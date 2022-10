Williams: Nicholas Latifi ist besser als seine Ergebnisse zeigen

Audio-Player laden

Nach drei Jahren geht die Formel-1-Karriere von Nicholas Latifi zu Ende. In diesen drei Jahren stand der Kanadier bei Williams immer im Schatten seines Teamkollegen. 2020 verlor er alle Qualifying-Duelle gegen George Russell.

Beide sammelten damals im unterlegenen FW43 keinen einzigen WM-Punkt. 2021 war Latifi im Qualifying zumindest zweimal schneller als Russell. Der Brite fuhr viermal in die WM-Punkteränge und stand in Spa, als nur kurz hinter dem Safety-Car gefahren wurde, auf dem Podest.

Latifi schaffte es im vergangenen Jahr zweimal in die WM-Punkteränge. In dieser Saison verlor Latifi das Qualifying-Duell mit seinem Teamkollegen Alexander Albon ebenfalls. Es steht vor dem Grand Prix von Mexiko 17:2 für den Thailänder.

Albon fuhr in dieser Saison bisher dreimal in die WM-Punkteränge. Latifi gelang das einmal in Japan. Ein zwölfter Platz in Silverstone war Latifis zweitbestes Saisonergebnis. Er stand auch im Schatten von Nyck de Vries, der als Ersatz für Albon in Monza auf Anhieb Neunter wurde.

Unter dem Strich gelangen Latifi in drei Jahren drei Top-10-Ergebnisse. "Ich denke, er ist ein viel besserer Fahrer als man aus den Ergebnissen herauslesen kann", findet Dave Robson, der bei Williams die Abteilung für Performance leitet.

"Wenn er in einem schnelleren Auto wäre, mit dem man es aus Q2 schafft, selbst wenn man Fehler macht und nicht alles perfekt ist, dann hat man noch zwei Versuche. Ich glaube, es ist eine Kombination aus seiner Herangehensweise und einem Auto, das nur schwer aus Q1 kommt."

"Das hat seinen Stärken nie in die Karten gespielt. Ich denke, deshalb sieht man von ihm generell im Rennen eine bessere Performance. In Suzuki war er richtig gut. Ja, wir haben den Boxenstopp zum richtigen Zeitpunkt gemacht und ihn in eine gute Position gebracht."

"Aber es war eine Herausforderung, das Auto in den Punkterängen zu halten", lobt Robson die Fahrt von Latifi zu Platz neun. "Er macht das sehr gut, er kann es. Wenn er es nur regelmäßig aus Q1 herausschaffen würde."

"Wenn man ihn im Qualifying über eine Stunde sehen würde, anstatt nur über 18 Minuten, dann schätze ich, dass man bei ihm Fortschritte sehen würde", glaubt der Ingenieur. Im Mexiko-Qualifying waren die beiden Williams die langsamsten Autos. Albon war um drei Zehntelsekunden schneller als Latifi.

