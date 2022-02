Williams plant Teampräsentation 2022 am 15. Februar

Audio-Player laden

Williams wird sein neues Formel-1-Auto für die Saison 2022 am Dienstag, den 15. Februar 2022, offiziell vorstellen. Der Rennstall hat sich im Jahr 2021 von seinem Tief überholt und die rote Laterne an Haas abgegeben. In der Konstrukteursmeisterschaft landete Williams nach einem soliden Jahr mit 23 Punkten vor Alfa Romeo und Haas.

Jedoch muss das Traditionsteam kommendes Jahr auf die Dienste von George Russell verzichten, der Valtteri Bottas beim Toprennstall Mercedes ersetzen wird. Bottas wird hingegen zu Alfa Romeo stoßen. Williams setzt auf die Dienste von Nicholas Latifi und Formel-1-Rückkehrer Alexander Albon, der zuletzt in der DTM für Furore gesorgt hat.

Die neuen Regeln geben Williams und den neuen Besitzern Dorilton Capital Grund zum Optimismus, sich weiter in der Konstrukteurswertung nach oben zu kämpfen. Der Neustart mit dem neuen Regelwerk und die Budgetobergrenze kommt eher kleineren Teams wie Williams entgegen. Die Präsentation des neuentwickelten Boliden wird im spanischen Barcelona stattfinden und online übertragen werden.

Teamchef Jost Capito freut sich auf die neue Formel-1-Ära und ist mit seiner Fahrerpaarung für die kommende Saison zufrieden: "Alex und Nicky waren bereits im Jahr 2018 [in der Formel 2 bei DAMS] starke Teamkollegen. Sie kennen sich einander sehr gut und respektieren sich. Alex ist die perfekte Ergänzung für die Situation, in der das Team gerade steckt."

In Sachen Motorlieferant ändert sich bei Williams in der Saison 2022 nichts. Der Rennstall setzt weiter auf die Antriebe von Mercedes. Der deutsche Hersteller versorgt Williams seit dem Start der Turbo-Hybrid-Ära im Jahr 2014 mit Motoren. Während die Autos komplett neu sind, hat sich an der Motorenformel nichts verändert.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.