Plätze 17 und 18 unter 19 Fahrern, die die Zielflagge sahen.

Für Williams war es bereits das fünfte Rennen in Folge ohne Punkte. "Wir mögen James Vowles sehr, sehr gerne", betont Schumacher und erklärt: "Ich würde ihm auch wünschen, dass er das hinkriegt. Ich befürchte allerdings, dass er nicht mehr die Zeit haben wird."

Kurzer Turnaround nicht von Dauer

"Da müsste jetzt wirklich in Kürze was kommen. Aber ich glaube, dass die Geduld der Investoren jetzt zu Ende geht", so der Experte, der bei Williams eher Rück- als Fortschritte sieht. Er erinnert daran, dass das Team 2026 "extrem schlecht angefangen" hatte.

Williams verpasste den Shakedown in Barcelona im Winter und ging unter anderem mit einem stark übergewichtigen Auto in die neue Formel-1-Saison. Trotzdem schaffte man es in Miami, Kanada und Monaco zwischenzeitlich in drei Rennen in Folge in die Punkte.

Der Turnaround war allerdings nicht von Dauer, denn die Zähler im Fürstentum Anfang Juni waren zugleich die bis heute letzten. Das ist inzwischen fast zwei Monate her. Seitdem erkennt Schumacher bei seinem Ex-Team keine Fortschritte mehr.

Bei Williams hat man in den vergangenen Wochen immer wieder darauf verwiesen, dass man bis zum Rennen in Baku "fast ein komplett neues Auto" bringen werde. Doch Schumacher fehlt offenbar der Glaube daran, dass man damit die große Wende schaffen wird.

Baku-Updates als letzte Chance?

"Ich sehe da jetzt im Moment mal keine Lösung. Ich wüsste auch nicht, wie James Vowles das jetzt hinbekommt", so der Experte. Tatsächlich scheinen auch intern Zweifel daran zu bestehen, dass mit der "B-Version" des FW48 ein großer Sprung nach vorne gelingen wird.

Zuletzt in Silverstone brachte Williams bereits einen neuen Frontflügel, der dort allerdings nicht wie erhofft funktionierte. Und Alexander Albon erklärte nach dem Rennen in Ungarn, dass das Williams-Paket für Baku nicht so umfangreich wie das jüngste Update von Aston Martin ausfallen werde.

Dem Team um Fernando Alonso gelang durch das Budapest-Upgrade ein großer Sprung nach vorne. Der Spanier qualifizierte sich am Samstag für Q2 und beendete auch das Rennen am Sonntag vor den beiden Williams-Piloten. Einen so großen Fortschritt werde es bei Williams nicht geben, fürchtet Albon.

Vowles selbst hatte zuletzt noch betont, dass er es "für realistisch" halte, den Rückstand auf die schnellsten Teams im Mittelfeld im Laufe des Jahres noch aufzuholen. Zumindest Ralf Schumacher, der zwischen 1999 und 2004 in der Formel 1 für Williams gefahren ist, fehlt daran aktuell aber der Glaube.