Williams: Motorendeal mit Mercedes ab 2026 nicht in Stein gemeißelt

Audio-Player laden

James Vowles, der Teamchef des Williams-Formel-1-Teams, sagt, dass sich das Team aus Grove alle Optionen offen hält, bevor man sich für eine Powerunit für 2026 entscheidet. Williams verwendet derzeit Mercedes-Aggregate, hat aber die Möglichkeit, zu einem anderen Partner zu wechseln, wenn das neue Reglement in Kraft tritt, da der Vertrag mit Mercedes Ende 2025 ausläuft.

Theoretisch könnte Mercedes gezwungen sein, sich von einem seiner drei Kunden zu trennen, denn nach dem Motorenreglement für 2026 darf ein Hersteller nur drei Teams beliefern, darunter sein eigenes Werksteam, "es sei denn, die FIA hat etwas anderes vereinbart".

Ferrari wird Sauber 2026 an Audi verlieren, sodass ein zusätzliches Angebot aus Maranello zur Verfügung stehen wird. Renault ist bekanntlich auf der Suche nach Kunden und soll Partner des Andretti-Teams werden, sollten die Amerikaner in die Formel 1 gelassen werden, aber auch dann könnte Viry ein drittes Team beliefern.

Ist Honda eine Option für Williams?

Die interessanteste Option bleibt Honda. Das japanische Unternehmen hat sein Interesse an einer Teilnahme im Jahr 2026 bekundet, aber da Red Bull für seine beiden Teams eigene, von Ford unterstützte Motoren entwickelt, muss sich Honda nun nach einem neuen Partner umsehen.

McLaren und Williams sind offensichtliche Kandidaten, obwohl es angesichts der erbitterten Trennung des Teams aus Woking von Honda Ende 2017 eindeutig politische Probleme gibt, die bei einer Wiedervereinigung mit dem erstgenannten Team gelöst werden müssen.

Williams wird unterdessen Anzeichen für eine mögliche langfristige Verbesserung der Form zeigen müssen, um Honda anzulocken. "Wir sind im Moment noch dabei, sicherzustellen, dass wir alle Optionen verstehen, die dem Team zur Verfügung stehen", sagt Vowles.

Vowles erklärt: Wann die Entscheidung fallen wird

"Die Regeln enthalten einige Zeilen, die besagen, dass dies theoretisch ab 2025 die Anzahl der Teams ist, die ein Powerunit-Hersteller beliefern kann. Dieselben Regeln hätten übrigens [Mercedes] in diesem Jahr auf weniger PU-Lieferungen beschränken sollen, als sie derzeit haben."

Vowles spielt zudem die Bedeutung seiner Mercedes-Verbindungen herunter: "Wie Sie sich vorstellen können, wäre es dumm, einfach das zu tun, wo ich mich wohl fühle und was ich kenne", so der ehemalige Chefstratege der Silberpfeile.

"Wenn man sein Haus streichen lassen will, holt man sich drei Angebote ein, und ich würde Ihnen empfehlen, das auch zu tun. Und so ist es auch hier, ich möchte sichergehen, dass ich verstehe, was uns zur Verfügung steht."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.