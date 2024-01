Williams: Neuer Kommunikationschef war für Krönung von Charles zuständig

Das Formel-1-Team Williams hat eine relativ ungewöhnliche Verpflichtung verkündet: Craig Woodhouse wird ab sofort neuer Kommunikationschef des Rennstalls und soll laut dem Team "eine zentrale Rolle bei der Verbesserung der globalen Kommunikationsstrategie" spielen und die interne und externe Kommunikation leiten.

So weit ist das nicht ungewöhnlich, doch Woodhouse blickt auf einen durchaus außergewöhnlichen Karriereweg und spannende Aufgaben zurück, die sogar mit dem britischen Königshaus zu tun haben.

Woodhouse war zuvor beim Ministerium für Kultur, Medien und Sport in Großbritannien angestellt, wo er als Direktor für Kommunikation tätig war. In dieser Funktion leitete er die Regierungskommunikation für globale Großereignisse wie die Krönung von König Charles, die Commonwealth Games 2022 und das Platinjubiläum von Queen Elizabeth II.

Als ehemaliger Pressesprecher von Premierministerin Theresa May war er zudem auch als Kommunikationsdirektor im Ministerium für Wirtschaft, Energie und Industriestrategie tätig.

Vor seiner Tätigkeit im Bereich öffentliche Angelegenheiten war Woodhouse zehn Jahre lang als Journalist für einige der bekanntesten britischen Zeitungen im Einsatz, darunter "The Sun", "The Telegraph" und "The Evening Standard".

Während seiner zweijährigen Tätigkeit bei der globalen Kommunikationsfirma Edelman beriet er außerdem einige der weltweit führenden Unternehmen und arbeitete unter anderem für die Formel 1.

Als Head of Communications wird Craig Woodhouse die Medienarbeit von Williams leiten und Strategien für eine effektive Kommunikation mit Mitarbeitern, Kunden und Partnern entwickeln.

"Ich freue mich, zu einem für das Team und den Sport aufregenden Zeitpunkt zu Williams Racing zu stoßen", sagt Woodhouse. "Es ist ein Team mit der Mission, an die Spitze zurückzukehren, und ich freue mich darauf, alles, was ich in meiner Karriere gelernt habe, einzubringen, um diese Geschichte zu erzählen und dabei zu helfen, dieses Ziel zu erreichen."

Paul Asencio, Chief Revenue Officer des Teams, sagt: "Williams Racing zieht die klügsten und besten Talente für alle Bereiche des Teams an, während unsere Transformation weiter an Fahrt gewinnt. Craig ist eine außergewöhnliche Führungspersönlichkeit im Bereich der Kommunikation, die nachweislich unter höchstem Druck arbeitet, und wir freuen uns, ihn an Bord zu haben."

Williams geht 2024 mit einem unveränderten Fahrer-Line-up aus Alexander Albon und Logan Sargeant an den Start.

Der neue Williams FW46 soll am 5. Februar vorgestellt werden.

Mit Bildmaterial von Williams Racing.